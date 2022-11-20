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Обстріл ЗАЕС: росіяни вивели з ладу обладнання для виробництва електрики для України, - Енергоатом

заес

Російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Про це повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що за ранок зафіксовано понад 12 влучань ракет окупантів в об’єкти інфраструктури станції. Пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Біля Запорізької АЕС - понад 10 вибухів, пошкоджено кілька будівель, - МАГАТЕ

Зазначається, що нещодавно "Енергоатом" ухвалив рішення, а Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) надала дозвіл на виведення енергоблоків 5 і 6 на мінімально контрольований рівень потужності.

Водночас російські військові всіляко намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. "Фейковим директором станції від Росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Росіяни будують біля сховища ядерного палива ЗАЕС невідому споруду

20 листопада російські військові обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.

"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодару всіх російських військових і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!", - закликали в "Енергоатомі".

Автор: 

обстріл (29195) Енергоатом (1645) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+21
Потому что в секрете надо держать абсолютно все...пресса уже радовалась сегодня,вот подключим ЗАЭС и будет нам счастье...дорадовались,***...
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20.11.2022 15:29 Відповісти
+14
нет обладнання - нет электрики...в донецке и луганске. а там, при свете Луны, видно будет.
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20.11.2022 15:32 Відповісти
+10
А західна спільнота видасть чергове велике занепокоенняяя! У мене вже таке бажання виникає, шо хай воно все вибухне, трястя кацапскій матері
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20.11.2022 15:33 Відповісти
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Потому что в секрете надо держать абсолютно все...пресса уже радовалась сегодня,вот подключим ЗАЭС и будет нам счастье...дорадовались,***...
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20.11.2022 15:29 Відповісти
Вряд чи це було причиною
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20.11.2022 15:34 Відповісти
Слишком уж совпало,ну и потом,что для нас радость,то для них повод сделать гадость,радуетесь-получите...
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20.11.2022 18:51 Відповісти
Так шо ЗАЕС фсьо? ******** орки. А курська ЗАЕС?
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20.11.2022 15:39 Відповісти
нет обладнання - нет электрики...в донецке и луганске. а там, при свете Луны, видно будет.
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20.11.2022 15:32 Відповісти
А західна спільнота видасть чергове велике занепокоенняяя! У мене вже таке бажання виникає, шо хай воно все вибухне, трястя кацапскій матері
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20.11.2022 15:33 Відповісти
В мене також подібне виникає. А ще просто відкрити фронт і хай кацапня пре до Парижу. Мені вже попуй. Машина підірвана, квартира без вікон, роботи нема бо старий. Нахрін таке життя.
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20.11.2022 15:39 Відповісти
А онуків хто буде догодовувати?😁
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20.11.2022 15:46 Відповісти
а онуків у нього видно і не було , бо пишучи таке не думає що тоді 20 тисяч років жити не можливо буде на більшості території України ((
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20.11.2022 15:51 Відповісти
Тобто, ти виправдовуєш Захід за його категоричне небажання дати ***** по пиці бо в нього ядерна кнопка. І треба всіх потихеньку здавати в надії що до тебе ще довго москва йтиме?
