Міністри оборони США та Китаю зустрінуться вперше після візиту Пелосі на Тайвань
Міністри оборони Китаю і Сполучених Штатів Америки Вей Фенхе та Ллойд Остін наступного тижня проведуть переговори на полях форуму регіональної безпеки в Камбоджі.
Про це заявило міноборони Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
У заяві йдеться, що сторони координують підготовку до зустрічі, яка має відбутися в наступну середу.
Зустріч міністрів оборони КНР і США стане першим військовим обміном на високому рівні між країнами після того, як Китай в односторонньому порядку призупинив регулярний діалог між військовими відомствами в серпні у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на самоврядний Тайвань, який Пекін вважає невід’ємною частиною Китаю.
Нагадуємо, домовленість про поновлення роботи формату діалогів високого рівня між Сполученими Штатами і Китаєм була досягнута під час зустрічі лідерів цих держав Джо Байдена і Сі Цзіньпіна на Балі у переддень початку саміту G20, що відбувався 15-16 листопада.
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Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і створити противагу совку, і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_2758#/media/File:Resolution-2758.png