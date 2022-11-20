Євросоюз виділив 14 млн євро на купівлю нових шкільних автобусів для навчальних закладів України

Президент Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн анонсувала черговий транш для України. Кошти будуть направлені на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де ушкодження пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської Комісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.

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