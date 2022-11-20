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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія імпортувала нафти з РФ на понад 200 млн фунтів стерлінгів, офіційно не вважаючи її російською, - The Times

нафта

З березня 2022 року до Великої Британії ввезла нафти з Росії вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт це не фігурувало – це через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.

Про це йдеться в матеріалі The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Лише до одного британського порту – Іммінгем – з березня прибуло російської нафти на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, що на сході Лондона, прибуло нафти з Росії на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

Загалом, за даними торгової статистики Великої Британії, з березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не ввозила нафту з Росії.

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Але британський Офіс національної статистики враховує країну відправлення, а не виробництва нафти, і якщо врахувати цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт російського "чорного золота".

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з Росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Двоє з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й не відстежуються у системах, встановити реальну кількість таких випадків складно.

Ще один танкер ввозив російську нафту з порту Роттердам – невідомо, як саме вона туди потрапила, але фактично у британській статистиці рахується як імпорт із Нідерландів (а не Росії).

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І вже на початку листопада в Іммінгемі пришвартувалося 244-метрове судно Delta Pioneer, яке привезло близько 500 тисяч барелів нафти безпосередньо з Росії. Наразі невідомо, як саме вона буде класифікована в британській статистиці.

Імпорт російської нафти до Великої Британії є законним до 5 грудня, коли набувають синхронно з Європейським Союзом санкції проти нафтового сектора Росії. До цього часу, однак, британські компанії, які імпортують російську нафту, можуть понести репутаційний ризик, зауважує The Times.

Автор: 

Велика Британія (5663) нафта (5591) росія (66070) санкції (12109)


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Топ коментарі
+4
Санкції епта
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20.11.2022 19:31 Відповісти
+4
чверть мільярда доларів всього за 2 місяці.. зовсім копійки
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20.11.2022 19:33 Відповісти
+4
санкции-********....
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20.11.2022 19:35 Відповісти
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Мізер...закінчення контрактів
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20.11.2022 19:30 Відповісти
чверть мільярда доларів всього за 2 місяці.. зовсім копійки
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20.11.2022 19:33 Відповісти
З БЕРЕЗНЯ до 5 ГРУДНЯ - нє, не видно тобі????
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20.11.2022 19:43 Відповісти
статтю ще раз перечитай
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20.11.2022 19:45 Відповісти
На...і оце врахуй

Але британський Офіс національної статистики враховує країну відправлення, а не виробництва нафти, і якщо врахувати цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт російського "чорного золота". Джерело:
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20.11.2022 19:51 Відповісти
і про які контракти?
коли сказано, що це російська нафта, тільки оформлена як з інших країн.
хоч думай трошки.
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20.11.2022 19:48 Відповісти
Вважаю, що це можуть бути і контракт,і ті що зависли між ней..обаних...і пред"являти будь-що треба після 5 грудня, харе розводить балаган... Он ****** по трубі як качали так і качають....
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20.11.2022 19:54 Відповісти
Санкції епта
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20.11.2022 19:31 Відповісти
санкции-********....
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20.11.2022 19:35 Відповісти
Так і ми з 14-го року начебто російський газ і вугілля ,не купували, а по факту .....
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20.11.2022 19:43 Відповісти
"нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%"
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20.11.2022 19:43 Відповісти
хай введуть заборону страховки на судно на рік чи два за відключення транспондерів,

то може менше х!йні будуть робити
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20.11.2022 19:47 Відповісти
І це лише Велика Британія. А що вже говорити про ЄС. Німці статистикою ніби газу вже не імпортують, але що там насправді завозиться ніхто не знає.
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20.11.2022 20:07 Відповісти
 
 