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Новини Санкції проти Росії
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Санкції проти Росії необхідно продовжувати. Попри те, що вони впливають на нашу економіку, - Моравецький

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Захід має продовжувати застосовувати санкції проти Росії, попри їхній вплив на економіку.

Про це повідомляє  РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції проти Росії ефективні, ми повинні продовжувати їх застосовувати, попри те, що вони впливають на нашу економіку. Ми повинні зайняти єдину позицію з цього питання, у тому числі з того, які справжні причини економічної кризи", - наголосив голова польського уряду.

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Автор: 

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