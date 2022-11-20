Білорусь продовжує надавати агресору інфраструктуру та повітряний простір. Через це в Україні часто оголошується повітряна тривога, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо маневрів російських військ у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави", - зазначається у повідомленні.

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