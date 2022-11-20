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Австрія, яка за конституцією є нейтральною державою, збільшує до $16 млрд витрати на оборонний сектор

австрія

На тлі війни РФ проти України Австрія, яка має зафіксований в конституції нейтральний статус, прийняла рішення про збільшення витрат на оборонний сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з прийнятим федеральним бюджетом на 2023 рік, збройні сили країни (Бундесгер) отримають 3,32 млрд євро, що на майже 605 млн євро або 22,3% більше, ніж бюджет армії у нинішньому році. Очікується, що збільшення армійського бюджету дозволить у 2023 році спрямувати більше інвестицій в облаштування казарм, екіпірування військовослужбовців, повітряну та наземну мобільність, покращення танкового парку та протиповітряної оборони.

За словами федеральної міністерки оборони Австрії Клаудії Таннер, після вторгнення рф в Україну військова оборона країни знову опинилася в центрі уваги і стала "необхідною, як ніколи раніше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія виділить Україні ще 10 мільйонів євро

З метою забезпечення сталого зростання оборонного бюджету Національна рада Австрії також прийняла окремий закон про фінансування національної оборони, який передбачає спрямування на оборону 16 млрд євро у наступні чотири роки.

"Зі значним збільшенням оборонного бюджету –16 мільярдів на наступні чотири роки – та прийняттям закону про фінансування національної оборони ми вперше створили правову основу, яка забезпечує фінансування оборонного бюджету з допомогою федерального рамкового закону про фінансування, і це протягом наступних десяти років", - заявила міністерка оборони Австрії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна припинить боронитися - вона буде знищена, - віцеканцлер Австрії Коглер

Автор: 

Австрія (975) оборона (4831)


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Ахаха, смішно. Окраїна Мюнхена останні 20 років - це "тиха гавань" для рашистів і злочинців всіх видів з пострадянського простору. Від кого австріяки збираються защатися? Може для початку фірташів нехай видадуть міжнародному правосуддю?
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20.11.2022 18:42 Відповісти
не сцыте, австрийцы, Украина всех защитит.. не впервой..
не целуйте только сапоги чи в сраку кацапів і не заглядайте пдрам в очі у пошуках миру, як дехто.. і, бажано, допомагати Україні - вам же дешевше буде... ви же гроші рахувати вмієте?
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20.11.2022 18:46 Відповісти
Цікаво, а що проголошує військова доктрина нейтральної Австрійської республіки? Від кого республіка буде захищатися? З якого боку ("с какіх четирьохнаправлєній") очікує нападу? Арміям яких країн готова протистояти? Як довго? Що робитиме, якщо внаслідок воєнних дій на теріторіях сусідніх країн із застосуванням неконвенційної зброї ураження та/або зараження розповсюдиться на теріторію Австрії?
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20.11.2022 18:48 Відповісти
Австріякам легше, в них вже все заасфальтовано...
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20.11.2022 18:50 Відповісти
Краще будувати дороги. Не вірите? Запитайте у Найвєлічайшого, а то що немає ракет звинувачуйте німців і США, проходить.
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20.11.2022 18:54 Відповісти
Отямились
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20.11.2022 19:06 Відповісти
цють коли страшно а допомагати щоб забезпечити мир європі не хочуть
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20.11.2022 19:15 Відповісти
Що толку зі зброї, коли воювати нізто не буде. Австрійці вже показали свою волю до опору під час аншлюсу її Німеччиною при канцлері Шушнігу. Безхребетний був чоловік, не те, що цого попередник, який як міг, так опирався. 😊
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20.11.2022 19:49 Відповісти
Який там в дупу опір, коли "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"? І дві пензії...
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20.11.2022 19:57 Відповісти
 
 