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20.11.2022 15:59 Відповісти
Тобто я констатую що ти кукухою поїхав , і судячи з твого віку вже назавжди (( Тобі твоє життя кажеш "нахрін" , то здихай , але ж тобі , як кацапському ******* , за собою решту потягти хочеться - зірвати АЕС йому захотілося , пердун старий безумний (( І не шкварчи тут мені про походи до Парижа , подивися який ти коментар підтримував , такої як і сам ****@нутої !
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20.11.2022 16:23 Відповісти
Її коментар підтримало вже декілька осіб. Твій-ніхто. Кукухою може ти поїхав, очевидного не бачиш?
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20.11.2022 16:34 Відповісти
Очевидно одно, у вас деменция
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20.11.2022 18:49 Відповісти
Дуже багато лікарів на сайті. Чому не в польовому лазареті? Я, звісно, на дивані. Бо старий і деменція.
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20.11.2022 18:56 Відповісти
Тільки повний їб@нат людині бажатиме попасти в польовий госпіталь (( не деменція у тебе - шизофренія ((
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20.11.2022 20:24 Відповісти
Ти дебіл? Ти з тексту де в одному реченні слово лікар, а в іншому лазарет зробив висновок що це пацієнт?
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20.11.2022 20:29 Відповісти
Лікування тобі не допоможе , печалька (( ходи тихенько під себе , тут не смерди , ідіоте !
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20.11.2022 20:44 Відповісти
Я тебе ображав, гнидо?
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20.11.2022 20:45 Відповісти
=> => , і не дякуй !
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20.11.2022 20:49 Відповісти
Точно. 73%.
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20.11.2022 20:24 Відповісти
Ти даремно собі нік взяв Шустрий. Ти тупий. До тебе все повільно доходить. Тобі треба було б нік брати Слава Балбес.
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20.11.2022 20:51 Відповісти
Лижи , не відволікайся , у тебе це гарно виходить незалежно від ніка і відсоткової належності ; і більше нічого не ляпай про реактори , старий пердун ((
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20.11.2022 21:10 Відповісти
Слава, просто йди в пєсту.
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20.11.2022 21:12 Відповісти
, =>
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20.11.2022 21:15 Відповісти
Хай їдуть десь в Південну Америку, чи Малазію. В Європі буде хазяйнувати кацапня. Років на 30 багацтва вистачить. Потім підуть далі мародерить. Звичайно ж німці та французи будуть вже в їхньому війську. Німці в фельдфебелях, французи кухарями у російських офіцерів. А голандці та інші португальці просто рити окопи та розміновувати поля перед атакою на просторах Північної Америки. Бритів тільки жаль. Їх фізично знищать. Бо англічанка гадітЪ.
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20.11.2022 15:56 Відповісти
Щось п"єте забористе. Чи просто деменція? (((
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20.11.2022 16:38 Відповісти
Це те що чекає всіх європейців, якщо вони будуть продовжувати думати, що Україна самотужки зможе розбити Москву. Особливо якщо їй надавати виключно застаріле озброєння радянських часів. Розіб'ють нас, потім всіх інших поодинці. В єдинство НАТО я вже чомусь не вірю. Після 24 лютого зрозумів.
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20.11.2022 16:48 Відповісти
Закликали? Хм , а вони можуть і вивести військових в замін на зняття певних санкцій. А потім коли Україна візьме під контроль станцію підірвати її і звинуватити українців-бачте які вони "криворукі" спровокували ядерний вибух. Так що від тих паразитів що нехочеш можна очікувати!!!
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20.11.2022 15:34 Відповісти
Зачем давать подробный перечень кого куда попали рашисты?!!!

