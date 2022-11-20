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Новини Війна
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ОК "Південь" закликає не повідомляти про роботу ППО: ворог вираховує позиції

ппо

Повідомляти про роботу української ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах не слід до офіційних коментарів, оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Їм (окупантам. - Ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту", - каже Гуменюк.

Своєю чергою вона закликала не поспішати попереджати, що "зараз в тому чи іншому регіоні спрацювала ППО", чи на кшталт "вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші".

"Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - пояснює Гуменюк.

Вона підкреслила, що потрібно пам'ятати про гібридність цієї війни і потужність інформаційного фронту.

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"Війна триває, вибухи можливі, а про їх наслідки і потрібну інформацію - ми обов'язково сповістимо, не поспішайте та не допомагайте ворогу", - підсумувала Гуменюк.

Автор: 

ППО (3276) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+29
Так офіційні особи наввипередки піаряться про цю роботу.
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20.11.2022 11:42 Відповісти
+20
ми не повідомляємо про роботу - ми тільки радіємо кожній збитій бл*дині (тобто результату, а не хто і чим).. позакривайте звиздаки ексердам і вангам...і винищувайте (так! саме винищуйте) тих, хто фотографує роботу ППО і передає координати ворогу
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20.11.2022 11:48 Відповісти
+13
Та за Кирилушкою Тимошенком ніхто не вспіє. Він першим про все розкаже, та й ще і відео виставить.
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20.11.2022 11:54 Відповісти
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Так офіційні особи наввипередки піаряться про цю роботу.
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20.11.2022 11:42 Відповісти
Телемарафон тому доказ,просто сидіти,дивитися,слухати і нотувати.
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20.11.2022 11:49 Відповісти
його і в Німеччині дивляться? бо я не дивлюсь його в принципі - дуже на органи травлення негативно впливає
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20.11.2022 15:17 Відповісти
Так уже .
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20.11.2022 11:42 Відповісти
Рот геращенкук заткнить той пешый не вспило впасти вже там и харю свою суне
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20.11.2022 11:48 Відповісти
ми не повідомляємо про роботу - ми тільки радіємо кожній збитій бл*дині (тобто результату, а не хто і чим).. позакривайте звиздаки ексердам і вангам...і винищувайте (так! саме винищуйте) тих, хто фотографує роботу ППО і передає координати ворогу
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20.11.2022 11:48 Відповісти
А наші ППО що, сидять на одному місці та НЕ роблять перебазування? В загалі, з цими повідомленнями у соц мережах, можна же грати в обидві сторони!
У вас безліч подолякскіх БОТів - нехай "сповіщають" хибні місця розташування ППО.
Це ж АЗБУКА контррозвідки!
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20.11.2022 11:52 Відповісти
Ви знаєте скільки займає часу згорнути, переїхати та розгорнути комплекс ППО? Хочаб той же С-300? Це не 30 хвилин і не легка прогулянка.
А от про дезу від ботів - цілком з вами згоден. І, напевне, щось таке є - не дурні ж в нашій контррозвідці сидять. Та й кокошніков вже знищів більше хаймарсів, ніж їх взагалі виробили.
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20.11.2022 12:10 Відповісти
Та за Кирилушкою Тимошенком ніхто не вспіє. Він першим про все розкаже, та й ще і відео виставить.
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20.11.2022 11:54 Відповісти
Вопрос Ген. Штабу ЗСУ, почему против дронов не использовать 20 мм 2-х ствольную авіаціонную пушку, делали боевие модули с ней!!!!!! На любую бронемашину можно ставить, 2-е Ак-630, куда дели их тоже на Краз поставить 6 стволов, они против ракет крилатих делались
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20.11.2022 12:02 Відповісти
Зброя добра та, до якої є БК.
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20.11.2022 12:42 Відповісти
Вірш--- зброя гарна є така, до якої є бека)))
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20.11.2022 14:31 Відповісти
