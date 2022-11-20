Спецслужби РФ планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на АЕС "Островець", - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС.

Про це повідомляє ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець".

Розробкою та реалізацією "проєкту" займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, Росія традиційно планує призначити "відповідальними за теракти" громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму.

Зазначається, що підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже привели в стан підвищеної бойової готовності.

"На думку розробників "проєкту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві", - додали в розвідці.

Довідка: АЕС "Островець" побудовано режимом Лукашенка у 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулося кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

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