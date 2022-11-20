Міноборони про прогнози щодо "паузи у війні" взимку: "Напевно, не засмагали у січні у Криму"
У Міністерстві оборони України зробили важливу заяву щодо прогнозів експертів про "паузу у війні", яку може спричинити морозна зима.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Міноборони.
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Топ коментарі
+36 Квентин Шафасин
показати весь коментар20.11.2022 20:27 Відповісти Посилання
+30 mrSmith
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+24 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.11.2022 20:32 Відповісти Посилання
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(ПАУЗА)
- Ну то й слава Богу! (с)