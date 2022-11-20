У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві, - Моравецький
20 листопада завершили обстеження місця вибуху ракети у польському селі Пшеводув, яка вбила двох людей. Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети, поки що не дозволяють достеменно встановити, звідки вона була випущена.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це на пресконференції в неділю заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з візитом у Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських", – сказав Моравецький.
Він додав, що у слідства є "докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета".
"Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", – додав Моравецький.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
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Русская или украинская они уже знают?
Расскажите.
А от куда она вылетела это уже второй вопрос.
А варто було б, нічого про Україну, без України...і за дідуся, не було б соромно...
Так, а що за ракета була ?
Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО будет защищать каждый дюйм земли членов Альянса.
Где-то уныло закивали поляки, которые теперь знают: любая российская ракета, ударившая по их территории, на самом деле «украинская»…
Йде масована атака сусідньої держави. Що за фігня?
PS. Думаю, це підтвержує версію про рашистську ракету, але НАТО все можливе робить, щоб не застосовувати 4 або 5 статті статуту.
Якась дивна заява.
Впевнений, що радари НАТО фіксують всі пуски ракет, особливо, в зоні війни. А є ще супутникове спостереження.
Або нє! Ракета не вибухала взагалі, а вилетіла з-під землі - саме тому перекинувся трактор та утворилася вирва - і розпалася на уламки, які змінили свою структуру, маркування і написи спричинивши звукові ефекти, схожі на вибухи.
Ой, знов не те! То було чаклунство кремлівських шаманів!
Ну як, маючи уламки, не визначити тип ракети? А якщо то була С-300 української ППО, яка не самоліквідувалася, то де начиння боєголовки (трактор та його причеп не зрешечені).
Шось тут не те...
я завжди казав - не поспішайте з попередніми висновками - тоді важко буде їх спростовувати, або прийдеться експертизи підганяти під "заказ"...а це вже фууу...кому таке треба???
висновок повинентбути залізобетонним, щоби ніяка кака-бяка не засумнівалась !!!
Особливо загадковим для експертів є надпис: "Сделано в Нижнем Тагиле"...
Також зверніть увагу, скільки разів за минулі місяці (роки) США заявили, що нохчі, дагестанці, татари, мордва etc. etc. є насправді пригнобленими народами, і що США всіляко підтримують їх прагнення до самовизначення у вигляді незалежних держав.
Ну і як не згадати про дипломатичні стосунки, «залаштункові» перемовини (в тому числі про Україну), товарообіг і інше.
зевлада, не про.біть, вкотре вже, виграшну ситуацію
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/02/jewish-americans-vote-democratic