Франція не встигає перезапустити реактори, щоб уникнути відключень і допомогти ЄС, - Bloomberg
Атомна промисловість Франції відстає в спробах вчасно запустити неробочі реактори, щоб уникнути відключень і допомогти Європі впоратися з втратою російських поставок цієї зими.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Французька Electricite de France SA не встигає виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня. Однак її останні результати не виглядають багатообіцяючими, і мережевий оператор RTE попереджає, що ризик дефіциту в січні зростає.
Хоча компанія залучила аварійно-зварювальні бригади зі США та Канади, щоб допомогти усунути несподівані тріщини на дюжині агрегатів, графік уже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.
Ці проблеми зроблять Францію, вразливою, попри менший вплив поставок російського газу, ніж у Німеччини. Потенційні побічні ефекти від дефіциту ядерної енергії у Франції тримають операторів електромереж по всьому континенту напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Європейського Союзу знадобиться додаткова електроенергія.
Щоб обмежити шкоду економіці та запобігти соціальним заворушенням, адміністрація президента Еммануеля Макрона виділила щонайменше 100 млрд євро, щоб допомогти підприємствам, споживачам і державним органам впоратися зі зростанням цін на електроенергію, природний газ і бензин протягом наступного року.
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до речі - у Франції тепло . На фіга ці волання?
а економічна правда входить в групу украінськой правди ,яка е проектом ФСБ
тож французи мають спочатку зʼїсти смачний круасан і випити кави, провести нараду, а потім вже починати працювати, але не більше 2 годин, щоб не перевтомитися, а потім - сієста, як в італійців
вони ближче до українців ментально і брати по нещастю від кацапів
А вчитися в них е чому
Черногорська - взагалі, як українська!
до речі, був випадок в Албаніїї - прямував до Чорногорії! і заблукав в якомусь місті! Бачу чувак працює - миє машину. Підхожу і бачу якийсь темношкірий албанський чувак, років 25! Я йому:
- Ду ю спик инглишь?
Він:
- Йес, ай ду!
Я:
- Хау ту гоу то Монтенєгро?
Дивлюся - він опєшив! І такий до мене:
- ВООООТ?
і тут я розумію що він ніхрєна не спікає на інгліші і почув тіки щось про нєгра
Добре що я доволі кримезний мужик, бо склалося враження, що він хотів мені дати в морду!
Тут я пригадую, що можливо місцевому буде знайоміше назва "Чорногора"! Я такий:
- Чорногора? Чорногора?
Бачу, він вже взяв себе в руки і роздуплився про що його запитують!
Взагалі, мандрувати машиною - кайф, бо стикаєшь з місцевими і потрапляєшь в такі ситуації, що туристичною групою ніколи не потрапиш!
Чорногорської мови, як і хорватьської, практично не існує. То все сербська. У Югославії вона називалася сербськохорватською. Тільки хорвати користуються латиницею для запису, а серби та чорногорці - кирилицею. Словенія, Македонія - то так, мова інша.
До речі, прямо зараз я знаходжусь у колективі де 50% складу - чорногорці, так що трохи знаю, що кажу. Якщо є питання, можу в них спитати)
німецькі зелені, за підтримкою газпромівського бабла, бігали від станції до станції з воплями, що то не екологічно
Відчуваєте маніпуляційний вкид?
Чи зараз випливе внєзапно що Україна, мало того що годує весь негросвіт своєю пшеницею, то ще й надає всій Європі електроенергію??