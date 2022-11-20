В окупованому Маріуполі росіяни продають населенню вікна, які демонтували з сусідніх будинків, - Андрющенко

Російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольський бізнес при Росії від росіян у всій красі. Цивільні окупанти демонтують навіть вцілілі вікна. Змінюють на нові. А куди потім те, що демонтовано? Правильно – можна продати. Тому цивільні окупанти разом з окремими маріупольськими "дочекунами" продають масово вживані склопакети", - написав Андрющенко.

Він додав, що попит на подібну "продукцію" величезний, оскільки більшість змушена змінювати вікна самостійно.

"А для "бізнесменів на горі" - подвійний заробіток. Не новина. Не диво. Цілком логічно з огляду на сутність росіян та їх посіпак", - додав радник мера міста.

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