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У Білорусі заявили, що нібито на її територію з України зайшов чоловік з автоматом

білорусь

Державний прикордонний комітет Білорусі в неділю звинуватив Україну у нібито провокаціях через те, що напередодні через білорусько-український кордон нібито пройшов чоловік із автоматом.

Як повідомляється в Telegram-каналі Держприкордонкомітету Білорусі, інцидент нібито стався в суботу близько 16:00 на залізничному пункті пропуску Словечно – з українського боку це Виступовичі, що в Житомирській області, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи на білоруській території, український військовослужбовець здійснював фото- і відеозйомку місцевості, а також шукав або встановлював щось у снігу", – стверджують білоруські прикордонники

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Там додали, що здійснюють "перевірочні заходи", а також поскаржились на нібито "низьку дисципліну українських сил територіальної оборони та інших воєнізованих формувань, які перебувають поблизу кордону", що нібито "створює провокаційні ситуації на кордоні, які можуть призвести до збройного зіткнення".

Автор: 

Білорусь (7968) кордон (4820)


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Топ коментарі
+101
А з боку Росії до них ніхто не заходив зі зброєю? Не помітили?
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20.11.2022 18:44 Відповісти
+63
И шо? В феврале на черниговщену вообще ************ скоты на танках заезжали.
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20.11.2022 18:45 Відповісти
+35
І що?) То наші бурштинщики де хочуть там і ходять
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20.11.2022 18:45 Відповісти
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Это был йети
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20.11.2022 20:00 Відповісти
То рождественские волхвы при полной зброе начинают потихоньку к соседу заходить.
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20.11.2022 20:06 Відповісти
То шо ж воно все-таки могло бути?
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20.11.2022 20:06 Відповісти
****** вам *********, сдавайтесь
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20.11.2022 20:06 Відповісти
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20.11.2022 20:43 Відповісти
Мосты через канал на нашей стороне полностью, до территории "братушек" ещё 350 метров.
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20.11.2022 20:07 Відповісти
Так, провокація! Треба скаржитися в оон!
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20.11.2022 20:24 Відповісти
Ну и? Обосрались?
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20.11.2022 20:30 Відповісти
казус белі !
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20.11.2022 20:39 Відповісти
Це був лось?
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20.11.2022 20:45 Відповісти
Зашёл с 4-х направлений
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20.11.2022 20:46 Відповісти
Kortofel pnh
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20.11.2022 20:50 Відповісти
Це був могілізований ,який помилився з бодуна країною. Він хотів здатися у полон, а йому це не вдалось.
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20.11.2022 20:56 Відповісти
Видать берега попутал.
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20.11.2022 21:02 Відповісти
А імя в цієї людини є?
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20.11.2022 21:09 Відповісти
А чому той міст до цих пір не розібраний?
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20.11.2022 21:45 Відповісти
То була людина з ружжом. Йшов ще з 1917 року, нарешті дійшов.
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20.11.2022 21:47 Відповісти
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20.11.2022 21:53 Відповісти
А з території білорусі на Україну летять російські ракети.Це не створює напружену і провокаційну ситуацію?
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20.11.2022 22:32 Відповісти
Это уважительная причина для мобилизации, имхо
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20.11.2022 23:00 Відповісти
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20.11.2022 23:24 Відповісти
У Лукашеску запор прошёл или понос начался?
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20.11.2022 23:31 Відповісти
Схоже, що вони там канкретна всралися від страху.
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21.11.2022 00:06 Відповісти
Невже Єрмак?!
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21.11.2022 02:23 Відповісти
Сябри мабуть забули що 24.02.2022 р. з їхньої сторони теж якісь озброєні люди в Україну заходили.... Підараси...
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21.11.2022 09:28 Відповісти
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