На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає вісім кораблів, серед них - 1 носій крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

Станом на 20 листопада кількість кораблів РФ у Чорному морі та потужність їхнього залпу менша, ніж сили російського флотського угруповання у Середземному морі.

Про це повідомили у Telegram-каналі ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 20.11.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

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