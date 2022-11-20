Окупанти планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення жителів, - Андрющенко
Маріупольців, незадоволених діями окупаційної "влади", яка не збирається забезпечувати житлом місцевих мешканців, переслідуватимуть силовики.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" за вказівкою пушиліна задля придушення громадського незадоволення. Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна. Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів в Маріуполі - маріупольчанка Доценко Світлана, та звернення швидко набуло великого резонансу.
Суть проблеми в тому, що гайлятери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла як компенсації за втрачене так, що отримати його маріупольцям неможливо. То (нарешті!) маріупольці поставили вірне запитання - для кого будуються всі нові будинки, якщо у маріупольців без шансу (теж мені таємниця!).
Підсумок. Вчора в Маріуполі пушилін провів нараду з цивільними окупантами, а потім - з "силовим блоком". Де видав наказ "придушити це неподобство", маючі на увазі скаргу та її підписантів. Тому вже зараз "МГБ" займається пошуком авторів та підписантів, аби через "підвал та тортури пояснити, що неможна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати "дякую" та кланятись до землі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Андрющенко, на сьогодні в Маріуполі вже майже 30 тис. цивільних окупантів - громадян Росії, без військового корпусу. З весни очікується не тільки збільшення чоловічого населення, але вже переїзд їхніх родин у Маріуполь "на період відбудови": "Тобто (за умови, що окупація би затягнулась на роки) вже на кінець 2023 р. загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тис. нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки і чому маріупольці, виселені зі знесених будинків, залишаються без надії на житло".
Будь ласка, зачекайте...
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У нас в Україні - "Слава Ісусу Христу, владико!" або просто "Благословіть, владико!".
Згадую якийсь циркуляр, який прєдпісивал нороту перед святкуваннями на пресловутій Ходинці "випівши водкі лібо піва, чинно следовать ко столам, на которих..."
А насправді на тій Ходинці ніякою чинністю і не пахло, а відбулася дика давка з численними жертвами.
Боюся помилитися, але здається, батюшка-гасударь таки поїхав веселитися на якійсь бал, шокувавши прогрєссивноє общєство.
вставай на смертний бій,
з рашистськой силой підлою
громи цей злючий рій.
Вот ее письмо с сокращениями:
Уважаемый Константин Владимирович! (это говорящая голова коллаборант Иващенко)
Мы, жители Мариуполя, обращаемся к Вам со следующей просьбой.
Согласно Постановлению №175 право на получение жилья, разрушенного в ходе боевых действий, или на получение за него денежной компенсации имеют не все владельцы собственности. Если человек имеет во владении ещё недвижимость или долю в недвижимости, пригодную для проживания, то он уже не может претендовать на возвращение своей собственности.
Полагаем, что эти пункты противоречат, прежде всего, 28 статье Конституции ДНР, согласно которой "никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда…
Кроме того, считаем указанные пункты Постановления крайне несправедливыми по отношению к жителям Мариуполя...
В нашем городе прошли серьёзные боевые действия. Практически все дома пострадали. Если дом подлежит капитальному или косметическому ремонту, владельцы квартир получат обновлённое жильё, что весьма приятно.
Однако если в период боевых действий дом претерпел сильные разрушения, и его определяют под снос, то вместе с домом "сносится" и право собственности, если у владельца есть хотя бы маленькая доля владения другой недвижимостью, пригодной для проживания. Как это можно объяснить?
Люди пережили страшные месяцы войны, многие получили ранения, потеряли родных и близких, а теперь у них хотят отнять то, что им по праву принадлежит. Постановление должно гарантировать возврат утраченной недвижимости без всяких условий, а не отъём жилья, на которое большинство людей зарабатывало годами. Мариупольцев охватывает отчаяние, особенно людей преклонного возраста, доходы которых весьма скромны.
Кроме того, не секрет, что многие владельцы квартир в период боевых действий эвакуировались в Россию. Они оформляют доверенности на территории РФ. Но, как ни странно, эти доверенности здесь не имеют силу. Почему это происходит? Ведь город освобождали союзные силы, восстановлением и строительством занимается Российская федерация, а документы, позволяющие облегчить многим людям процедуру подачи заявления на компенсацию за утраченное или повреждённое жильё, не имеют правовой силы.
Просим Вас обратиться к г-ну Пушилину Д.В. с ходатайством о следующем:
Внесение изменений в редакцию Постановления №175 с целью защиты законных прав жителей Мариуполя. Рассмотрение вопроса о действии доверенностей, оформленных на территории Российской федерации.