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Новини Війна
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Порошенко - Остіну: Україна мала багато мирних угод з Росією. Висновок лише один - не вірте Путіну

порошенко

Петро Порошенко, який бере участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі, обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення підтримки України задля перемоги над агресором. Порошенко наголосив: тільки членство України в НАТО є надійною гарантією безпеки.

"Я мав можливість короткої зустрічі з паном Секретарем, вона була дуже насичена. І сьогодні був його програмний виступ під час першого візиту в якості міністра оборони в Канаду. Ця програмна стратегія була присвячена ключовій позиції "Чому Україна важлива", – зазначив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни. Така оцінка Сполучених Штатів, і ми з нею повністю згодні. Це не питання війни росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України. Як уточнив пан міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці", – констатує п’ятий Президент.

"І це – відповідь скептикам. Бо ви пам’ятаєте, скільки напередодні проміжних виборів в Конгрес і Сенат казали, що пройдуть вибори – і позиція США зміниться, може припинитися фінансуваня, припиниться підтримка зброєю. Була дана абсолютно чітка відповідь, що ця підтримка двопартійна. Вона має абсолютну підтримку американського народу. І вона не залежить від тих чи інших змін в американському Конгресі, в американському Сенаті, бо він 100-відсотково підтримує Україну. Дуже важливо було це почути", – наголошує Порошенко.

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"Третя позиція – це зацікавленість Сполучених Штатів в руху України вперед. Ми думаємо не тільки про перемогу у війні. Ми думаємо і про те, щоб були продовжені реформи, які приведуть Україну в Європейський Союз", – зазначає Петро Порошенко.

Порошенко - Остіну: Україна мала багато мирних угод з Росією. Висновок лише один - не вірте Путіну 01

"Я на всіх зустрічах, які відбуваються в Галіфаксі, в тому числі під час розмови з паном міністром, говорив, що єдина умова для забезпечення безпеки в світі і миру – це є українська перемога і членство України в НАТО. Не існує інших механізмів, які здатні це забезпечити", – говорить Порошенко.

"Я сказав йому – Україна мала багато мирних угод з росією. Це і Будапештська угода, яка була підписана, ратифікована з відповідними безпековими гарантіями. Це була так звана "Велика угода" 1997-го року, яку я скасував як президент. Де також були надані нам відповідні безпекові гарантії, які не здійснилися, і тому ця угода була беззмістовна, бо росія не збирається їх виконувати. І події 2014-15 років, коли були підписані три угоди, протокол, меморандум і домовленості, які передбачали відновлення суверенітету, виведення іноземних військ, виведення важкої техніки і зброї. Стоїть підпис путіна під цими зобов’язаннями. Висновок лише один: не вірте путіну. Угода, яка підписана путіним, не варта паперу, на якому вона надрукована", – зауважує п’ятий Президент.

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"Єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир – це є українська перемога. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась. Це є зброя, це посилення санкцій включно – і ми маємо починати про це говорити – з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців", – наголошує Порошенко.

Також Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі заявив, що найкращими, найефективнішими переговорниками з путіним є Збройні сили України. Учасники Форуму зустріли ці слова оплесками. Порошенко закликав не довіряти путіну, який ніколи не дотримується міжнародних зобов’язань і договорів. П’ятий Президент наголосив: путін розуміє тільки силу.

Порошенко - Остіну: Україна мала багато мирних угод з Росією. Висновок лише один - не вірте Путіну 02

"Не вірте путіну. путін розуміє тільки одне – силу. Яким чином ми можемо досягти миру? Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це – Збройні сили України", – заявив Порошенко.

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"путін був проти виводу своїх військ з Київської області. Ми провели дуже успішні переговори – і викинули війська путіна з Київської області. Також після цього – з Чернігівської області, з Сумської області. Після цього ми провели дуже успішний раунд переговорів і викинули путінські війська з Харківської області. А ще пізніше – з Херсонської області. 20% території через такі переговори були повернені в Україну. Які ще переговори ви шукаєте?", – зазначив Порошенко.

"Українці – це той щит, який захищає світ від російської агресії і маніяка путіна", – сказав Петро Порошенко. Він подякував усім українським військовим, солдатам і офіцерам, які здивували світ своєю стійкістю та мужністю.

Автор: 

перегони (17) Пентагон (1437) Порошенко Петро (15193) росія (66070) США (23410) членство в НАТО (1743) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+24
Пороху респектіще!!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2022 18:01 Відповісти
+23
Дивився виступ Порошенка. Мимоволі порівнював із Зєлєнскім. Як по формі, так і по змісту. Прірва!
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20.11.2022 18:08 Відповісти
+17
а Левко Лук'яненко свого часу був інструктором райкому кпсс...
І Андрій Сахаров створив водневу бомбу і був членом...
А Іван Драч в молодості писав панегрики комунякам...

