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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 019 24

Окупанти планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення жителів, - Андрющенко

маріуполь

Маріупольців, незадоволених діями окупаційної "влади", яка не збирається забезпечувати житлом місцевих мешканців, переслідуватимуть силовики.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" за вказівкою пушиліна задля придушення громадського незадоволення. Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна. Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів в Маріуполі - маріупольчанка Доценко Світлана, та звернення швидко набуло великого резонансу.

Суть проблеми в тому, що гайлятери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла як компенсації за втрачене так, що отримати його маріупольцям неможливо. То (нарешті!) маріупольці поставили вірне запитання - для кого будуються всі нові будинки, якщо у маріупольців без шансу (теж мені таємниця!).
Підсумок. Вчора в Маріуполі пушилін провів нараду з цивільними окупантами, а потім - з "силовим блоком". Де видав наказ "придушити це неподобство", маючі на увазі скаргу та її підписантів. Тому вже зараз "МГБ" займається пошуком авторів та підписантів, аби через "підвал та тортури пояснити, що неможна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати "дякую" та кланятись до землі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Андрющенко, на сьогодні в Маріуполі вже майже 30 тис. цивільних окупантів - громадян Росії, без військового корпусу. З весни очікується не тільки збільшення чоловічого населення, але вже переїзд їхніх родин у Маріуполь "на період відбудови": "Тобто (за умови, що окупація би затягнулась на роки) вже на кінець 2023 р. загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тис. нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки і чому маріупольці, виселені зі знесених будинків, залишаються без надії на житло".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі загарбники оголосили акцію по збору теплих речей, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6751) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+8
Просто нагадую, всі ті, хто в Маріуполі написав заяви на отримання квартир від русні - зрадники, порушники закону і ждуни "рускіх мальчіков". Тому що вони всі написали свої заяви з наклепом на Азов, що це нібито Азов розбомбив їх будинки. Тільки на таких умовах русня приймала ці заяви. Отже, робіть висновки. А наклеп, та щей такий - це порушення закону, зрада України, і взагалі підлість. Ці заяви Росія буде використовувати в міжнародних судах проти України і в своїй пропаганді. Так що співчувати цим ждунам не варто.
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20.11.2022 13:11 Відповісти
+6
Маріуполь треба звільняти
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20.11.2022 12:42 Відповісти
+5
Планів в них громадьио -- ВСУ розсудить .
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20.11.2022 12:45 Відповісти
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Обычная оккупационная власть. Оккупантов и полицаев только убивать.
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20.11.2022 12:40 Відповісти
Маріуполь треба звільняти
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20.11.2022 12:42 Відповісти
Планів в них громадьио -- ВСУ розсудить .
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20.11.2022 12:45 Відповісти
Рузьге вейізмір as is.
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20.11.2022 12:52 Відповісти
Властвуйте
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20.11.2022 14:22 Відповісти
Вечір в хату!
)))
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20.11.2022 19:14 Відповісти
Ага, але я зі смислом....не збагнете?
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20.11.2022 19:19 Відповісти
Ніт.
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20.11.2022 19:20 Відповісти
Ієреї і прочіє почтенниє ліца, обращаясь со здравієм к єпіскопам і прочім єще болєє святєйшим особам проізносят " Властвуйтє"
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20.11.2022 19:27 Відповісти
Вперше чую, хоч років з 30 так чи інакше співпрацював з Церквою.
У нас в Україні - "Слава Ісусу Христу, владико!" або просто "Благословіть, владико!".
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20.11.2022 19:33 Відповісти
Знаючи Вашу практику і використав таке вітання, але не суть
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20.11.2022 19:36 Відповісти
Мо воно до історичного матеріалізму десь і використовувалося, але навряд. Скоріше нагадує якісь циркуляри та прєдпісанія, яких тоді випускалася сила-силена і які ніколи не працювали в реалі.
Згадую якийсь циркуляр, який прєдпісивал нороту перед святкуваннями на пресловутій Ходинці "випівши водкі лібо піва, чинно следовать ко столам, на которих..."
А насправді на тій Ходинці ніякою чинністю і не пахло, а відбулася дика давка з численними жертвами.
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20.11.2022 19:44 Відповісти
Да, там загинуло і поранених....до трясті, відмінили навіть якісь заходи із-за тих подій...
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20.11.2022 19:47 Відповісти
Не всі.
Боюся помилитися, але здається, батюшка-гасударь таки поїхав веселитися на якійсь бал, шокувавши прогрєссивноє общєство.
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20.11.2022 19:53 Відповісти
В курсі- в курсі про ці двіжняки...
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20.11.2022 19:56 Відповісти
Вставай Країно рідная,
вставай на смертний бій,
з рашистськой силой підлою
громи цей злючий рій.
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20.11.2022 12:58 Відповісти
Просто нагадую, всі ті, хто в Маріуполі написав заяви на отримання квартир від русні - зрадники, порушники закону і ждуни "рускіх мальчіков". Тому що вони всі написали свої заяви з наклепом на Азов, що це нібито Азов розбомбив їх будинки. Тільки на таких умовах русня приймала ці заяви. Отже, робіть висновки. А наклеп, та щей такий - це порушення закону, зрада України, і взагалі підлість. Ці заяви Росія буде використовувати в міжнародних судах проти України і в своїй пропаганді. Так що співчувати цим ждунам не варто.
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20.11.2022 13:11 Відповісти
Правильно. Это коллаборанты.
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20.11.2022 14:06 Відповісти
Коли писали заяви, гадали, що квартири "будут давать в радном ждановє". Їм же не сказали, що мова йде про "квартіри в Марійской АССР, в строєніях барачного тіпа".
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20.11.2022 13:27 Відповісти
Чудово, вони переселяють туди кацапів, а потім поколіннями будуть розповідати "Маріуполь - горад рускай слави і вапщє ісконна-рускіц горад"
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20.11.2022 13:39 Відповісти
Ни у кого не должно быть иллюзии в отношении этой самой Доценко. Типичная рашистская прихлебательница, норовящая урвать у оккупационной власти. Помню еще в августе она бомбила все ТГ Мариуполя поиском справедливости. Ей плевать, что город в оккупации, что идет война. Она поставила на рашку и считает, что рашка в Мариуполе уже навсегда.
Вот ее письмо с сокращениями:

