ОК "Південь" закликає не повідомляти про роботу ППО: ворог вираховує позиції
Повідомляти про роботу української ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах не слід до офіційних коментарів, оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили.
Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Їм (окупантам. - Ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту", - каже Гуменюк.
Своєю чергою вона закликала не поспішати попереджати, що "зараз в тому чи іншому регіоні спрацювала ППО", чи на кшталт "вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші".
"Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - пояснює Гуменюк.
Вона підкреслила, що потрібно пам'ятати про гібридність цієї війни і потужність інформаційного фронту.
"Війна триває, вибухи можливі, а про їх наслідки і потрібну інформацію - ми обов'язково сповістимо, не поспішайте та не допомагайте ворогу", - підсумувала Гуменюк.
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У вас безліч подолякскіх БОТів - нехай "сповіщають" хибні місця розташування ППО.
Це ж АЗБУКА контррозвідки!
А от про дезу від ботів - цілком з вами згоден. І, напевне, щось таке є - не дурні ж в нашій контррозвідці сидять. Та й кокошніков вже знищів більше хаймарсів, ніж їх взагалі виробили.
Зачем в паблик выкладывать информацию? У кого где взорвалось, у кого нет света, у кого есть свет, насколько часто его отключают. Соцсети - превосходный инструмент сбора информации, даже не нужно вербовать коллаборантов, платить им - дураки всё сами расскажут бесплатно и бездумно.
Весь вопрос во времени
Тільки десь бахнуло,і в інеті повідомлення від якогось голови:
Не хвилюйтеся,в такій-то області працює ППО.Трохи на карті не показують.
Такі доповіді треба припиняти вірьовкою та милом!! Наочно, зрозуміло та і не чекати рішень отих зкацаплених портновських суддів….
З Цемахом, мертвечуком, трухою, та нардепами від прислуги, достатньо прикладів роботи суддів!!
В Україні діє ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 8,5 років, а суддівські про це - ні рилом, ні вухом…
‼️🇺🇦⚔️❤️✊👍🤔✌️😡😠🤯‼️🇺🇦⚔️❤️
Самосуд над цими інформаторами на місці, - самий дієвий спосіб замість щотижневих ПРОХАНЬ!!
За 9 місяців, достатньо часу на таке розуміння!!!
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