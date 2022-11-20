Велика Британія імпортувала нафти з РФ на понад 200 млн фунтів стерлінгів, офіційно не вважаючи її російською, - The Times

З березня 2022 року до Великої Британії ввезла нафти з Росії вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт це не фігурувало – це через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.

Про це йдеться в матеріалі The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Лише до одного британського порту – Іммінгем – з березня прибуло російської нафти на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, що на сході Лондона, прибуло нафти з Росії на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

Загалом, за даними торгової статистики Великої Британії, з березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не ввозила нафту з Росії.

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Але британський Офіс національної статистики враховує країну відправлення, а не виробництва нафти, і якщо врахувати цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт російського "чорного золота".

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з Росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Двоє з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й не відстежуються у системах, встановити реальну кількість таких випадків складно.

Ще один танкер ввозив російську нафту з порту Роттердам – невідомо, як саме вона туди потрапила, але фактично у британській статистиці рахується як імпорт із Нідерландів (а не Росії).

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І вже на початку листопада в Іммінгемі пришвартувалося 244-метрове судно Delta Pioneer, яке привезло близько 500 тисяч барелів нафти безпосередньо з Росії. Наразі невідомо, як саме вона буде класифікована в британській статистиці.

Імпорт російської нафти до Великої Британії є законним до 5 грудня, коли набувають синхронно з Європейським Союзом санкції проти нафтового сектора Росії. До цього часу, однак, британські компанії, які імпортують російську нафту, можуть понести репутаційний ризик, зауважує The Times.