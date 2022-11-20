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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Спецслужби РФ планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на АЕС "Островець", - ГУР

білорусь,аес,островець

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС.

Про це повідомляє ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець".

Розробкою та реалізацією "проєкту" займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, Росія традиційно планує призначити "відповідальними за теракти" громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму.

Зазначається, що підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже привели в стан підвищеної бойової готовності.

"На думку розробників "проєкту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві", - додали в розвідці.

Довідка: АЕС "Островець" побудовано режимом Лукашенка у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулося кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть здійснити спроби проникнення ДРГ з території Росії та Білорусі, - Генштаб

Автор: 

АЕС (1157) Білорусь (7968) провокація (786) розвідка (3881) росія (66070)


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Топ коментарі
+19
👍👍👍 Хай *******.
І по Мінську хай ******* чим-небудь. Бойові комари чи отруєні равлики.
Бульбашам сподобається...
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20.11.2022 14:05 Відповісти
+14
Я дозволяю.
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20.11.2022 14:04 Відповісти
+11
Абсолютно пофигууу. Пускай взрывают нафиг, можно еще Мозырский нефтеперерабатывающий завод взорвать, и калийный тоже. Можно и по Минску, чтоб наверняка, можно и в масквабаде дома взорвать. я даю разрешение
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20.11.2022 14:11 Відповісти
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20.11.2022 14:04 Відповісти
давно пора,і так панькався ***** з під*****вником
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20.11.2022 15:06 Відповісти
👍👍👍 Хай *******.
І по Мінську хай ******* чим-небудь. Бойові комари чи отруєні равлики.
Бульбашам сподобається...
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20.11.2022 14:05 Відповісти
скажені білочки - символ білоруських рублів
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20.11.2022 14:30 Відповісти
А звідки по нас арта, ракети та дрони пуляють? Хіба і не з Білорусі? Чи за те що опосередковано білоруси по нас yt стріляють, а тільки патрони стрілкам підносять їх треба п голівці за це гладити?
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20.11.2022 15:30 Відповісти
Вот ты сейчас это серьёзно, или троллишь? Чем насолили нам беларусы? А откуда была атака на Киев? Откуда нас уже год обстреливают ракетами?
Я безмерно благодарен за защиту Украины полку КК, но существование полка (1000 человек) не оправдывает 9.3 млн.беларусов, допустивших использование их территории режимом для геноцида десятков тысяч украинцев. Фактически беларусь является такой же стороной конфликта, как и рф, и после войны будет выплачивать репарации десятки лет.
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20.11.2022 15:57 Відповісти
Отруєні равлики на підході. Залишилось зовсім трішки - сімнадцять з половиною метрів.
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20.11.2022 15:40 Відповісти
Да пусть там взрывают шо хотят - если они не начнут "пулять" по нашей территории , то нас БССР не интересует В ПРИНЦИПЕ .
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20.11.2022 14:09 Відповісти
Абсолютно пофигууу. Пускай взрывают нафиг, можно еще Мозырский нефтеперерабатывающий завод взорвать, и калийный тоже. Можно и по Минску, чтоб наверняка, можно и в масквабаде дома взорвать. я даю разрешение
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20.11.2022 14:11 Відповісти
Есть нюанс. Там почти рядом город Вильнюс - столица Литвы. А это уже НАТО. ***** уж очень рвётся кончить свою никчемную жизнь превращением в ядерный пепел.
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20.11.2022 14:20 Відповісти
І шо? На Пользу он ракети вже впали. Реакція: "ми обісралися і зробили вигляд шо то українське ППО". А через два дня нова реакція: "ми обісралися і умовляємо рашупарашу щоб вони не розглядали нас як загрозу". Дебіли блд.
Литовські брати, дуже вам рекомендую - надійтесь лише на себе і на союзників. нато, судячи з усього, або нікчемне як оон, або скуплене парашею на корню.
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20.11.2022 16:07 Відповісти
Кацапи для того її і побудували-щоб підірвати і заср**ти ядерним вибухом частину Европи і ще й щоб за це не отримати піз**єй!
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20.11.2022 14:20 Відповісти
Аби нас тим лайном не забризкало.
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20.11.2022 14:24 Відповісти
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20.11.2022 14:24 Відповісти
Единая система газоснабжения россии
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20.11.2022 14:27 Відповісти
Бойова бульба
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20.11.2022 14:44 Відповісти
Не перечу! . Самі заклали реактори, самі ж і підірвуть.
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20.11.2022 14:48 Відповісти
Это довольно опасная игра. АЭС расположена в 40 км от Вильнюса и представляет собой довольно внушительную угрозу для Литвы. РФ может таким образом пытаться влиять на ЕС.

Еще один ядерный шантаж, но на сей раз уже совсем близко к границам ЕС...
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20.11.2022 15:04 Відповісти
Дєдушка Байден просто підкине литовцям побільше протигазів та скаже що це просто випадковість. Та й не на часі. А то путін нападьот.
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20.11.2022 15:33 Відповісти
А ти, щойно новонароджений, з якої дірки вискочив?
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20.11.2022 15:43 Відповісти
ты свинорыл не хрюкай здесь так сильно...
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20.11.2022 16:14 Відповісти
шо там москалі будут робити мені якось пофіг хай про це думають картопляники може трохи дійде хто такі москалі і як їх повинні знищувати.
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20.11.2022 15:59 Відповісти
Чудово, хай підривають. Чим більше бульбашів здохне, тим менше вторгнеться в Україну.
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20.11.2022 16:09 Відповісти
 
 