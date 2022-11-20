В окупованому Маріуполі росіяни продають населенню вікна, які демонтували з сусідніх будинків, - Андрющенко
Російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріупольський бізнес при Росії від росіян у всій красі. Цивільні окупанти демонтують навіть вцілілі вікна. Змінюють на нові. А куди потім те, що демонтовано? Правильно – можна продати. Тому цивільні окупанти разом з окремими маріупольськими "дочекунами" продають масово вживані склопакети", - написав Андрющенко.
Він додав, що попит на подібну "продукцію" величезний, оскільки більшість змушена змінювати вікна самостійно.
"А для "бізнесменів на горі" - подвійний заробіток. Не новина. Не диво. Цілком логічно з огляду на сутність росіян та їх посіпак", - додав радник мера міста.
Будь ласка, зачекайте...
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По разъяснению эксперта эта ракета НЕ Могла быть украинской.
Подробности тут:
https://youtu.be/0**********
і?
відповідь така, яку вже дали
вони не хочуть війни за межами України.
наразі так.
далі * будем бачити
Щас цих "еспертів"... Що не програма, то нові "експерти", про яких ніде нема ніякої інформації..
додому вікно, що вкрав орк, явно не доїде поштою раші- або поб!ють або вкрадуть.
а тутка - виламав вікна в одного, продав іншому...
той поставив собі, потім орки виламали вікна в нього, продали третьому...
СХЕМА ПРАЦЮЄ!