Порошенко - Остіну: Україна мала багато мирних угод з Росією. Висновок лише один - не вірте Путіну

Петро Порошенко, який бере участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі, обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення підтримки України задля перемоги над агресором. Порошенко наголосив: тільки членство України в НАТО є надійною гарантією безпеки.

"Я мав можливість короткої зустрічі з паном Секретарем, вона була дуже насичена. І сьогодні був його програмний виступ під час першого візиту в якості міністра оборони в Канаду. Ця програмна стратегія була присвячена ключовій позиції "Чому Україна важлива", – зазначив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни. Така оцінка Сполучених Штатів, і ми з нею повністю згодні. Це не питання війни росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України. Як уточнив пан міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці", – констатує п’ятий Президент.

"І це – відповідь скептикам. Бо ви пам’ятаєте, скільки напередодні проміжних виборів в Конгрес і Сенат казали, що пройдуть вибори – і позиція США зміниться, може припинитися фінансуваня, припиниться підтримка зброєю. Була дана абсолютно чітка відповідь, що ця підтримка двопартійна. Вона має абсолютну підтримку американського народу. І вона не залежить від тих чи інших змін в американському Конгресі, в американському Сенаті, бо він 100-відсотково підтримує Україну. Дуже важливо було це почути", – наголошує Порошенко.

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"Третя позиція – це зацікавленість Сполучених Штатів в руху України вперед. Ми думаємо не тільки про перемогу у війні. Ми думаємо і про те, щоб були продовжені реформи, які приведуть Україну в Європейський Союз", – зазначає Петро Порошенко.

"Я на всіх зустрічах, які відбуваються в Галіфаксі, в тому числі під час розмови з паном міністром, говорив, що єдина умова для забезпечення безпеки в світі і миру – це є українська перемога і членство України в НАТО. Не існує інших механізмів, які здатні це забезпечити", – говорить Порошенко.

"Я сказав йому – Україна мала багато мирних угод з росією. Це і Будапештська угода, яка була підписана, ратифікована з відповідними безпековими гарантіями. Це була так звана "Велика угода" 1997-го року, яку я скасував як президент. Де також були надані нам відповідні безпекові гарантії, які не здійснилися, і тому ця угода була беззмістовна, бо росія не збирається їх виконувати. І події 2014-15 років, коли були підписані три угоди, протокол, меморандум і домовленості, які передбачали відновлення суверенітету, виведення іноземних військ, виведення важкої техніки і зброї. Стоїть підпис путіна під цими зобов’язаннями. Висновок лише один: не вірте путіну. Угода, яка підписана путіним, не варта паперу, на якому вона надрукована", – зауважує п’ятий Президент.

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"Єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир – це є українська перемога. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась. Це є зброя, це посилення санкцій включно – і ми маємо починати про це говорити – з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців", – наголошує Порошенко.

Також Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі заявив, що найкращими, найефективнішими переговорниками з путіним є Збройні сили України. Учасники Форуму зустріли ці слова оплесками. Порошенко закликав не довіряти путіну, який ніколи не дотримується міжнародних зобов’язань і договорів. П’ятий Президент наголосив: путін розуміє тільки силу.

"Не вірте путіну. путін розуміє тільки одне – силу. Яким чином ми можемо досягти миру? Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це – Збройні сили України", – заявив Порошенко.

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"путін був проти виводу своїх військ з Київської області. Ми провели дуже успішні переговори – і викинули війська путіна з Київської області. Також після цього – з Чернігівської області, з Сумської області. Після цього ми провели дуже успішний раунд переговорів і викинули путінські війська з Харківської області. А ще пізніше – з Херсонської області. 20% території через такі переговори були повернені в Україну. Які ще переговори ви шукаєте?", – зазначив Порошенко.

"Українці – це той щит, який захищає світ від російської агресії і маніяка путіна", – сказав Петро Порошенко. Він подякував усім українським військовим, солдатам і офіцерам, які здивували світ своєю стійкістю та мужністю.