Мова йде про місяці, - Ігнат про терміни запуску заводу з виробництва в Росії іранських дронів
Запуск виробництва іранських дронів на території Росії може затягнутися. Особливо, якщо знайдуться люди, які захочуть на цьому заробити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Явно, що мова не йде про тижні. Мова йде про місяці. Це не буде швидко, це потребує часу. У Росії це може бути процес додатково затягнутий, бо хтось може захотіти на цьому заробити", - сказав Ігнат.
За його словами, якщо виробництво все ж таки запустять, то зрозуміло, що Іран хоче уникнути санкцій, передавши Росії "мопеди" та креслення до них.
Топ коментарі
+10 Evgeny N
показати весь коментар20.11.2022 20:10 Відповісти Посилання
+10 Андрій Саган
показати весь коментар20.11.2022 20:14 Відповісти Посилання
+7 Андрій Саган
показати весь коментар20.11.2022 20:21 Відповісти Посилання
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ЦЕ ЗНУЩАННЯ З УКРАЇНЦІВ , чи саботаж чиновників ?
НАТО в скором времени передаст Украине оборудоване для борьбы с беспилотниками. В частности, сотню станций глушения беспилотников, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру,13 октября
не виробляти, а саме збирати розібрані раніше на частини...
тобто, цей "сделайсам" не потребує місяців і запчастин, він потребує тільки площі і руки... ну і систематичні поставки з ірану (що вже налагоджено!!!)
а тоді "шахеди" перетворюються в "херані" одним взмахом пензля з фарбою...
Вже була новина про надання засобів боротьби з цим лайном..
У рукожопів може виявитись до 50% браку..
Є ще третя, -- якщо вже грізний нападник вдається до подібних запозичень.. то очевидно що самому воювати нема чим...
Свинособаки більше вбивають власноруч на анексованих територіях аніж ті дрони.. щоб у вас не залишилось претензій до мого коментаря
Ну для терору так.. іран ж розробник.. Але я ж про те як "велікая дєржава" хочи з цим пермогти?.. ще й НАто
Це показує,ща раша воюватиме до останнього рубля,до останнього орка.Вірю лише в З С У.
Нетаньяху, ау-у?
На яку територію переносити бойові дії?
До каспію, звідки тушки злітають?
Нам би було б чим знищити кацапські війська на окупованій території.
Другое дело, что проект нужно адаптировать под существующую номенклатуру комплектующих, доработать оптику, связь, комуникации, этс. Но если китайцы помогут, это все сделают за месяц-два.
В общем через три месяца будет серийное производство.