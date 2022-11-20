ОК "Південь" закликає не повідомляти про роботу ППО: ворог вираховує позиції

Повідомляти про роботу української ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах не слід до офіційних коментарів, оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Їм (окупантам. - Ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту", - каже Гуменюк.

Своєю чергою вона закликала не поспішати попереджати, що "зараз в тому чи іншому регіоні спрацювала ППО", чи на кшталт "вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші".

"Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - пояснює Гуменюк.

Вона підкреслила, що потрібно пам'ятати про гібридність цієї війни і потужність інформаційного фронту.

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"Війна триває, вибухи можливі, а про їх наслідки і потрібну інформацію - ми обов'язково сповістимо, не поспішайте та не допомагайте ворогу", - підсумувала Гуменюк.