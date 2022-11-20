Австрія, яка за конституцією є нейтральною державою, збільшує до $16 млрд витрати на оборонний сектор

На тлі війни РФ проти України Австрія, яка має зафіксований в конституції нейтральний статус, прийняла рішення про збільшення витрат на оборонний сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з прийнятим федеральним бюджетом на 2023 рік, збройні сили країни (Бундесгер) отримають 3,32 млрд євро, що на майже 605 млн євро або 22,3% більше, ніж бюджет армії у нинішньому році. Очікується, що збільшення армійського бюджету дозволить у 2023 році спрямувати більше інвестицій в облаштування казарм, екіпірування військовослужбовців, повітряну та наземну мобільність, покращення танкового парку та протиповітряної оборони.

За словами федеральної міністерки оборони Австрії Клаудії Таннер, після вторгнення рф в Україну військова оборона країни знову опинилася в центрі уваги і стала "необхідною, як ніколи раніше".

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З метою забезпечення сталого зростання оборонного бюджету Національна рада Австрії також прийняла окремий закон про фінансування національної оборони, який передбачає спрямування на оборону 16 млрд євро у наступні чотири роки.

"Зі значним збільшенням оборонного бюджету –16 мільярдів на наступні чотири роки – та прийняттям закону про фінансування національної оборони ми вперше створили правову основу, яка забезпечує фінансування оборонного бюджету з допомогою федерального рамкового закону про фінансування, і це протягом наступних десяти років", - заявила міністерка оборони Австрії.

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