У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві, - Моравецький

20 листопада завершили обстеження місця вибуху ракети у польському селі Пшеводув, яка вбила двох людей. Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети, поки що не дозволяють достеменно встановити, звідки вона була випущена.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це на пресконференції в неділю заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з візитом у Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських", – сказав Моравецький.

Він додав, що у слідства є "докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета".

"Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", – додав Моравецький.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

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Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

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