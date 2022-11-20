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Новини Допомога Україні
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Програма допомоги ЄС на 18 млрд євро передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на 35 років, - Домбровскіс

євро

Програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу на 18 мільярдів євро передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на строк до 35 років, причому до 2033-го ЄС не вимагатиме платежів від українського уряду.

Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповів віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Вони (Україна) матимуть 10-річний grace period за загального строку кредиту в 35 років. Також у програмі є грантова складова, яка покриває платежі за відсотками. Тобто фактично, для України це soft loan (пільговий кредит за нижчими від ринкових відсотками)", – пояснив він.

Домбровскіс додав, що у 18 мільярдів євро входять і три мільярди з програми у дев’ять мільярдів євро, які не вдасться виплатити до кінця 2022 року.

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Представник ЄС зазначив, що Єврокомісія орієнтується на поквартальне фінансування України обсягом до 4,5 мільярда євро в привʼязці до умов, які будуть прописані у меморандумі про порозуміння з українським урядом. У першому кварталі ця сума, ймовірно, буде розділена на два субтранші, перший з яких має бути виділений у січні 2023-го – таким було прохання українського уряду.

"Саме на початку року зазвичай просідають податкові надходження. Ми поки що не можемо називати конкретні цифри. Запит, озвучений премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – 2,5 мільярда євро", – зауважив віцепрезидент Єврокомісії.

Домбровскіс зазначив, що ЄС не має строгої позиції стосовно напрямків, на які повинні використовуватися кошти програми: "Разом з тим, сама назва макрофінансової програми говорить про те, що вона націлена на підтримку макростабільності в країні та стабілізувати фінансові потоки в економіці".

У Єврокомісії очікують, що програму макрофінансової допомоги України Європейський парламент затвердить уже наступного тижня, а Рада Євросоюзу – в першій половині грудня. Крім того, потрібно буде підписати меморандум про порозуміння з урядом України.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) Єврокомісія (2184) кредит (3863) допомога (8448) Євросоюз (13663)


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Топ коментарі
+3
Хтось мені пояснить: чим "допомога з поверненням через 35 років" відрізняється від безвідсоткового кредиту на той самий термін? Якщо то - одне й те саме, то чому кредит раптом перетворився на допомогу, а бізнес на благодійність?
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20.11.2022 19:58 Відповісти
+3
Головне - контроль, а його Х.Й МА, няма нішто ...
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20.11.2022 19:58 Відповісти
+3
той,хто при владі тоді коли час віддавати борги і він їх віддає-автоматично призначається "баригой"!це політичний самогубець,бо ідіоти з правом голосувати мають здатність "втрачати" память
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20.11.2022 20:00 Відповісти
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Хтось мені пояснить: чим "допомога з поверненням через 35 років" відрізняється від безвідсоткового кредиту на той самий термін? Якщо то - одне й те саме, то чому кредит раптом перетворився на допомогу, а бізнес на благодійність?
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20.11.2022 19:58 Відповісти
Відповім. Як на мене, то виглядатиме якось отак: - асфальтоукладчика напакувати до нестями гудроном, шаурмою і шашликами. Як лише оговтається, то хай вислухає вирок у справі здачі третини наших теренів. Потім *** на палю на Майдані, котра буде поруч палі з таким самим виродком,даунецьким завгаром ні разу не сидівши котрий. На решту дерев та ліхтарів теж не брак.
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20.11.2022 20:16 Відповісти
Навздогін... за отих 35 років НОРМАЛЬНА Держава Україна вже забуде про якісь борги з минулого і буде успішною країною. Питання вступу до якихось альянсів тоді стане не доречним і архаїчним.
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20.11.2022 20:22 Відповісти
Абиж то! Ці 35 років - то майбутній кредит, а скільки вже нам Європа такої "допомоги" виділила, під які відсотки, які терміни повернення? Я,чесно скажу, не відстежував. Але ж є ще всесвітні організації, більшість з яких теж надають "допомогу" під мінімальні відсотки... Борги країни ростуть, наче на дріжжах, але це зрозуміло - війна. Мене обурює те, що кредити називають "допомогою"
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20.11.2022 20:29 Відповісти
"допомога" - безповоротна. Кредит тре повертати. Тобто, будемо повертати "тіло" кредиту без відсотків.
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20.11.2022 21:21 Відповісти
От мене і цікавить: чому "кредит" раптом став "допомогою"? "Новояз" від Оруела або просто підміна понять для підвищення рейтингу?
В обох випадках - тенденція пагана...
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20.11.2022 21:36 Відповісти
"допомога" бо безпроцентний. Це ж не все. Там купа всього - і допомога, і кредити і все інше.
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21.11.2022 00:42 Відповісти
Головне - контроль, а його Х.Й МА, няма нішто ...
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20.11.2022 19:58 Відповісти
той,хто при владі тоді коли час віддавати борги і він їх віддає-автоматично призначається "баригой"!це політичний самогубець,бо ідіоти з правом голосувати мають здатність "втрачати" память
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20.11.2022 20:00 Відповісти
и рандомные депутаты без профильного образования, минимальных расчетов и логического мышления решают куда кинуть денег (и себе оставить процентов так с 50 плюс откаты ...). структура действительно не фонтан. исключительно везение. в ес все же есть какие-то там общие планы, энергонезависимость, конкуренция, общий приличный вид, может сейчас и армия появится. у нас прям каждый рулит куда хочет.
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20.11.2022 20:30 Відповісти
оце так "допомога", правнуки будуть віддавати
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20.11.2022 20:42 Відповісти
кредит ... без відсотків ...
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20.11.2022 21:22 Відповісти
У цьосу сенсі згадуються "репарації" від рф. Схоже світова фінансова спільнота на них не розраховує.

І нам, виходить, не слід. Якщо щось капне, то дріб*язок, з потугами і розтягнеться на десятиліття.
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20.11.2022 21:24 Відповісти
 
 