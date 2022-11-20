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Новини Допомога Україні
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Євросоюз виділив 14 млн євро на купівлю нових шкільних автобусів для навчальних закладів України

фон,дер,урсула,ляєн

Президент Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн анонсувала черговий транш для України. Кошти будуть направлені на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де ушкодження пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської Комісії, інформує Цензор.НЕТ

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.

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Автор: 

допомога (8448) транш (467) Євросоюз (13663) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+10
Лучше б они сами автобусы дали, а то можно не увидеть ни денег ни автобусов.
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20.11.2022 18:19 Відповісти
+5
"Внаслідок російського вторгнення пошкоджено ушкодження". Це щось новеньке в українській філології.
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20.11.2022 18:25 Відповісти
+4
Краще передайте свої "Мерседеси", а то наші "слуги" знову закуплять "ПАЗики", "Газелі", або "МАЗи".
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20.11.2022 18:56 Відповісти
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Лучше б они сами автобусы дали, а то можно не увидеть ни денег ни автобусов.
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20.11.2022 18:19 Відповісти
Тим пачє учні будуть їздити дістанційно.
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20.11.2022 19:03 Відповісти
Ага, а потом выйдет кирило тимошенко и вырыгнет: "А зачем ученикам автобусы? Для здоровья лучше ходить пешком и тратить деньги на топливо не надо. А автобусы лучше будут возить на работу уборщиц из офисса президента"...
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21.11.2022 15:10 Відповісти
Коли вони вже врешті почнуть розуміти що потрібно вирішувати проблеми причин, а не наслідків. Бо наслідки можуть буди нескінченними. Тиждень інтенсивних воєнних дій країн НАТО проти кацапії і причини зникнуть на пару сотень років.
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20.11.2022 18:21 Відповісти
Треба їм постійно пояснювати , якщо війну не загнати на теріторію раши , вона прийде на теріторію ЕС . Енергія війни мае вичерпаться на якийсь теріторіі
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20.11.2022 18:26 Відповісти
Примить Україну до ЕС
Зробить перевірку владі - що вона не зробила для вступу. ?
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20.11.2022 18:23 Відповісти
Пані, я вас здивую, але запитайте біженок, що повернулися з Європи, чи хотіли б вони ще раз в ЄС, ви будете дуже здивовані, а можливо і шоковані....
Я останнім часом рахую, що політики, котрі агітують за вступ країни, куди інде, є політичними імпотентами, людьми що нездатні керувати і дати ладу в своїй країні...
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20.11.2022 20:07 Відповісти
Я Вас ще здивую - ви спитайте беженок ЯКИ МОВИ ВОНИ ЗНАЮТЬ . Може лише кацапську.

В ЕС випускники шкіл мають знати 4 ( ‼️) ЕВРОПЕЙСЬКі мови - таков закон . Знати на В2.

прийняти Україну до ЕС - це не жити у ЕС . Це свобода бізнесу, едини ЕВРОПЕЙСЬКі закони , безплатна освіта для студентів в державних ВИШАХ. І ще багато переваг
Ну а жити , я з вами згодна, ЛЕПШЕ НА СВОІЙ ЗЕМЛІ
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20.11.2022 20:14 Відповісти
"Внаслідок російського вторгнення пошкоджено ушкодження". Це щось новеньке в українській філології.
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20.11.2022 18:25 Відповісти
Випередив
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20.11.2022 18:29 Відповісти
Нє, просто до школи, коли вчився адмін, далеко було, совок, залізна завіса і Европа автобуси не давала)
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20.11.2022 19:25 Відповісти
Так, це у них "правільнопісаніє храмаєт. Ано харошеє, только храмает". А тут ще й українською писати доводиться...
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20.11.2022 20:05 Відповісти
О, знову хтось в офісі прєZедента буде возити своїх дітей за ці кошти. Саме так як було з американським броньовиками.
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20.11.2022 18:44 Відповісти
Краще передайте свої "Мерседеси", а то наші "слуги" знову закуплять "ПАЗики", "Газелі", або "МАЗи".
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20.11.2022 18:56 Відповісти
підтримайте свого виробника
пришліть мани, мерси фольксвагени...
дасте гроші, скиздять за половину
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20.11.2022 19:27 Відповісти
Нічого, наші і "МАНи" до особистого господарства припасують.
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20.11.2022 20:07 Відповісти
Якщо би зелені придурки Гетьманцев і Найем не зруйнували закон про льготне розмитнення авто , то українцям було би приемніше возити дітей на своїх НЕДОРОГИХ ЕВРОПЕЙСЬКИХ АВТО. А зараз ГЕТЬМАНЦЕВУ раз в місяц автобариги чемодан заносять і ставлять у шафу

Зе, якщо Україна йде до ЕС , ціни на авто мають бути однакові з ЕС, а не 5-10 тис дорожчіми .

Скількі ще зеле6им ідіотам це пояснювати ⁉️⁉️⁉️
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20.11.2022 20:19 Відповісти
Дякуємо, але по-перше, виділяйте зразу автобусами, бо зегніди розворують все, а на залишки наймуть маршрутчиків, а по-друге, от шо-шо, а автобуси для учнів реально зара не на часі.
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20.11.2022 20:43 Відповісти
Кладовищи
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20.11.2022 21:40 Відповісти
 
 