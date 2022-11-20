За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи
У межах "Зернової ініціативи" упродовж останніх двох днів з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.
"По "зерновому коридору" наразі рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться в повідомленні.
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