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У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві, - Моравецький

ракета,польща

20 листопада завершили обстеження місця вибуху ракети у польському селі Пшеводув, яка вбила двох людей. Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети, поки що не дозволяють достеменно встановити, звідки вона була випущена.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це на пресконференції в неділю заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з візитом у Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ

"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських", – сказав Моравецький.

Він додав, що у слідства є "докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета".

"Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", – додав Моравецький.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

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Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

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крилаті ракети (1081) Польща (8628) ракети (4072)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО будет защищать каждый дюйм земли членов Альянса.

Где-то уныло закивали поляки, которые теперь знают: любая российская ракета, ударившая по их территории, на самом деле «украинская»…
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20.11.2022 19:35 Відповісти
+15
а скільки було ракет знають?
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20.11.2022 19:31 Відповісти
+15
Спасибі полякам, що хоч не озвучують брехню, бо все одно правда випливе, і буде соромно.
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20.11.2022 19:40 Відповісти
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а скільки було ракет знають?
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20.11.2022 19:31 Відповісти
Но, чья была ракета?
Русская или украинская они уже знают?
Расскажите.

А от куда она вылетела это уже второй вопрос.
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20.11.2022 23:54 Відповісти
При перемонтажі р С-300 З-П в З-З бойову частину міняють. Ракета С-300 типу З-П не залишає такої ями при вибуху бо бойова частина там зовсім інакша Р С-300 З-З є тільки в РФії бо їм не вистачає точних ракет на дальність до 120 км
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21.11.2022 00:07 Відповісти
При підриві БЧ Р С300 типу ЗП в причепі та тракторі повинні бути поражаючі елементи такі як і у випадку з літаком МН -17. А цього нема. Там БЧ для ракети типу ЗЗ. А ці Р є тільки на озброєнні РФ
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21.11.2022 00:10 Відповісти
не знають,чи ще зверху вказівки не було?
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20.11.2022 19:32 Відповісти
да, уж...облажалось НАТО, теперь не знают как отскочить...
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20.11.2022 19:33 Відповісти
Як би ж лише НАТО.....
А варто було б, нічого про Україну, без України...і за дідуся, не було б соромно...
Так, а що за ракета була ?
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20.11.2022 19:39 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX0sD-**************************************************************************************************************************-SZO7EPkOThgLHRGXdctj4q&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО будет защищать каждый дюйм земли членов Альянса.

Где-то уныло закивали поляки, которые теперь знают: любая российская ракета, ударившая по их территории, на самом деле «украинская»…
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20.11.2022 19:35 Відповісти
Дюйм -- то так. Але якщо на 3/8 дюйма X-101 увійшла -- то нічого.
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20.11.2022 20:56 Відповісти
No comment
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20.11.2022 19:37 Відповісти
Спасибі полякам, що хоч не озвучують брехню, бо все одно правда випливе, і буде соромно.
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20.11.2022 19:40 Відповісти
та полякам самим соромно повторювати за "великим братом" я ж бачу що в них немає ентузіазму брехати
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20.11.2022 19:45 Відповісти
а може не було ниякоi ракети?
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20.11.2022 19:42 Відповісти
Була, але не українська
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20.11.2022 19:44 Відповісти
А де НАТО? Де розвідка? Де супутники? Де радари?
Йде масована атака сусідньої держави. Що за фігня?
PS. Думаю, це підтвержує версію про рашистську ракету, але НАТО все можливе робить, щоб не застосовувати 4 або 5 статті статуту.
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20.11.2022 19:43 Відповісти
Уже и марку ракеты не пишут. Её тоже забыли...
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20.11.2022 19:44 Відповісти
А куди польська ППО дивилися, що не бачила звідки летіла ракета?
Якась дивна заява.
Впевнений, що радари НАТО фіксують всі пуски ракет, особливо, в зоні війни. А є ще супутникове спостереження.
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20.11.2022 19:45 Відповісти
старенька польська ППО ще з часів Варшавського договору стоїть в західній та північній частині Польщі і насправді давно нічого не захищає
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20.11.2022 21:16 Відповісти
Ну що не ясно! Одна ракета вибухнула двічі, бо другий вибух, який чули свідки, то була молекулярна (чи навіть атомна) реакція по перетворенню матеріалу уламків Х-101 чи Х-555 в матеріал уламків С-300.
Або нє! Ракета не вибухала взагалі, а вилетіла з-під землі - саме тому перекинувся трактор та утворилася вирва - і розпалася на уламки, які змінили свою структуру, маркування і написи спричинивши звукові ефекти, схожі на вибухи.
Ой, знов не те! То було чаклунство кремлівських шаманів!

