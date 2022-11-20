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Новини
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Франція не встигає перезапустити реактори, щоб уникнути відключень і допомогти ЄС, - Bloomberg

франція,аес

Атомна промисловість Франції відстає в спробах вчасно запустити неробочі реактори, щоб уникнути відключень і допомогти Європі впоратися з втратою російських поставок цієї зими.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Французька Electricite de France SA не встигає виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня. Однак її останні результати не виглядають багатообіцяючими, і мережевий оператор RTE попереджає, що ризик дефіциту в січні зростає.

Хоча компанія залучила аварійно-зварювальні бригади зі США та Канади, щоб допомогти усунути несподівані тріщини на дюжині агрегатів, графік уже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

Читайте: У Німеччині можуть відключати світло

Ці проблеми зроблять Францію, вразливою, попри менший вплив поставок російського газу, ніж у Німеччини. Потенційні побічні ефекти від дефіциту ядерної енергії у Франції тримають операторів електромереж по всьому континенту напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Європейського Союзу знадобиться додаткова електроенергія.

Щоб обмежити шкоду економіці та запобігти соціальним заворушенням, адміністрація президента Еммануеля Макрона виділила щонайменше 100 млрд євро, щоб допомогти підприємствам, споживачам і державним органам впоратися зі зростанням цін на електроенергію, природний газ і бензин протягом наступного року.

Також читайте: У ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон: "У нас немає надзвичайної ситуації"

Автор: 

АЕС (1157) Франція (3104) енергетика (2615) атомна енергетика (513) Bloomberg (237) електроенергія (6255) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+20
Количество проплаченых статеек растет. Свинособакастан все поставил на зиму этого года, реально ол-ин
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20.11.2022 14:02 Відповісти
+11
Може там агенти ФСБ сховалися?

до речі - у Франції тепло . На фіга ці волання?

а економічна правда входить в групу украінськой правди ,яка е проектом ФСБ
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20.11.2022 14:01 Відповісти
+10
Агентура в ЕС кацапская работала
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20.11.2022 14:19 Відповісти
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Може там агенти ФСБ сховалися?

до речі - у Франції тепло . На фіга ці волання?

а економічна правда входить в групу украінськой правди ,яка е проектом ФСБ
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20.11.2022 14:01 Відповісти
в Європі є жорсткі правила стосовно розпорядку робочого дня!
тож французи мають спочатку зʼїсти смачний круасан і випити кави, провести нараду, а потім вже починати працювати, але не більше 2 годин, щоб не перевтомитися, а потім - сієста, як в італійців
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20.11.2022 14:35 Відповісти
Я завжди пропоную придивлятися до правил життя і законів наших сусідів - Словаччіни Польщі Чехії Словенії Хорватії і даже Угорщини.

вони ближче до українців ментально і брати по нещастю від кацапів
А вчитися в них е чому
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20.11.2022 14:59 Відповісти
хорвати, взагалі, розмовляють на майже українській мові!
Черногорська - взагалі, як українська!

до речі, був випадок в Албаніїї - прямував до Чорногорії! і заблукав в якомусь місті! Бачу чувак працює - миє машину. Підхожу і бачу якийсь темношкірий албанський чувак, років 25! Я йому:
- Ду ю спик инглишь?
Він:
- Йес, ай ду!
Я:
- Хау ту гоу то Монтенєгро?
Дивлюся - він опєшив! І такий до мене:
- ВООООТ?
і тут я розумію що він ніхрєна не спікає на інгліші і почув тіки щось про нєгра
Добре що я доволі кримезний мужик, бо склалося враження, що він хотів мені дати в морду!
Тут я пригадую, що можливо місцевому буде знайоміше назва "Чорногора"! Я такий:
- Чорногора? Чорногора?
Бачу, він вже взяв себе в руки і роздуплився про що його запитують!
Взагалі, мандрувати машиною - кайф, бо стикаєшь з місцевими і потрапляєшь в такі ситуації, що туристичною групою ніколи не потрапиш!
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20.11.2022 15:13 Відповісти
Я б так не сказав. Польська наближча до української.

Чорногорської мови, як і хорватьської, практично не існує. То все сербська. У Югославії вона називалася сербськохорватською. Тільки хорвати користуються латиницею для запису, а серби та чорногорці - кирилицею. Словенія, Македонія - то так, мова інша.
До речі, прямо зараз я знаходжусь у колективі де 50% складу - чорногорці, так що трохи знаю, що кажу. Якщо є питання, можу в них спитати)
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20.11.2022 21:30 Відповісти
Количество проплаченых статеек растет. Свинособакастан все поставил на зиму этого года, реально ол-ин
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20.11.2022 14:02 Відповісти
Добре що погода поки що радує.Сьогодні +11 в Лондоні.
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20.11.2022 14:20 Відповісти
Шредер и Оланд могут ехать в кремль и получать ордена за развал енергонезависимости Европы
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20.11.2022 14:07 Відповісти
курва...ото як не на німцях у вас блекаути прогнозують, то вже й хранцозі у тему ... от нахєра оці фуфловкиди? Схотів цензор на таких замовних писульках грошенят накосити?
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20.11.2022 14:09 Відповісти
Якщо енергосистеми країн ЄС взаємопов*язані, то не дивно, чому рф-ія лупить по нашій енергетиці.
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20.11.2022 14:11 Відповісти
"выпускайте абрахамию!" (С)
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20.11.2022 14:12 Відповісти
А для чого їх взагалі було зупиняти? Що спалювання газу для генерації енергії екологічніше?
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20.11.2022 14:16 Відповісти
Агентура в ЕС кацапская работала
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20.11.2022 14:19 Відповісти
ще на щастя їх не знесли, як це зробили в Німетчинні!
німецькі зелені, за підтримкою газпромівського бабла, бігали від станції до станції з воплями, що то не екологічно
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20.11.2022 14:37 Відповісти
"Несподівані тріщини на дюжині агрегатів". І все. Нуль інформації, адже кавоварка - теж агрегат.
Відчуваєте маніпуляційний вкид?
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20.11.2022 14:36 Відповісти
Ага. Ми маємо "вірити" в "несподівані тріщини" на 4 атомних агрегатах у Франції? Брехня. У Франції своя мета в енергетиці Європи - це єдина країна ЄС яка після Чорнобиля не повелась на пропаганду "злого атома", а навпаки почала активно розбудовувати АЕС.
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20.11.2022 14:55 Відповісти
Може пора забомбити рашу і контрибуцію взяти енергоносіями
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20.11.2022 15:04 Відповісти
Не зрозумів, уже кацапи і французську інфраструктуру ********?
Чи зараз випливе внєзапно що Україна, мало того що годує весь негросвіт своєю пшеницею, то ще й надає всій Європі електроенергію??
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20.11.2022 16:13 Відповісти
дякуючи фрау Ріббентроп у Німеччині "загасили" майже всі реактори, а Шольц дупля не дав розконсервувати, хоча ще влітки німецькі промисловці про це просили і казали що треба півроку на реанімацію
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20.11.2022 16:30 Відповісти
Вчора читав звіт що через теплу зиму запаси в сховищах завеликі і це є великою проблемою для газотрейдерних компаній ЄС, ну от і вирішили питання падіння цін на газ, зараз все востановиться назад... просто бізнес
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20.11.2022 17:31 Відповісти
 
 