Ти ким в молодості був?
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20.11.2022 18:26 Відповісти
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20.11.2022 17:56 Відповісти
Не важливо, що НАТО зараз чмо. Важливо, що ***** сциться його атакувати. Якщо ми підемо в НАТО, питання "срущєго міра" в Україні зніметься назавжди.
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20.11.2022 18:01 Відповісти
Пороху респектіще!!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2022 18:01 Відповісти
це такі методички стосовно мінських документів в сволоти, чи в зебілів?
А ти з серпня по лютий 2014/15рр де воював?
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20.11.2022 20:00 Відповісти
И его Пороховнице!
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21.11.2022 12:35 Відповісти
русскій?
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20.11.2022 18:04 Відповісти
Хіба Польща окупована, буряте?
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20.11.2022 18:08 Відповісти
добре сказав Президент !!!
тільки ЗСУ має переконливі аргументи в переговорах з рашкою!! віримо в ЗСУ!!!
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20.11.2022 18:03 Відповісти
Дивився виступ Порошенка. Мимоволі порівнював із Зєлєнскім. Як по формі, так і по змісту. Прірва!
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20.11.2022 18:08 Відповісти
Порошенко сьогодні каже правильні речі.
Але я настільки старий, що пам'ятаю й те, що він казав раніше. Про "засудження агресивних дій НАТО", наприклад.
Сайт Верховної Ради, - https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html

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20.11.2022 18:18 Відповісти
а Левко Лук'яненко свого часу був інструктором райкому кпсс...
І Андрій Сахаров створив водневу бомбу і був членом...
А Іван Драч в молодості писав панегрики комунякам...

