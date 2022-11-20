Україна має історичний шанс побудувати потужності вітроенергетики під час війни, - інвестори

Україна має історичний шанс швидко додати в енергосистему сотні мегават нової генеруючої потужності, щоб підвищити власну енергобезпеку та в перспективі знову заробляти на експорті електроенергії.

Про це йдеться в блозі голови правління Української вітроенергеичної асоціації Андрія Конеченкова, передає Цензор.НЕТ.

"Готового до встановлення вітроенергетичного обладнання на території України у компаній "зеленої" енергетики щонайменше на 300 МВт. Номінально, це як 2 енергоблоки теплоелектростанцій на вугіллі або ж третина потужності одного атомного енергоблоку", - сказав Конеченков.

За його словами, вітростанції – це єдині на сьогодні енергетичні потужності, які країна може додати надзвичайно швидко, попри війну. На встановлення однієї вітротурбіни потужністю 4-6 МВт може знадобитись менше тижня.

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"Такої швидкості будівництва ще й в умовах війни ніяка інша генерація продемонструвати не може. Інші потенційні енергопроєкти для країни точно завмерли до настання перемоги", - підкреслив представник інвесторів.

За його інформацією, єдине, що поки зупиняє інвесторів у відновленні будівництва, – це закінчення в кінці 2022 року термінів, встановлених законодавством, на введення ВЕС в експлуатацію, отримання "зеленого" тарифу та технічних умов на приєднання ВЕС до енергосистеми країни.

Міненерго розробило законопроєкт, який був зареєстрований КМУ України 8 листопада 2022 року у Верховній Раді України під №8191 і який дозволяє отримувати компаніям "зелений" тариф і відповідно добудуватись до кінця 2024 року.

"Швидке прийняття цього закону є дуже важливим кроком в посиленні енергетичної безпеки України", - заявив Конеченков.

Як повідомлялося, інвестори в зелену енергетику сподіваються, що Комітет з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради України не заблокує законопроєкт, який передбачає можливість добудувати вітроелектростанції в наступні 2 роки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.