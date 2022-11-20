УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8769 відвідувачів онлайн
Новини
1 779 6

Міністри оборони США та Китаю зустрінуться вперше після візиту Пелосі на Тайвань

остін,фенхе,вей

Міністри оборони Китаю і Сполучених Штатів Америки Вей Фенхе та Ллойд Остін наступного тижня проведуть переговори на полях форуму регіональної безпеки в Камбоджі.

Про це заявило міноборони Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що сторони координують підготовку до зустрічі, яка має відбутися в наступну середу.

Зустріч міністрів оборони КНР і США стане першим військовим обміном на високому рівні між країнами після того, як Китай в односторонньому порядку призупинив регулярний діалог між військовими відомствами в серпні у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на самоврядний Тайвань, який Пекін вважає невід’ємною частиною Китаю.

Також читайте: Армія Китаю ніколи не буде сильніша за армію США, - генерал Міллі

Нагадуємо, домовленість про поновлення роботи формату діалогів високого рівня між Сполученими Штатами і Китаєм була досягнута під час зустрічі лідерів цих держав Джо Байдена і Сі Цзіньпіна на Балі у переддень початку саміту G20, що відбувався 15-16 листопада.

Автор: 

Китай (4702) США (23410)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь они найдут общий язык.
показати весь коментар
20.11.2022 11:56 Відповісти
Про "дві ракети" точно не говоритимуть.
показати весь коментар
20.11.2022 11:56 Відповісти
Пелосі здається йде у відставку...таке чув
показати весь коментар
20.11.2022 12:35 Відповісти
Скільки разів пояснювати що КНР і Китай це різні країни.
Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і створити противагу совку, і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким
показати весь коментар
20.11.2022 12:37 Відповісти
Дуже цікаве формулювання у резолюції генасамблеї ООН з цього питання, де вони просто так починають називати представництво ROC "незаконним" (більш того, навіть взагалі не вживають термін ROC! -- натомість обзиваючи уряд Республіки Китай "представниками Чан КайШі). Натомість просто так, без обґрунтування, починають називати режим комуністів легітимним.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_2758#/media/File:Resolution-2758.png
показати весь коментар
20.11.2022 21:19 Відповісти
Такие вумные,а про Тайвань добекаться не могут😄.Да отложите на 50лет и займитесь вкусным северным пирогом.Тайвань никуда не денется,а там могут и другие позарится....
показати весь коментар
20.11.2022 13:15 Відповісти
 
 