За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи

У межах "Зернової ініціативи" упродовж останніх двох днів з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

"По "зерновому коридору" наразі рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться в повідомленні.

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