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Євросоюз виділив 14 млн євро на купівлю нових шкільних автобусів для навчальних закладів України
Президент Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн анонсувала черговий транш для України. Кошти будуть направлені на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де ушкодження пошкоджено внаслідок російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської Комісії, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.
Топ коментарі
+10 Fox Zeint #542611
показати весь коментар20.11.2022 18:19 Відповісти Посилання
+5 Pan Kotskyi
показати весь коментар20.11.2022 18:25 Відповісти Посилання
+4 Анатолий К #427424
показати весь коментар20.11.2022 18:56 Відповісти Посилання
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Зробить перевірку владі - що вона не зробила для вступу. ?
Я останнім часом рахую, що політики, котрі агітують за вступ країни, куди інде, є політичними імпотентами, людьми що нездатні керувати і дати ладу в своїй країні...
В ЕС випускники шкіл мають знати 4 ( ‼️) ЕВРОПЕЙСЬКі мови - таков закон . Знати на В2.
прийняти Україну до ЕС - це не жити у ЕС . Це свобода бізнесу, едини ЕВРОПЕЙСЬКі закони , безплатна освіта для студентів в державних ВИШАХ. І ще багато переваг
Ну а жити , я з вами згодна, ЛЕПШЕ НА СВОІЙ ЗЕМЛІ
пришліть мани, мерси фольксвагени...
дасте гроші, скиздять за половину
Зе, якщо Україна йде до ЕС , ціни на авто мають бути однакові з ЕС, а не 5-10 тис дорожчіми .
Скількі ще зеле6им ідіотам це пояснювати ⁉️⁉️⁉️