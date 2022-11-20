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Новини Агресія Росії проти України
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На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає вісім кораблів, серед них - 1 носій крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

флот,рф

Станом на 20 листопада кількість кораблів РФ у Чорному морі та потужність їхнього залпу менша, ніж сили російського флотського угруповання у Середземному морі.

Про це повідомили у Telegram-каналі ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 20.11.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

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Автор: 

Азовське море (1619) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678) Середземне море (102)


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Топ коментарі
+9
Якраз мить для застосування нашої ракети "Нептун", так 73%?
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20.11.2022 16:24 Відповісти
+4
Спеціально для зебілів.
Житомирські волонтери вивезли ********** до ракетних комплексів "Нептун" ще третього березня,********** були передені військовим підрозділам, що базуються в Одесі. За словами волонтерів, підготовкою та завантаженням вони займалися п'ять днів. У той момент, коли з цехів були вивезені усі **********, російські окупанти почали обстрілювати його цехи.
"Ми останнє сьогодні забираємо. Дураки ви. Пізно всрались!", - каже один з волонтерів на адресу окупантів.
Нагадаємо, що слідчі ДБР намагались арештувати екснардепа Сергія Пашинського, який причетний до створення ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які нині беруть участь в боях по всій території України.
Р-360 "Нептун" - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро "Луч" у 2014-2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ "Нептун" на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.
30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун". На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.
У березні 2018 року повідомлялося про плани закласти корпус першого швидкохідного ракетного катера проекту "Лань" на літо 2018 року. За даними "Українських військових сторінок", цей катер розроблено якраз під ПКР "Нептун".
16 липня 2018 року Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у рамках контролю за реалізацією національної ракетної програми побував на Державному підприємстві "ВІЗАР". На оприлюднених знімках було помічено і ракету "Нептун". Візит Турчинова до КБ "Луч" із оглядом лінії з виготовлення ПКР "Нептун" відбувся ще 14 серпня.
17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.
В жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року ще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Також стало відомо, що носіями ракет "Нептун" стануть ракетні катери "Веспа" розробки і виробництва "Кузні на Рибальському", а не "Лань". А поки ці катери іще не побудовані, як платформа для випробування корабельної версії ракети може бути використаний ракетний катер "Прилуки".
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва, зокрема, були перевірені можливості ураження водних цілей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" та ПКР "Нептун". Протикорабельні ракети "Нептун" на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км.
В лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу "Нептун".
5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу наземного базування - РК-360МЦ "Нептун". За словами президента України Петра Порошенка, який був присутнім під час випробувань, комплекс має бути прийнятий на озброєння у надзвичайно короткий термін, причому не тільки Військово-морських сил України, а й Сухопутних військ ЗСУ.
Джерело:
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20.11.2022 16:47 Відповісти
+4
Але мале зелене чумидло оте все заморозило!!!
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20.11.2022 17:02 Відповісти
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Якраз мить для застосування нашої ракети "Нептун", так 73%?
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20.11.2022 16:24 Відповісти
!!! І сумно і прикро...
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20.11.2022 16:28 Відповісти
Дайте-но пригадати, хто ж "перекрив кисень" "Нептуну"?... О! Згадав!! Порошенко!!!
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20.11.2022 16:39 Відповісти
якщо це сарказм, то пишіть "звісно ж Порошенко", бо інакше не зрозуміло, я сам не зрозумів , що ви мали на увазі...
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20.11.2022 16:45 Відповісти
Спеціально для зебілів.
Житомирські волонтери вивезли ********** до ракетних комплексів "Нептун" ще третього березня,********** були передені військовим підрозділам, що базуються в Одесі. За словами волонтерів, підготовкою та завантаженням вони займалися п'ять днів. У той момент, коли з цехів були вивезені усі **********, російські окупанти почали обстрілювати його цехи.
"Ми останнє сьогодні забираємо. Дураки ви. Пізно всрались!", - каже один з волонтерів на адресу окупантів.
Нагадаємо, що слідчі ДБР намагались арештувати екснардепа Сергія Пашинського, який причетний до створення ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які нині беруть участь в боях по всій території України.
Р-360 "Нептун" - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро "Луч" у 2014-2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ "Нептун" на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.
30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун". На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.
У березні 2018 року повідомлялося про плани закласти корпус першого швидкохідного ракетного катера проекту "Лань" на літо 2018 року. За даними "Українських військових сторінок", цей катер розроблено якраз під ПКР "Нептун".
16 липня 2018 року Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у рамках контролю за реалізацією національної ракетної програми побував на Державному підприємстві "ВІЗАР". На оприлюднених знімках було помічено і ракету "Нептун". Візит Турчинова до КБ "Луч" із оглядом лінії з виготовлення ПКР "Нептун" відбувся ще 14 серпня.
17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.
В жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року ще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Також стало відомо, що носіями ракет "Нептун" стануть ракетні катери "Веспа" розробки і виробництва "Кузні на Рибальському", а не "Лань". А поки ці катери іще не побудовані, як платформа для випробування корабельної версії ракети може бути використаний ракетний катер "Прилуки".
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва, зокрема, були перевірені можливості ураження водних цілей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" та ПКР "Нептун". Протикорабельні ракети "Нептун" на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км.
В лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу "Нептун".
5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу наземного базування - РК-360МЦ "Нептун". За словами президента України Петра Порошенка, який був присутнім під час випробувань, комплекс має бути прийнятий на озброєння у надзвичайно короткий термін, причому не тільки Військово-морських сил України, а й Сухопутних військ ЗСУ.
Джерело:
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20.11.2022 16:47 Відповісти
Але мале зелене чумидло оте все заморозило!!!
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20.11.2022 17:02 Відповісти
Взагалі-то, останні випробовування Нептуна були проведені вже за часів Зелі. Отак!
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20.11.2022 17:52 Відповісти
не було бажання відповідати на дурницю, але відповім При Зелі проводили випробування застосуквання "Нептун" не тільки з берега чи машини, корабля, а і літака. Тут головне - чому заморозив випуск "Нептунів" і все закатав в асфальт? Втрачені можливості, гроші і час. Сьогодні б не виходили в Чорне чи Азовське моря носії ракет і не били по містах України, бо знали, що їх дістане наша ракета в любому місці моря.
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21.11.2022 10:27 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/ Як Вам таке? І, до речі, де ті кораблі, які мали нести Нептун і мали побудуватися на порошенківській Кузні?
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21.11.2022 14:04 Відповісти
Морські дрони зачекалися.
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20.11.2022 16:35 Відповісти
Середземне море?!
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20.11.2022 16:37 Відповісти
А дайте новость, правда ли, что наш морской дрон подпил их подводную лодку в Севасе?
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20.11.2022 16:38 Відповісти
І шо нам треба тікати світ за очі бо ***** ***** по нам?