Ну як, маючи уламки, не визначити тип ракети? А якщо то була С-300 української ППО, яка не самоліквідувалася, то де начиння боєголовки (трактор та його причеп не зрешечені).
Шось тут не те...
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20.11.2022 19:46 Відповісти
кацапи якраз завезли бульбашам С-300 переобладнані для ударів по землі - так що то цілком могла бути і С-300
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20.11.2022 21:18 Відповісти
Згоден. І це одне з пояснень, чому вони так хочуть, щоб то була наша ракета: адже ППО Польщі на неї не відреагувало попри те, що війна майже у них на кордоні. А статут НАТО тут, як то кажуть, на другому плані...
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20.11.2022 21:41 Відповісти
Сегодня у Бидона день варенья! Не портите старичку праздник!
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20.11.2022 19:46 Відповісти
Маю надію що поляки зроблять висновок - єдиний надійний їх захист - це Україна, а не ната
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20.11.2022 19:50 Відповісти
ну той добре...
я завжди казав - не поспішайте з попередніми висновками - тоді важко буде їх спростовувати, або прийдеться експертизи підганяти під "заказ"...а це вже фууу...кому таке треба???
висновок повинентбути залізобетонним, щоби ніяка кака-бяка не засумнівалась !!!
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20.11.2022 19:51 Відповісти
Та да, всі надписи-маркування зроблені шумеро-акадською мовою, то не можуть знайти перекладача.
Особливо загадковим для експертів є надпис: "Сделано в Нижнем Тагиле"...
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20.11.2022 19:56 Відповісти
Опа! Якийсь маяк, а не інформація. То знають, то не знають. От на даний час поляки не знають. А в НАТО "вже знають", Байден "вже знає". Вони не спілкуються? 🤔
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20.11.2022 20:00 Відповісти
Це мені нагадує справу Антоненка,де всі все вже розкрили і гучно заявили,а потім почалось це все потихеньку розвалюватись.Те саме з тою ракетою вірніше ракетами,бо люди чули два вибухи,за другий вже ніхто і не згадує.Якщо є вибух нашої с 300 тоді трактор мав бути як боїнг мн17 в купі дирок від шрапнелі,питання де вони???там вирва як від х101 -х55 або с300 земля земля в яких в нас не має,я не експерт але видно що це злив,як з літаком качинського у 2010р.Тупо сказали полякам мовчати,і будуть вести рослідування ну років 10 десь.а там і всі забудуть за це...
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20.11.2022 20:12 Відповісти
) м мене над будинком 22.03.22 збили ракету, весь двір в обломках був, там на кожному уламку номера, назви можна пазли складати. Приїхали воєнні за 5 секунд сказали що за ракета.Ну як так можна п.. ти
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20.11.2022 20:21 Відповісти
Це називається «геополітика».

Також зверніть увагу, скільки разів за минулі місяці (роки) США заявили, що нохчі, дагестанці, татари, мордва etc. etc. є насправді пригнобленими народами, і що США всіляко підтримують їх прагнення до самовизначення у вигляді незалежних держав.

Ну і як не згадати про дипломатичні стосунки, «залаштункові» перемовини (в тому числі про Україну), товарообіг і інше.
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20.11.2022 21:01 Відповісти
спеціалісти вже знають.. політики-союзники розуміють і допоможуть..
зевлада, не про.біть, вкотре вже, виграшну ситуацію
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20.11.2022 20:24 Відповісти
****** виродки,цей Захід...Виженіть всіх зайдів,пристебніть баб за ногу до ліжок,одягніть зброю і гайда по світу ганять абізян!Так нєт же...
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20.11.2022 20:24 Відповісти
Звичною стежкою. За сценарієм розслідування авіакатастрофи Качинського. «нікто ні в чьом нє вінават»
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20.11.2022 20:29 Відповісти
зате бідон вже тиждень як знає і всьому світу розповів
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20.11.2022 20:34 Відповісти
Обама закрив очі на вбивсчтво Президента Качинського і єліти Польші, Байден закрив очі на обстріл Польші. Ну не ******* Демократи США поляків, як і українців. Найбільше не ******* поляків і українців , так це росіяни і іудеї.
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20.11.2022 20:34 Відповісти
В американських євреїв, до речі, традиційна і багаторічна прихильність саме до демократів.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/02/jewish-americans-vote-democratic
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20.11.2022 21:05 Відповісти
Байден, знаходячись за тисячі кілометрів на Балі, відразу заявив, що це була українська ракета. Вочевидь, йому звідти видніше. Поляки слухняно повторили цю версію. Українцям дозволили лише "бути присутніми" адже все вже вирішено заздалегідь і назад ходу нема. Що це, як не гра в одні ворота.
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20.11.2022 21:13 Відповісти
Подождём результаты. Просто так брать вину на себя, если ракету выпустила не Украина, незачем, особенно в атмосфере последнего месяца, когда среди западных партнёров Украины вылупляется всё больше желающих увидеть мир в глазах *****. А если ракета действительно запущена Украиной - тогда сделать необходимое официальное заявление и забыть.
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20.11.2022 21:13 Відповісти
Може Лука покаже на карті?
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20.11.2022 21:40 Відповісти
Теперь они оказывается не знают. А я говорил что предыдущая версия была курам на смех.
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20.11.2022 21:57 Відповісти
Як то не знають? Байден знає!!!! Він знав це з самого початку: це українська ракета була . Ніякої мос кальської ракети там і близько не було
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20.11.2022 22:49 Відповісти
З Бєларусі? Бацька обіцяв Путіну на Україну, а полетіло - куди Путін забажав... Українська провокація бо...
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21.11.2022 02:20 Відповісти
 
 