Бред собачий, зеленые валят с больной головы на здоровую. Прикрывают свои ошибки, 3 года армию разваливали до войны. Клистроны провтыкали и теперь большинство С-300 не работает. Если пишут, например, в Киеве спрацювало ППО, это что выдача ворогу? Понятно, что если сбили ракету, то спрацювало ППО, но Киев огромный.
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20.11.2022 12:05 Відповісти
Клистроны не провтыкали. Намеренно обнародовали информацию и в итоге контрабандный канал поставок перекрыли. Ну извините, законным путем из оркостана их было не получить. Меньше бы рыли под Порошенко, пытаясь на него компромат
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20.11.2022 12:10 Відповісти
Я много раз уже писал, как зеленые копая под Порошенко, лишили ПВО клистронов. Просто уже надоело ,вкратце написал -провтыкали.
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20.11.2022 12:14 Відповісти
Украине планируют передать 1000 противодронных пушек тайваньского производства DronesVision ADS, они используются для обнаружения и уничтожения дронов противника, сообщает пресс-служба Международного благотворительного фонда «София-Киевская».
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20.11.2022 12:06 Відповісти
Нічого собі.... Дай Бог!
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20.11.2022 12:09 Відповісти
Ага, порадовала новость.
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20.11.2022 12:11 Відповісти
Не кажи- Гоп, поки не перепригнешь, до цих пушек, як до неба
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20.11.2022 12:20 Відповісти
пресс-служба Международного благотворительного фонда «София-Киевская». Источник ещё тот знаток
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20.11.2022 12:49 Відповісти
А рідоелектронна розвідка ворога, хіба у момент вмикання радару, який по суті це здоровенний ліхтар, але в радіо діапазоні, не фіксують місце, де цей ліхтар включили, особливо їхні літаки ДРЛО?
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20.11.2022 12:08 Відповісти
Тут война 9 месяцев, а глупые люди какими были, такими и остаются.
Зачем в паблик выкладывать информацию? У кого где взорвалось, у кого нет света, у кого есть свет, насколько часто его отключают. Соцсети - превосходный инструмент сбора информации, даже не нужно вербовать коллаборантов, платить им - дураки всё сами расскажут бесплатно и бездумно.
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20.11.2022 12:26 Відповісти
Чергова лапша .....
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20.11.2022 12:32 Відповісти
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20.11.2022 12:38 Відповісти
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
Весь вопрос во времени
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20.11.2022 12:48 Відповісти
І кого це ви просите?
Тільки десь бахнуло,і в інеті повідомлення від якогось голови:
Не хвилюйтеся,в такій-то області працює ППО.Трохи на карті не показують.
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20.11.2022 12:51 Відповісти
Мабуть, це не повідомлення для місцевих, а доповідь агентури ***** з місця події !!
Такі доповіді треба припиняти вірьовкою та милом!! Наочно, зрозуміло та і не чекати рішень отих зкацаплених портновських суддів….
З Цемахом, мертвечуком, трухою, та нардепами від прислуги, достатньо прикладів роботи суддів!!
В Україні діє ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 8,5 років, а суддівські про це - ні рилом, ні вухом…
‼️🇺🇦⚔️❤️✊👍🤔✌️😡😠🤯‼️🇺🇦⚔️❤️
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20.11.2022 14:40 Відповісти
От знов сбу простоює - ну то попросіть всяких розвідницьких ніщяков у бритів та амеров - от тіки шось таке клацнув, 5 хвилин і все - будеш вже слідству доповідати - де, коли, навіщо...
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20.11.2022 13:53 Відповісти
Ермак читает телеграм-каналы и передаёт инфу в Кремль.
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20.11.2022 13:55 Відповісти
Найбільші базіки--це президент і вся його офісна шобла. В них змагання--хто перший гавкне. Ці паскуди найбільші вороги України.
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20.11.2022 14:00 Відповісти
Звертаються уже 9 місяців представники ЗСУ до населення, щоб не ЗВІТУВАЛИ МОСКАЛЯМ де що як роблять Захисники України, так ні, знову наймається переплюнути тупого БЛОХЄРА Геращенка у зливанні наслідків обстрілів рашистами ***** України та роботі ППО України !!!
Самосуд над цими інформаторами на місці, - самий дієвий спосіб замість щотижневих ПРОХАНЬ!!
За 9 місяців, достатньо часу на таке розуміння!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️😡😠🤔👍✊🇩🇪🇱🇹🇮🇩🇺🇸🇯🇵🇨🇿🇸🇪🇪🇺🇳🇴🇬🇧🇨🇦🇦🇿🇹🇷🇪🇪🇫🇮❤️⚔️🇺🇦‼️
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20.11.2022 14:30 Відповісти
 
 