Нехай хоч 100 лоханок та стоїть, *****. Втомились боятись.
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20.11.2022 16:38 Відповісти
Тепер нам що очікувати ударів з акваторії Середземного моря? Через територію якої країни полетять ракети? Туреччини чи може країн ЄС. Вони їх будуть збивати
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20.11.2022 17:02 Відповісти
Не знаю, не знаю. Пам'ятаєте, як московити запускали ракети по Сирії з акваторії Каспійського моря? Летіли, як мінімум, над територією Туреччини і турки їх не збивали.
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20.11.2022 17:54 Відповісти
Не знаю, не знаю. Пам'ятаєте, як московія запускала ракети по Сирії з акваторії Каспійського моря? Летіли, як мінімум, над територією Туреччини і турки їх не збивали.
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20.11.2022 17:56 Відповісти
?
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20.11.2022 17:03 Відповісти
Ну, ииии? Что снова нечем...Или чего ждем-то...
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20.11.2022 17:37 Відповісти
домовленості офіса не дають вдарити по кораблям зернова угода гальмуе для чого тоді нам морські дрони,херсонська домовленість коли випустили без единого удару по ворогу всю групіровку з херсона без втрат ворога могли б вже взяти олешкі і йти на крим але еврейська домовленість не дае виграти війну зрада ермаківтатаровихпортнових
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20.11.2022 17:38 Відповісти
Ми вже якось звикли до сотень ракет, що вже вдарили по нам та десяткам, що прилітають щодня. Який сенс раз по раз нагадувати нам, що "в Чорному морі три кораблі з двома десятками ракет", "в Чорному морі - шість кораблів з трьома десятками ракет" і так далі. Ми якось особливо маємо реагувати на це? То поясніть, як!
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20.11.2022 21:30 Відповісти
Треба робити висновки з відкритої інформації. Рашка вигнала в море всі свої корита. В Чорному морі носій з 4 ракетами, а на фрегаті Адмірал Макаров - 8 пускових установок з "Карібрами". Отже, атака на нього була вдалою.
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20.11.2022 21:46 Відповісти
 
 