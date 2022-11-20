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Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв через атаки на енергосистему України, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів України готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій через атаки на українську енергосистему, зокрема активізує імпорт енергогенеруючих засобів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Українська енергосистема зазнає нових атак. Тому Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Активізуємо імпорт енергогенеруючих засобів. Кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. У день імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок.

Україна отримує фінансову підтримку від партнерів. Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом ухвалене рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси спрямуємо на соцзабезпечення та зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу.

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Уряд виділив 100 млн грн для першочергового відновлення деокупованої Херсонщини. Це початок відбудови регіону. Насамперед ідеться про критичні потреби жителів області: доступ до світла, води, тепла, зв’язку, медицини. Люди отримують пенсії, які нараховувалися їм у період окупації.

Перший вирок Гаазького суду вбивцям пасажирів малазійського боїнга рейсу MH17. Засуджені виконавці. Рано чи пізно покарані будуть усі, хто віддавав накази. Так само покарання наздожене воєнних злочинців, які чинять звірства в Україні сьогодні.

Київський міжнародний економічний форум. Обговорили з бізнесом ключові питання: за рахунок чого Україна вистояла, що дозволить нам перемогти та ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку", - розповів Шмигаль.

Автор: 

Кабмін (14153) енергетика (2615) електроенергія (6255) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+17
Готуватися потрібно було з травня 2019 року і по цей день, а не переконувати світ подивитися в "очко" пуйлу і там побачити мир. Побачили? Забулися?
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20.11.2022 17:18 Відповісти
+16
Ви готувалися до атак по інфраструктурі так же, як до війни. Ні хєра не зробили і переклали всі проблеми на народ. Потолоч зелена.
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20.11.2022 17:14 Відповісти
+16
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20.11.2022 17:32 Відповісти
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20.11.2022 17:10 Відповісти
А пам'ятаєте як Порошенко судили за те, що у свою каденцію він зробив тепленько, світленько та уютненько в домівках українців через «схему» Ротердам +?
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20.11.2022 17:12 Відповісти
до чого це
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20.11.2022 17:13 Відповісти
Бо Ротердам+ ввів прозорі правила на енергетичному ринку, що для всієї олігархичної шобли була смерть.Про це на Г+Г не скажуть.
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20.11.2022 17:15 Відповісти
як це зупинить атаки на енергосистему
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20.11.2022 17:17 Відповісти
Краще з блек аутом, красівим зєлєнскім і ракетами. Бо зєлєнскій новоє ліцо, миротворець, розмінєрчік і взагалі бубочка. А той ротердам був не красівий. Прокоментували ситуацію українські журналісти
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20.11.2022 17:19 Відповісти
краще без москольських гнід
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20.11.2022 17:27 Відповісти
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20.11.2022 17:32 Відповісти
Я пам'ятаю те прозоро, тільки стало прозоро в кишенях українців, а ахмедка в декілька раз збільшив свої статки.
Кому ти тута підстилка рижа по вухам їздиш....
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20.11.2022 17:42 Відповісти
Украли ваші статки? І великі?
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20.11.2022 17:45 Відповісти
хто винен
москалі чи Шмигаль
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20.11.2022 17:12 Відповісти
Невже за півроку не можна було обкласти його бетонними плитами чи хоча б мішками з піском
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20.11.2022 17:36 Відповісти
одну фотку день назад выродило зелёное отродье с укэнергодтеком. Где это и когда было? Шо за котлован, порванные мешки с песком какие то? фотошоп чи хз
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20.11.2022 17:47 Відповісти
Трансформатор, в который попала российская ракета Он снабжал светом 400 тысяч украинцев.
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20.11.2022 17:50 Відповісти
это я от шмыгаля три дня слышу и вижу эту непонятный фотошоп.... Где это? В что попало раньше, что восстановили? Тайна? транс обкладывать мешками с песком???? В трансформаторах понимать надо, прежде чем такое говорить
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20.11.2022 17:55 Відповісти
😁
... Как работаєт трансфарматар?
У-ууууу...
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20.11.2022 18:11 Відповісти
Ви готувалися до атак по інфраструктурі так же, як до війни. Ні хєра не зробили і переклали всі проблеми на народ. Потолоч зелена.
