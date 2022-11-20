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В окупованому Маріуполі росіяни продають населенню вікна, які демонтували з сусідніх будинків, - Андрющенко

маріуполь

Російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Маріупольський бізнес при Росії від росіян у всій красі. Цивільні окупанти демонтують навіть вцілілі вікна. Змінюють на нові. А куди потім те, що демонтовано? Правильно – можна продати. Тому цивільні окупанти разом з окремими маріупольськими "дочекунами" продають масово вживані склопакети", - написав Андрющенко.

Він додав, що попит на подібну "продукцію" величезний, оскільки більшість змушена змінювати вікна самостійно.

"А для "бізнесменів на горі" - подвійний заробіток. Не новина. Не диво. Цілком логічно з огляду на сутність росіян та їх посіпак", - додав радник мера міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення жителів, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6751) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+4
а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!
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20.11.2022 16:58 Відповісти
+3
руцький бизнес . Помню на окраинах Москвы, у местных гопников был такой бизнес - как стемнеет, продавать одиноким женщинам обычные кирпичи по 3-5 рублей за штуку. И ни какого риска. За трояк не пойдешь в милицию жаловаться, да и менты "чухаться" не станут
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20.11.2022 17:14 Відповісти
+2
ОРчатину в мясных павильйонах еще не продают?
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20.11.2022 17:16 Відповісти
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а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!
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20.11.2022 16:58 Відповісти
Ещё раз об « украинской ракете» в Польше.

По разъяснению эксперта эта ракета НЕ Могла быть украинской.

Подробности тут:

https://youtu.be/0**********
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20.11.2022 17:00 Відповісти
та зразу було зрозуміло, що принаймні одна з ракет від орків.
і?
відповідь така, яку вже дали
вони не хочуть війни за межами України.
наразі так.
далі * будем бачити
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20.11.2022 17:09 Відповісти
Хто такий Гетьман? Десь є інформація?

Щас цих "еспертів"... Що не програма, то нові "експерти", про яких ніде нема ніякої інформації..
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20.11.2022 17:12 Відповісти
дело ясное что дело темное
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20.11.2022 17:31 Відповісти
добре що в цій новині не згадали Зеленського
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20.11.2022 17:00 Відповісти
оркобізнес, чо!
додому вікно, що вкрав орк, явно не доїде поштою раші- або поб!ють або вкрадуть.
а тутка - виламав вікна в одного, продав іншому...
той поставив собі, потім орки виламали вікна в нього, продали третьому...
СХЕМА ПРАЦЮЄ!
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20.11.2022 17:01 Відповісти
Вкрали і продали ось так рашисти заробляють
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20.11.2022 17:04 Відповісти
руцький бизнес . Помню на окраинах Москвы, у местных гопников был такой бизнес - как стемнеет, продавать одиноким женщинам обычные кирпичи по 3-5 рублей за штуку. И ни какого риска. За трояк не пойдешь в милицию жаловаться, да и менты "чухаться" не станут
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20.11.2022 17:14 Відповісти
ОРчатину в мясных павильйонах еще не продают?
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20.11.2022 17:16 Відповісти
Поки що рано. Якщо у процесі нашого наступу станеться так, що орда потрапить у Маріупольський казан - ось тоді орки навіть продавати нічого не будуть, самі одне одного жертимуть...
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20.11.2022 17:35 Відповісти
Якою в бісового дідька мовою ти оце нашкарябав?
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20.11.2022 17:38 Відповісти
Я намагався прочитати,майже нічого не зрозумів.Думаю,що то проста хвора людина.
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20.11.2022 17:42 Відповісти
дуня, галифе постирай. калом дидов тхнёт
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20.11.2022 17:41 Відповісти
зачьотний бизнес - кацапи роблять грошi на москалях. Менi жителiв донеччини, луганщини i т.д. руськолюбящiх регiонiв не шкода. Шо хотiли, то й отримали
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20.11.2022 17:50 Відповісти
Всех не удалось "спасти", хотят "спасти" оставшихся.
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20.11.2022 19:12 Відповісти
 
 