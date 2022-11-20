Міністри оборони США та Китаю зустрінуться вперше після візиту Пелосі на Тайвань

Міністри оборони Китаю і Сполучених Штатів Америки Вей Фенхе та Ллойд Остін наступного тижня проведуть переговори на полях форуму регіональної безпеки в Камбоджі.

Про це заявило міноборони Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що сторони координують підготовку до зустрічі, яка має відбутися в наступну середу.

Зустріч міністрів оборони КНР і США стане першим військовим обміном на високому рівні між країнами після того, як Китай в односторонньому порядку призупинив регулярний діалог між військовими відомствами в серпні у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на самоврядний Тайвань, який Пекін вважає невід’ємною частиною Китаю.

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Нагадуємо, домовленість про поновлення роботи формату діалогів високого рівня між Сполученими Штатами і Китаєм була досягнута під час зустрічі лідерів цих держав Джо Байдена і Сі Цзіньпіна на Балі у переддень початку саміту G20, що відбувався 15-16 листопада.