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20.11.2022 17:14 Відповісти
до чого це
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20.11.2022 17:14 Відповісти
До того, що готуватися треба було завчасно, а не х*ї пинати, та тепер бігати генератори скуповувати. Війна 9 місяць йде, а влада навіть не подумала за цей час про захист і відбудову критичної інфраструктури, а тепер по стелі бігають. Дегенерати.
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20.11.2022 17:17 Відповісти
я бачу ви експерт із нестандартних ситуацій
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20.11.2022 17:19 Відповісти
Правильне зауваження! Уряд разом з РНБОУ зобов'язані завчасно виконати законодавство України щодо захисту інтересів держави, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" та ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»!!
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20.11.2022 17:59 Відповісти
Війна в Україні з 2014го року
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20.11.2022 17:17 Відповісти
Саме так. Про обстріли інфраструктури восени говорили ще з травня усі, але ніхто до цього не готувався
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20.11.2022 17:26 Відповісти
А навіщо? На цьому не вкрадеш. А оно їм надо, якщо грошей там не світить?
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20.11.2022 17:40 Відповісти
Готуватися потрібно було з травня 2019 року і по цей день, а не переконувати світ подивитися в "очко" пуйлу і там побачити мир. Побачили? Забулися?
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20.11.2022 17:18 Відповісти
Вже визначились з країнами для себе? Нерухомість придбали?
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20.11.2022 17:22 Відповісти
а як саме готується? простим небагатим як допоможете???
кожен може придбати і завести генератор з закордону без мита???? це така підготовка???
а чи кожен це може зробити???
а чи на нахер він потрібен якщо нема за шо придбати і сам генератор і соляру (або бензин) йому?
ППО без мита ніяк не можна купити???? може наш дім, квартал, район тощо... назбирають десь???
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20.11.2022 17:24 Відповісти
приэднуюся до запитання
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20.11.2022 17:46 Відповісти
а сценарiй з обстрIлами росiйськоi енергетичноi системи розглядався? Де там нашi дрони на 1000км?
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20.11.2022 17:44 Відповісти
Цікаво, як ви, *****, готуєтесь?!
Пропонуєте купити всім генератори без мита, чув.
А що ще?!
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20.11.2022 17:50 Відповісти
Та сиди и не писти. Готуйся до шашликів. Вреда меньше
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20.11.2022 17:51 Відповісти
Стосовно обнесення розподільчих станцій бетонним захистом, хороша ідея від непрямого попадання, але дуріки, почали стіну з бульбашами будувати, зимою, на болотах, скільки кілометрів поставили?
От і порахуймо скільки об'єктів могли б врятувати....
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20.11.2022 17:52 Відповісти
І така особа, разом держсекретарем, приставлені на посадах в Будинку Уряду ….. За 3,5 роки жодного звіту Уряду у ВРУ та затвердженої ВРУ Прогамою дій Уряду на відповідний рік!! Не приведи, Господи, такого рукамиВодітєля на Фронті мати… Мабуть, Стефанчука-Зеленського такі особивлаштовують….
Скільки ж таких убогих осіб утримуються на держпосадах за рахунок податків Українців в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД???? Це і є прикладом повної абсурдності існування в теперішньому стані Нацдержслужби!!! Повна профанація держслужби за рахунок коштів Українців!!
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20.11.2022 17:52 Відповісти
вам дебилам на бигбордах даже писали - ДУМАЙ !!!! Но нах вам это нужно , готовится нужно было с 2014 года , все разведки мира вам кричали - ГОТОВТЕСЬ !!!!! Но нах вам это нужно , бабло дерибанить , своих мудаков на посты назначать, боевых генералов в тюрьмы сажать, волонтеров, патриотов, ..............дегенераты живут одним днем.
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20.11.2022 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hrb6t8TQHzw
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20.11.2022 17:59 Відповісти
Вот так ми воюємо ! Це буде 30-річна війна чи 100-річна ?
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20.11.2022 19:03 Відповісти
Три роки до війни "готувалися"! Готувальники...
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20.11.2022 18:00 Відповісти
Из сообщения Шмыгаля выходит, что в подготовка к новым ударам по энергетике заключается в том, что народу разрешается приобрести генераторы без НДС. Спасибо Шмыгалю
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20.11.2022 18:22 Відповісти
Такого ж ніколи не було, і тут знову !
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20.11.2022 18:55 Відповісти
Краще всього КМ ізолювати від суспільства.
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20.11.2022 18:57 Відповісти
Знову підготовка? Ми стільки шашлику не з'їмо...🤣🤣🤣🤣
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20.11.2022 19:34 Відповісти
 
 