Ти ким в молодості був?
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20.11.2022 18:26 Відповісти
А за кого голосував?
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20.11.2022 18:26 Відповісти
За "какая разніца, хоть посмєйомся!" 😁Хіба не зрозуміло?
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20.11.2022 18:30 Відповісти
З усих дійсних українських президентів мій голос пройшов тільки за Ющенка.
Україні потрібні націоналісти у владі. Бажано, - військові.
А Зеленський після нашої Перемоги хай іде на пенсію писати мемуари. )))
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20.11.2022 18:47 Відповісти
В тюрьму он должен пойти и надолго.
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20.11.2022 19:13 Відповісти
😁 Я чекав чогось подібного. Але ж я не згадував, що говорив раніше сам Зєлєнскій? Вам нагадати про "сеньйор Голодомор" і "Україну, яка приймає від усіх з усіх сторін, як актриса німецьких фільмів для дорослих"? Тому ваша спроба скажімо так.... дещо невдала. 😊
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20.11.2022 18:29 Відповісти
Новье пошло. 23 года всего Тут вон Зебил в глаза Х...у 2 года назад смотрел и видел мир. И разминирование и разведение проводил до последнего дня перед войной.
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20.11.2022 19:12 Відповісти
ми, українці, два рази просрали УКРАЇНУ,в 2009році,змінивши президента ЮЩЕНКА на антиукраїнський непотріб, в 2019році замість АРМІЇ, ВІРИ, МОВИ вибрали ги-ги-ги-ги. і хто цей нарід візьме в НАТО, а без НАТО ми не виживемо.
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20.11.2022 18:08 Відповісти
Ще раніше просрали Чорновола.
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20.11.2022 18:27 Відповісти
Ми не просрали Україну, ми її сильно пошматували віддавши у 2010 зеку янику, а фактично кацапам і в 2019 році людині, яка постійно оббруднювала Україну, на цьому заробляла собі гроші у проросійських олігархів і нарешті на брехні і шахрайстві взла цю бідну країну для мародерства маланцями. Але думаю народ трішечки, та вилікувався. Побачив з чого починав Голобородько, не з велосипеда, а з мародерства резервного фонду зерна, масок і звичайно бюджету через "велике крадівництво", знищуючи оборону, приствроївши при владі слуг зека-яника - татарова,єрмака, смірнова, подоляка та інших. А портнов втік разом з іншою шоблою і мав повернутися разом з ворожими військами - не вийшло.
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20.11.2022 19:08 Відповісти
Корупція на всіх рівнях, тисячі законів які н...й кому потрібні крім силових органів, щоб ї..ти всіх і вся і т.д!!! Яке НАТО?
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20.11.2022 18:14 Відповісти
Ти корупціонер?
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20.11.2022 18:35 Відповісти
доля милувала працювати в державних органах))
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20.11.2022 18:40 Відповісти
Всі так кажуть...
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20.11.2022 18:59 Відповісти
Порошенко: "підтримка (України в США) двопартійна. Вона має абсолютну підтримку американського народу. І вона не залежить від тих чи інших змін в американському Конгресі, в американському Сенаті, бо він 100-відсотково підтримує Україну"(с) - ну, тут трошки перегнув... школа колишнього дипломата, міністра закордоних справ. Є там, в конгресі, пару антиукраїнських фріків, але не більше десятка всіх різних з 535-ти конгресменів та сенаторів. Навіть не заважають приймати рішення.
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20.11.2022 18:17 Відповісти
Оооо.Браво ,Гетьмане! Як ,Вас, нам бракує,пане Президенте!
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20.11.2022 18:23 Відповісти
..............................
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20.11.2022 18:33 Відповісти
Я бы на месте Зеленского назначил Порошенка министром обороны и доверил ему все полномочия по финансированию армии, ВПК, логистике и т.д. В этом Порошенко шарит и может принести пользу. Но это только мечта...
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20.11.2022 18:32 Відповісти
- но под прісмотром Єрмака...
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20.11.2022 18:36 Відповісти
а я би на місці Зеленського залишався лідером "95 кварталу" і різко з обсирання України, перейшов би на обсирання росії.
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20.11.2022 19:10 Відповісти
Ти забув, чим закінчилося "обсирання" ним Кадирова? А "кремлівські" ще більш "абидчивые"
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21.11.2022 11:52 Відповісти
+ зі 1991 року - усі договори - порушені
І як і про що з ними домовлятися
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20.11.2022 18:58 Відповісти
Якби Порошенко був зараз президентом Украiни , це була б зовсiм друга сiтуацiя ,i з постачанням зброi , i не тiльки...
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20.11.2022 19:22 Відповісти
кацапік, ти переплутало НАТО і міністерство вайни парашної *********.
сиди на пляшці, ******* в інтернетах то не твоє.
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20.11.2022 20:24 Відповісти
Взагалі-то коментатори в цій інфі не помітили очевидної для політика та українського політтехнолога "дрібниці": про те, що чинний впливовий чиновник з держдепу США (Байдена) публічно зустрічається з лідером української опозиції і навіть вони щось суттєве обговорюють та вирішують... Ні, подібні контакти були і раніше - але непублічні... А тут - навіть не захотіли приховати...
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21.11.2022 11:42 Відповісти
А навіщо приховувать? Всім нормальним політичним лідерам демократичного світу прекрасно відомо, що в Україні склалася парадоксальна ситуація - ми маємо одночасно ДВОХ президентів Один - оперетковий пальтрет-імітатор на офіційних прийомах і СПРАВЖНІЙ, який займається зовнішньою політикою держави, умудряючись робить це, не маючи ніяких владних повноважень!
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21.11.2022 11:49 Відповісти
так приховували через "неначасі"... А тут що сталось? Чи може, це сигнал такий для ЄрЗе з Держдепу? Про що?
Политика часто складається з символів, з сигналів...
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21.11.2022 11:57 Відповісти
Не треба наділять зелених недоумків "надлишковою проникливістю" Вони так нічого і не зрозуміли Просто Захід остаточно впевнився, що Україна витримує натиск кацапів не дякуючи "блазенятам", а всупереч їм! Тому перестали політики Заходу чогось раціонального та дієвого очікувать від "ЗЕ-шобла"
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21.11.2022 12:09 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/11/20/21-22-lystopada-petro-poroshenko/
https://eurosolidarity.org/2022/11/20/21-22-lystopada-petro-poroshenko/ 21-22 листопада відбудеться візит лідера партії «Європейська Солідарність», пʼятого президента України Петра Порошенка до Вашингтона .
Програмою візиту передбачені зустрічі Петра Порошенка у Державному департаменті та Міністерстві оборони США у рамках консолідованих зусиль України щодо зміцнення стратегічного партнерства із Сполученими Штатами, а також політичної, економічної, безпекової та енергетичної допомоги нашій державі з боку союзників.
Серед іншого, заплановані також зустріч пʼятого Президента України з активом Атлантичної Ради та участь у публічному заході Ради у міжнародних справах США щодо підтримки України у триваючій війні росії проти нашої держави.
«Вашингтон - наш ключовий союзник. І ми всі вдячні нашим американським партнерам. Ми вдячні двосторонній підтримці в Конгресі, в Адміністрації. Ми захоплюємось лідерством президента США Джо Байдена. Я хочу, користуючись можливістю, свого доброго друга, доброго друга України привітати з днем народження і побажати сили, твердості і здоров'я», - сказав Порошенко журналістам під час безпекового Форуму у Галіфаксі. «Ми плануємо декілька надважливих зустрічей. Це буде зустріч у Пентагоні, у міністерстві оборони США, це будуть зустрічі в Держдепі з керівництвом. Це будуть зустрічі з неурядовими організаціями, виступи в Атлантичній Раді, в Раді з міжнародних справ. Дуже важливі зустрічі із конгресменами і сенаторами. Це все робиться для того, щоб ми зміцнили підтримку України і вона не залежала від того, які політичні розклади в США. Ми твердо переконані: Сполучені Штати - на нашому боці», - наголошує Порошенко.
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21.11.2022 13:53 Відповісти
 
 