Окупанти планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення жителів, - Андрющенко

Маріупольців, незадоволених діями окупаційної "влади", яка не збирається забезпечувати житлом місцевих мешканців, переслідуватимуть силовики.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" за вказівкою пушиліна задля придушення громадського незадоволення. Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна. Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів в Маріуполі - маріупольчанка Доценко Світлана, та звернення швидко набуло великого резонансу.

Суть проблеми в тому, що гайлятери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла як компенсації за втрачене так, що отримати його маріупольцям неможливо. То (нарешті!) маріупольці поставили вірне запитання - для кого будуються всі нові будинки, якщо у маріупольців без шансу (теж мені таємниця!).

Підсумок. Вчора в Маріуполі пушилін провів нараду з цивільними окупантами, а потім - з "силовим блоком". Де видав наказ "придушити це неподобство", маючі на увазі скаргу та її підписантів. Тому вже зараз "МГБ" займається пошуком авторів та підписантів, аби через "підвал та тортури пояснити, що неможна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати "дякую" та кланятись до землі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Андрющенко, на сьогодні в Маріуполі вже майже 30 тис. цивільних окупантів - громадян Росії, без військового корпусу. З весни очікується не тільки збільшення чоловічого населення, але вже переїзд їхніх родин у Маріуполь "на період відбудови": "Тобто (за умови, що окупація би затягнулась на роки) вже на кінець 2023 р. загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тис. нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки і чому маріупольці, виселені зі знесених будинків, залишаються без надії на житло".

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