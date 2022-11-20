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Новини Війна
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Україна має історичний шанс побудувати потужності вітроенергетики під час війни, - інвестори

андрій,конеченков

Україна має історичний шанс швидко додати в енергосистему сотні мегават нової генеруючої потужності, щоб підвищити власну енергобезпеку та в перспективі знову заробляти на експорті електроенергії.

Про це йдеться в блозі голови правління Української вітроенергеичної асоціації Андрія Конеченкова, передає Цензор.НЕТ.

"Готового до встановлення вітроенергетичного обладнання на території України у компаній "зеленої" енергетики щонайменше на 300 МВт. Номінально, це як 2 енергоблоки теплоелектростанцій на вугіллі або ж третина потужності одного атомного енергоблоку", - сказав Конеченков.

За його словами, вітростанції – це єдині на сьогодні енергетичні потужності, які країна може додати надзвичайно швидко, попри війну. На встановлення однієї вітротурбіни потужністю 4-6 МВт може знадобитись менше тижня.

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"Такої швидкості будівництва ще й в умовах війни ніяка інша генерація продемонструвати не може. Інші потенційні енергопроєкти для країни точно завмерли до настання перемоги", - підкреслив представник інвесторів.

За його інформацією, єдине, що поки зупиняє інвесторів у відновленні будівництва, – це закінчення в кінці 2022 року термінів, встановлених законодавством, на введення ВЕС в експлуатацію, отримання "зеленого" тарифу та технічних умов на приєднання ВЕС до енергосистеми країни.

Міненерго розробило законопроєкт, який був зареєстрований КМУ України 8 листопада 2022 року у Верховній Раді України під №8191 і який дозволяє отримувати компаніям "зелений" тариф і відповідно добудуватись до кінця 2024 року.

"Швидке прийняття цього закону є дуже важливим кроком в посиленні енергетичної безпеки України", - заявив Конеченков.

Як повідомлялося, інвестори в зелену енергетику сподіваються, що Комітет з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради України не заблокує законопроєкт, який передбачає можливість добудувати вітроелектростанції в наступні 2 роки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: 

інвестиції (2083) енергетика (2615) альтернативна енергетика (850) ВЕС (37)


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Топ коментарі
+23
пока зешобла у корыта, инвесторов не видать
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20.11.2022 19:03 Відповісти
+18
Не нажрались еще, ублюдки? Стройте ветряки на Банковой, возле ОП! Дерьмак, Татаров, Подоляк и Абдристович будут их крутить своими пердаками!
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20.11.2022 19:08 Відповісти
+17
О, уже воронье начинает слетаться. Особенно улыбнуло про сотни мегаватт. В мирное время не смогли построить а сейчас они построят. Разумеется за наши деньги, вместо армии. Вот пускай Ахметка и строит для своих заводов зеленую енергетику.
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20.11.2022 19:10 Відповісти
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По той же причине (возраст) подзабыл, правда. Злопамятный оказался полиграф максимович, или максимальный. Слово бармен подсказало эхо довоенных эпох. Я когда первый раз относительно близко оказался возле этих ветрогонов в Нидерландах, да спугался как и многие рядом. Когда с борта лайнера в ходу вроде так себе. А близко просто сдуреть. Там лопасть пусть метров 35-45 допустим одна и их до сотни на несколько км. И это допустим 1976г. С тех пор восхищён. Но уровень таксиста не трогай. Знал тоже человек 5 точно, что в 90г великолепно открывали и работали по многу лет коперативы швейные, обувные, кафе, ремонт сто, салоны красоты.
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22.11.2022 21:11 Відповісти
Если страна имеет научно обоснованный план зелёной энергетики, то это гут. Хаотическое развитие такой энергетики может положить всю энергосистему. Скажем, у нас есть местности, где ветроэнергетика по мощности генераторов крайне ограничена. Она мешает военным локаторам - можно пропустить ракетно-авиационные удары. Тема эта кажется очень простой населению, но в действительности энергетика сложнейшая система, в которой можно не навредить, если решения в ней принимают специалисты, а не политики и обыватели. Даже такой факт, что у нас самыми ярыми противниками ветровой энергетики были.... твои соседи. Как это так, ты будешь получать денежки за энергию или сдачу твоего участка производителям электроэнергии, а мне шиш?
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20.11.2022 22:22 Відповісти
До тех пор пока зелесрань при власти у нас нет шансов, эти все раздеребанят да и адекватные инвесторы при ворах у власти деньги в Украину вкладывать не будут
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20.11.2022 22:25 Відповісти
Государство не должно вообще заниматься экономикой и энергетикой. Есть рынок. Коррупция чиновников обьективно связана с их атеизмом: раз Бога нет, не воровать просто глупо.
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20.11.2022 23:16 Відповісти
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