Что бы им было легче планировать дальнейшие обстрелы?

Кто так делает?
Дурак или саботажник?
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20.11.2022 15:35 Відповісти
Tak nacisti roSSijskie naxodjatca tamze i sami vidjat vse popadanija...
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20.11.2022 15:38 Відповісти
При чем тут обстрелы, але? Станция оккупирована, там могут закладывать и взрывать где ни попадя.
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20.11.2022 15:38 Відповісти
у статті ж написано, що именно обстрілюють самі себе. Можуть підірвати, але чомусь обстрілюють ураганами та смерчами. Це напевно тому, щоб такі дураки як ти, у це повірили.
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20.11.2022 15:49 Відповісти
Віриш в "це" ти а не я. Не треба видавати свою маячню за мої думки.
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20.11.2022 15:56 Відповісти
рашисти від ОП мають інформацію про руйнування в Україні обєктів інфраструктури
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20.11.2022 15:53 Відповісти
"Два в одном".
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20.11.2022 16:50 Відповісти
А што нє так? Што тєбя смущяєт?
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20.11.2022 15:48 Відповісти
cмущяет те, що нас постійно за дураков тримають. І судячи з вашого запитання - це не дарма.
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20.11.2022 16:06 Відповісти
А вас нє смущяєт тот факт, што какойто кретин лайкнул висєр пєтуха Лєопольда?
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20.11.2022 16:11 Відповісти
Де наші диверсанти? Якщо вже не маємо далекобійних систем, то в нас безліч російськомовних із схожими на кацапів обличчями військових. Це хіба так важко підсипати якоїсь отрути в московський водогін, чи підірвати міст, чи електропідстанцію, чи щось на ЖД. Та безліч чого можливо зробити що приводить до розладу структури чи паніки. Що ми чекаємо? Якщо до нас не по спортивному, то чому ми не можемо вкусити коли нас душать за шию в умовному боксерському поєдинку?
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20.11.2022 15:48 Відповісти
ЗСУ не воює з мирними мешканцями, навіть якшо це москалі.
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20.11.2022 15:52 Відповісти
В такому випадку диверсантами можуть бути цивільні, якщо вже ти такий тендітний. Бо по іншому нас всіх не буде. Ні військових, ні цивільних, ні старих, ні молодих. Нікого. Ми не на спортивній арені. Ми на війні.
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20.11.2022 16:02 Відповісти
Це ти про тих мирних мешканців які ракети Іскандер виготовляють чи авіаційні бомби?
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20.11.2022 16:09 Відповісти
Крым пора отключать или подождём? Хотя ВСУ лучше знают.
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20.11.2022 15:48 Відповісти
Готуються до відходу; залишають після себе пустелю. А раніше збиралися задіяти ЗАЕС для потреб Криму.
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20.11.2022 15:49 Відповісти
Сукини миши - дєти твоєй мамкі!
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20.11.2022 15:57 Відповісти
Ща виповзе зєрмак пузатий та черговий ультиматум МАГАТЕ та Червоному хресту викотить.. Хтось пам'ятає - чим скінчився попередній ультиматум зєрмака червоному хресту?!..
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20.11.2022 15:54 Відповісти
Є й хороша новина,якщо така може бути.Це означає ,що в москалів ракет не вистачає на всі підстанції,тому вирішили вирубати першоджерело.Далі що?Україна не робитиме в рашці блекауту навколо своїх кордонів,в радіусі досяжності українських ракет?Чекаємо згоди з боку союзників?Йдемо на переговори з даруванням коридору й війни в крим,для тимчасового припинення війни?й далі?
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20.11.2022 15:56 Відповісти
Ти "братьєв" нє там іщєш, кандом штопаний. Твоі сабакі даєдают.😁
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20.11.2022 16:04 Відповісти
Це все наслідки діяльності еффективної зє-влади.. Запорізська АЕС і Каховська ГЕС - це стратегічні об'єкти.. ЗАЕС це 6000 МВт на годину електрики... Підари зелені ЦНАП на Чонгарі побудували, розмінували (зеля ж заглянув в дупу путлєра та побачив там мир та майські шашличкі).. Ось ітог - Кацапи маршевими колоннами з Криму пройшли до Каховки. Антонівський міст також не готовили до підриву. Тому кацапи зайшли на летовищє Миколаїва.
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20.11.2022 15:59 Відповісти
А про кацапів давно все зрозуміло - це істоти гірше бактерій..
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20.11.2022 16:00 Відповісти
ви мали на увазі віруси... рашизм -- всесвітній вірус, в 100 раз гірше за ковід.

бактерії всі корисні... навіть ті, що псують продовольчі продукти -- це вигаданий природою процес.
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20.11.2022 16:18 Відповісти
Ещё один-два массированных обстрела Украины и будет всеобщий блекаут и массовая миграция населения в Европу. Не хотите топить парашу, кормите миллионы украинских беженцев.
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20.11.2022 16:44 Відповісти
Хай продовжують не стріляти по кацапам. Так і зброя закінчиться і сили. Зеля явно розраховував це все за 3 дні здати, але тут йому порек горла стали націоналісти і армія. Муділо єврейське.
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20.11.2022 16:54 Відповісти
 
 