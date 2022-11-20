Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв через атаки на енергосистему України, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій через атаки на українську енергосистему, зокрема активізує імпорт енергогенеруючих засобів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.
"Українська енергосистема зазнає нових атак. Тому Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Активізуємо імпорт енергогенеруючих засобів. Кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. У день імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок.
Україна отримує фінансову підтримку від партнерів. Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом ухвалене рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси спрямуємо на соцзабезпечення та зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу.
Уряд виділив 100 млн грн для першочергового відновлення деокупованої Херсонщини. Це початок відбудови регіону. Насамперед ідеться про критичні потреби жителів області: доступ до світла, води, тепла, зв’язку, медицини. Люди отримують пенсії, які нараховувалися їм у період окупації.
Перший вирок Гаазького суду вбивцям пасажирів малазійського боїнга рейсу MH17. Засуджені виконавці. Рано чи пізно покарані будуть усі, хто віддавав накази. Так само покарання наздожене воєнних злочинців, які чинять звірства в Україні сьогодні.
Київський міжнародний економічний форум. Обговорили з бізнесом ключові питання: за рахунок чого Україна вистояла, що дозволить нам перемогти та ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку", - розповів Шмигаль.
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Кому ти тута підстилка рижа по вухам їздиш....
москалі чи Шмигаль
... Как работаєт трансфарматар?
У-ууууу...
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" та ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!
кожен може придбати і завести генератор з закордону без мита???? це така підготовка???
а чи кожен це може зробити???
а чи на нахер він потрібен якщо нема за шо придбати і сам генератор і соляру (або бензин) йому?
ППО без мита ніяк не можна купити???? може наш дім, квартал, район тощо... назбирають десь???
Пропонуєте купити всім генератори без мита, чув.
А що ще?!
От і порахуймо скільки об'єктів могли б врятувати....
Скільки ж таких убогих осіб утримуються на держпосадах за рахунок податків Українців в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД???? Це і є прикладом повної абсурдності існування в теперішньому стані Нацдержслужби!!! Повна профанація держслужби за рахунок коштів Українців!!