Кількість поіменно відомих загиблих окупантів перевищила 9 тис., 259 із них - мобілізовані, - росЗМІ
Кількість поіменно відомих загиблих російських військових продовжує зростати. Наразі їхня кількість перевищила 9 тисяч, серед яких 259 - мобілізовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазона".
Згідно з даними ЗМІ, підтверджено загибель 9001 російського військового. Йдеться лише про публічно підтверджені втрати, невідомо скільки людей зникли безвісти або ж зазнали важких поранень.
Лише за останні два тижні список оновився ще 707 росіянами.
"У 259 повідомленнях прямо говорилося, що загиблий був мобілізований. За два тижні кількість загиблих мобілізованих зросла більш ніж удвічі - до минулого зведення 4 листопада було відомо про загибель 115 осіб", - пише видання.
У 71 випадку вказано місце загибелі мобілізованих - Херсон, Херсонська область або ж Херсонський напрямок. Згідно із зазначеними датами, ці солдати гинули протягом жовтня - до втечі росіян із Херсона. Також мобілізовані гинули під Сватовим у Луганській області. Родичі загиблих розповідали про важкі бої й великі втрати на цьому напрямку. Як стверджують російські солдати, втрати тут можна рахувати десятками й сотнями.
"Інший напрямок, на якому точилися важкі бої - село Павлівка на Донеччині, яке нещодавно перейшло під контроль самопроголошеної ДНР. На початку листопада військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які брали участь у штурмі Павлівки, записали відеозвернення і розповідали про втрати під час штурму села, які рахуються сотнями", - додає видання.
Загалом від початку війни підтверджено загибель щонайменше 1,4 тисячі офіцерів, 165 із них носили звання від підполковника й вище.
Також серед загиблих 61-річний вертолітник В'ячеслав Зангієв, який до початку вийшов у відставку, але пізніше повернувся до складу "вагнерівців". Це вже третій пілот у відставці, який повернувся до найманців та загинув під час війни. До цього були генерал-майор Канамат Боташев (63 роки) і полковник білоруської армії Микола Марков (67 років).
"Ще один загиблий полковник, 49-річний Герман Крючков, не мав жодного стосунку до армії і останні 14 років пропрацював у Федеральній митній службі. Що він міг робити в Україні - невідомо, жодних деталей у його некролозі не наводиться", - зазначає видання.
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Кацапское стадо готовят к потерям с нарративом "Потерь хватает, но не так уж и много и вообще в Африке негры голодают."
При втратах 9 тисяч з 200 не оголошують мобілізацію ще 300 тисяч.
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опущенных на колени.
пропаганда потеряла нолик. а
Труп врага всегда хорошо пахнет..." Юлий Цезарь
У нас был афганец в селе, его боялись все, мог свадьбу одной вилкой разогнать....У чувака реально порог убийства был существенно занижен....
А эта война даже не Афган, намного хуже...это война Хаймарсов, Джавелинов, дронов и арты...много сгоревших и разорванных тел в клочья, большие потери, тоесть много ужасов войны....Те КАЦАПЫ, которые будут возвращаться домой, будут с ПОЛНОСТЬЮ ПРОБИТОЙ ФЛЯГОЙ, наглухо отмороженными......тоесть будет очень много психопатов и криминала.....
PS...У нас кстати те же проблеммы, но какбы Запад, Америка здесь должны помочь также...у них есть очень хорошие программы по реабилитации и восстановлению психического состояния ветеранов БД...
Це буде після війни серйозна у нас проблема.... Суспільство зовсім до цих людей не підготовлене...Ніхто не знає, як з ними себе поводити?
радянська влада не бажала бачити сама й засмучувати виглядом скалічених людей, радянський народ, що перебував у ейфорії від перемоги (у хліб додавали наркоту, для радісного сприймання ситуації)
у Ленінграді під таке місце навіть острів без мостів виділили..
маю надію, що наші жаби зелені до такого не додумаються
А Ви знаєте, як не живно...тут не важливо хто влада буде ...Зелінський, Порошенко чи наступний Сидоренко(влада може тільки якісь програми по реабілітації запроваджувати)... Тут більше від СУСПІЛЬСТВА буде залежати...як суспільство буде сприймати цих людей після війни, як адаптує під себе ... Як батьки будуть казати своїм маленьким діткам "НЕ ДИВИСЯ ДИТИНО, БО ЦЕЙ ДЯДЯ ДУРНИЙ чи КАЛІКА" чи скаже "ДИВИСЯ, ЦЕЙ ХЛОПЧИК /ДЯДЯ ВТРАТИВ РУЧКУ/НІЖКУ, ЩОБ ТЕБЕ І НАС ЗАХИСТИТИ, ЩОБ ТИ ДОБРЕ ВЧИВСЯ У ШКОЛІ...бо погані дяді-москалі хотіли прийти і скривдити тебе, твою маму".... розумієте що маю на увазі ?
Це буде серйозний ТЕСТ ДЛЯ НАШОГО СУСПІЛЬСТВА....Тоді й дізнаємося наскільки українці цивілізовані та європейці ....
а так - я повністю з Вами згодна
А решта - безимянние ?
Це і є Московія