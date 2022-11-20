У Білорусі заявили, що нібито на її територію з України зайшов чоловік з автоматом

Державний прикордонний комітет Білорусі в неділю звинуватив Україну у нібито провокаціях через те, що напередодні через білорусько-український кордон нібито пройшов чоловік із автоматом.

Як повідомляється в Telegram-каналі Держприкордонкомітету Білорусі, інцидент нібито стався в суботу близько 16:00 на залізничному пункті пропуску Словечно – з українського боку це Виступовичі, що в Житомирській області, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи на білоруській території, український військовослужбовець здійснював фото- і відеозйомку місцевості, а також шукав або встановлював щось у снігу", – стверджують білоруські прикордонники

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Там додали, що здійснюють "перевірочні заходи", а також поскаржились на нібито "низьку дисципліну українських сил територіальної оборони та інших воєнізованих формувань, які перебувають поблизу кордону", що нібито "створює провокаційні ситуації на кордоні, які можуть призвести до збройного зіткнення".