Обстріл ЗАЕС: росіяни вивели з ладу обладнання для виробництва електрики для України, - Енергоатом
Російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.
Про це повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що за ранок зафіксовано понад 12 влучань ракет окупантів в об’єкти інфраструктури станції. Пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.
"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нещодавно "Енергоатом" ухвалив рішення, а Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) надала дозвіл на виведення енергоблоків 5 і 6 на мінімально контрольований рівень потужності.
Водночас російські військові всіляко намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. "Фейковим директором станції від Росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", - зазначено в повідомленні.
20 листопада російські військові обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.
"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодару всіх російських військових і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!", - закликали в "Енергоатомі".
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Что бы им было легче планировать дальнейшие обстрелы?
Кто так делает?
Дурак или саботажник?
бактерії всі корисні... навіть ті, що псують продовольчі продукти -- це вигаданий природою процес.