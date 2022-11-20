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Новини Агресія Росії проти України
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У Запорізькій області росіяни розміщують військову техніку на території лікарень та шкіл, - Центр національного спротиву

луганщина,окупанти

Окупанти використовують медичні заклади та житлові будинки як живий щит. Також російські військові розміщують техніку на території навчальних закладів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"В смт Михайлівка (Запорізька область) у дворі на території пологового будинку розміщені близько п’яти машин російських загарбників. Тобто, окупанти використовують лікарню як живий щит. Водночас відомо, що росіяни розміщують свою техніку також на території приватних осель місцевих населених пунктів. Також зафіксовані випадки розміщення російських військових на території навчальних закладів, паралельно з навчальним процесом, що також воєнним злочином", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливості залишити регіон й не ставати заручником ворога.

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Автор: 

окупація (6751) Запорізька область (3735) техніка (1855) військовослужбовці (4808)


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Амнести Интернешнел, ваш выход! Что, языки в опу запихнули? А что ж так?
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20.11.2022 15:48 Відповісти
Ананисти Интернешенал
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21.11.2022 12:26 Відповісти
І по..й.Що будемо інфраструктуру берегти чи гнати наволоч?
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20.11.2022 16:05 Відповісти
І шо, "Аскалібуру" не *****, де там кацап свою дупу приткне
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20.11.2022 20:46 Відповісти
 
 