Уважаемый Константин Владимирович! (это говорящая голова коллаборант Иващенко)

Мы, жители Мариуполя, обращаемся к Вам со следующей просьбой.

Согласно Постановлению №175 право на получение жилья, разрушенного в ходе боевых действий, или на получение за него денежной компенсации имеют не все владельцы собственности. Если человек имеет во владении ещё недвижимость или долю в недвижимости, пригодную для проживания, то он уже не может претендовать на возвращение своей собственности.

Полагаем, что эти пункты противоречат, прежде всего, 28 статье Конституции ДНР, согласно которой "никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда…

Кроме того, считаем указанные пункты Постановления крайне несправедливыми по отношению к жителям Мариуполя...

В нашем городе прошли серьёзные боевые действия. Практически все дома пострадали. Если дом подлежит капитальному или косметическому ремонту, владельцы квартир получат обновлённое жильё, что весьма приятно.

Однако если в период боевых действий дом претерпел сильные разрушения, и его определяют под снос, то вместе с домом "сносится" и право собственности, если у владельца есть хотя бы маленькая доля владения другой недвижимостью, пригодной для проживания. Как это можно объяснить?

Люди пережили страшные месяцы войны, многие получили ранения, потеряли родных и близких, а теперь у них хотят отнять то, что им по праву принадлежит. Постановление должно гарантировать возврат утраченной недвижимости без всяких условий, а не отъём жилья, на которое большинство людей зарабатывало годами. Мариупольцев охватывает отчаяние, особенно людей преклонного возраста, доходы которых весьма скромны.

Кроме того, не секрет, что многие владельцы квартир в период боевых действий эвакуировались в Россию. Они оформляют доверенности на территории РФ. Но, как ни странно, эти доверенности здесь не имеют силу. Почему это происходит? Ведь город освобождали союзные силы, восстановлением и строительством занимается Российская федерация, а документы, позволяющие облегчить многим людям процедуру подачи заявления на компенсацию за утраченное или повреждённое жильё, не имеют правовой силы.

Просим Вас обратиться к г-ну Пушилину Д.В. с ходатайством о следующем:
Внесение изменений в редакцию Постановления №175 с целью защиты законных прав жителей Мариуполя. Рассмотрение вопроса о действии доверенностей, оформленных на территории Российской федерации.
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20.11.2022 13:55 Відповісти
Поэтому не нужно делать из этой сволочи узницу совести. В Мариуполе большинство из тех кто остался, это здоровые мужики и бабы детородного, половозрелого, призывного возраста. Они уже подали на паспорта эрэфии и понятное дело, не ждут возвращения Украины.
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20.11.2022 13:59 Відповісти
Ну и что из этого следует? Что город навсегда останется российским?
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20.11.2022 14:08 Відповісти
маріупольцям потрібен : Ніж для забою тварин 21 см KRUUSE Данія https://spilna-meta.com.ua/ua/p1577015967-nozh-dlya-uboya.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQiAveebBhD_ARIsAFaAvrFlumObxtXV4k0gw9pYQfK_rP_kIs09d8HoFKL2oUDclB9rDPQfmkcaAjzzEALw_wcB Детальніше: https://spilna-meta.com.ua/ua/p1577015967-nozh-dlya-uboya.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQiAveebBhD_ARIsAFaAvrFlumObxtXV4k0gw9pYQfK_rP_kIs09d8HoFKL2oUDclB9rDPQfmkcaAjzzEALw_wcB

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20.11.2022 17:21 Відповісти
 
 