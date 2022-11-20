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Новини Війна
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Міноборони про прогнози щодо "паузи у війні" взимку: "Напевно, не засмагали у січні у Криму"

війна

У Міністерстві оборони України зробили важливу заяву щодо прогнозів експертів про "паузу у війні", яку може спричинити морозна зима.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Міноборони.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

Автор: 

зима (150) Крим (14189) Міноборони (7479) перемовини (3010) морози (84) перемир’я (994)


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Топ коментарі
+36
СЛАВА ЗСУ ТАК ТРИМАТИ !
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20.11.2022 20:27 Відповісти
+30
Пауза буде коли кацапи повиздихають!
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20.11.2022 20:28 Відповісти
+24
Зимний загар - самый коварный, и не заметишь как весь обгоришь
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20.11.2022 20:32 Відповісти
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СЛАВА ЗСУ ТАК ТРИМАТИ !
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20.11.2022 20:27 Відповісти
Пауза буде коли кацапи повиздихають!
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20.11.2022 20:28 Відповісти
Радует настрой наших военных, но черт возьми не верю, что в Крым зимой ВСУ зайдут. Как же хочется ошибится
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20.11.2022 20:30 Відповісти
До тебе невіруючим був тільки Хома Тепер у історії вас двоє буде не вірь , а я зими дочекаюся
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20.11.2022 20:40 Відповісти
Я тобі пляшку дорогого вина відправлю, якщо я помилюся
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20.11.2022 20:42 Відповісти
Прийму тільки Екім Кара Хоча після кацапської алкашні , навряд щоб залишилося ((
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20.11.2022 21:36 Відповісти
А к ми туди увійдем, якщо Чонгар замінують ?
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20.11.2022 20:58 Відповісти
Ми відправимо туди Зелю і він знов розмінує.
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20.11.2022 21:11 Відповісти
На гвинтокрилах!
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20.11.2022 21:18 Відповісти
Зимний загар - самый коварный, и не заметишь как весь обгоришь
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20.11.2022 20:32 Відповісти
👏👏👏
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20.11.2022 20:34 Відповісти
Вірив та вірю в ЗСУ. Ви кращі!
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20.11.2022 20:35 Відповісти
МО , хорошо в том году было на лыжах?
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20.11.2022 20:35 Відповісти
Хай розуміють, як хочуть, і трусяться - більше вати здрісне з нашого Криму.
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20.11.2022 20:35 Відповісти
Сподіваюсь, що оце: "ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму" (Джерело: ) натяк, а не троллінг
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20.11.2022 20:40 Відповісти
Дерьмак против.
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20.11.2022 20:43 Відповісти
Московія фсьо? Це серйозна заявка. Треба мати надійну інфу, щоб так козирнути. Дай Боже!
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20.11.2022 21:36 Відповісти
Им тексты явно Зеленский пишет.
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20.11.2022 21:38 Відповісти
МО це ОП тільки в армії. Вірити МО не варто, бо нещодавно вони віщали, що українські бійці вже всі в зимовому одязі та всім забезпечені. Ось коли така інфа від Генштабу надійде то вже можна вірити.
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20.11.2022 21:47 Відповісти
- Гей, рузьге, ви як там?
(ПАУЗА)
- Ну то й слава Богу! (с)
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20.11.2022 21:48 Відповісти
Взимку у горах,до речі,афігєнна засмага буває)
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20.11.2022 23:38 Відповісти
 
 