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Міністр оборони Нової Зеландії Енаре відвідав Україну: провів переговори з Резніковим і вшанував пам’ять загиблих воїнів

нова,зеландія,енаре

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Нової Зеландії.

Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим.

"Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною", - заявив Енаре.

Він зазначив, що Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великій Британії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до Британії ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.

Також Енаре під час свого європейського турне відвідав Польщу, де провів зустріч з міністром оборони Маріушем Блащаком.

Також читайте: Ще 66 військових відправить Нова Зеландія до Британії для навчання ЗСУ

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візит (1613) Нова Зеландія (108) Резніков Олексій (1446)


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Новозеландці будуть вчити українців воювати. Як тобі таке Ілон Маск?
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20.11.2022 11:35 Відповісти
Чим показано , що ще більше нормальних країн ложать більше надій на Україну
І показують , що на Московію вони ложать ....
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20.11.2022 14:07 Відповісти
 
 