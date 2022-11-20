Міністр оборони Нової Зеландії Енаре відвідав Україну: провів переговори з Резніковим і вшанував пам’ять загиблих воїнів

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Нової Зеландії.

Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим.

"Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною", - заявив Енаре.

Він зазначив, що Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великій Британії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до Британії ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.

Також Енаре під час свого європейського турне відвідав Польщу, де провів зустріч з міністром оборони Маріушем Блащаком.

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