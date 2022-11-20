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За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи

зерно,корабель

У межах "Зернової ініціативи" упродовж останніх двох днів з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

"По "зерновому коридору" наразі рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться в повідомленні.

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зерно (3134) Одеса (5499) порт (2057) експорт (4521)


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В іран теж?
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20.11.2022 16:57 Відповісти
то може хватить????
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20.11.2022 17:15 Відповісти
вадатурский с косюком дуже всім дякують
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20.11.2022 17:19 Відповісти
Зате *****, африканці не голодують, а що українців продовжують вбивати то таке
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20.11.2022 17:28 Відповісти
Це нам не потрібно ! Це потрібно Путлеру та Зелі.
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20.11.2022 17:30 Відповісти
Я разом з міністерством радію за ці країни! А також за зернових латифундистів,які сидять за бугром і весело рахують бариші,правда,паї не виплачують за землю...
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20.11.2022 17:41 Відповісти
Такая новость повторяющаяся не однократно подтверждает что Война Войной!!!а а а!!!
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20.11.2022 21:54 Відповісти
 
 