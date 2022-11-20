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Треба розслідувати обставини ліквідації окупантів, які хотіли здатися у полон, і нагородити воїнів ЗСУ, - Бутусов

стрілянина,полонені

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що в історії зі знищенням російських окупантів, які відкрили вогонь при спробі здатися у полон, треба нагородити воїнів ЗСУ. Також слід засудити Міноборони РФ, яке не пояснило своїм солдатам правила безпечної здачі у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі. 

Бутусов зазначив: "Вважаю за необхідне відреагувати на заяви Москви та провести розслідування провокаційного нападу російського військового на українських бійців, які хотіли врятувати життя великій групі військовослужбовців зі складу 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у селі Макіївка Луганської області. Провокація закінчилася віроломним нападом російського солдата, пораненням кількох українців та ліквідацією всіх росіян у короткому бою. Результати розслідування бачу такими:

1. Висунути на високі нагороди весь наш взвод, який знищив у чесному бою навколо цього будинку загалом 19 російських військовослужбовців (на відео з дрона потрапило 12, але там видно не всіх). І цим забезпечив визволення села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ поширила "вкид" про "розстріл" полонених окупантів для уникнення відповідальності. Фіктивна здача в полон є воєнним злочином, - Лубінець

2. Засудити дії Міноборони РФ, яка не роз'яснила правила здачі в полон своїм солдатам, що призвело до віроломного нападу на українців, які намагалися врятувати життя російських військових. По суті, один провокатор погубив усіх своїх товаришів, порушивши умови здачі в полон. Вбиті не встигли стати військовополоненими, процедуру здачі в полон було підло зірвано російським солдатом. Це треба показати публічно, росіяни обдурили українців, і наші бійці могли загинути, повіривши в те, що люди здаються, це пряме порушення процедур здачі в полон, описаних у країнах НАТО.

3. Заснувати посаду уповноваженого про права російських військовополонених при Міноборони України, який би підготував ролики про правила безпечної здачі в полон, контактні номери та пошту для переговорів про здачу в полон, пам'ятку для мобілізованих, як уникнути відправлення на фронт, іншу корисну інформацію, як вижити в Україні. Пам'ятку та контакти для родичів, куди звертатись у разі зникнення росіян на фронті. Українцям потрібні живі росіяни, нам треба поповнювати обмінний фонд, ми не зацікавлені у розстрілах полонених. Росіяни повинні бачити, що можливість чесної, без провокацій здачі в полон забезпечує їм життя та гарантований обмін у Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розслідуватиме відео з ліквідованими окупантами, - Стефанішина

Як відомо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) полон (1585) Бутусов Юрій (3617) полонені (2296)


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Топ коментарі
+89
Нагородити наших воїнів-захисників!!!! Слава ЗСУ!!!
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20.11.2022 20:47 Відповісти
+57
В нас якісь кончені дибіли працують. Шо розслвдувати?? Там все було зафіксовано на відео. Наші брали в полон свинособак. Одна з них вирішила стати " героем" випустила обойму в нашого солдата при здачв в полон. Солдат отримав поранення. Всі інші - ліквідовані. Крапка. І так буде щ кожним хто буде порушувати принципи війни.

Має бути от така відповідь від ОП. Без поясгннь, без виправдань *****! Що за цирк?!
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20.11.2022 20:51 Відповісти
+25
Краще не знімалиб це відео, бо знайдуться сволоти запроданці, які в угоду кацапам зроблять "розслідування" інашіх хлопців покарають.
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20.11.2022 20:49 Відповісти
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На камеру знімали здачу у полон.

Якби один кацап не відкрив вогонь по українцях, то решта окупантів з відео були б живі.

Не проти, що я вам пишу українською?

Жартую, мені байдуже до думки путінолюба.
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20.11.2022 22:16 Відповісти
Взагалі не треба було публікувати відео з дрону, зроблене після цього інциденту. Чи ніхто не знає мерзотний характер російських ЗМІ? Не треба підставляти наших бійців під можливі розслідування. Сподіваюсь наш постраждалий вижив і з ним все добре.
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20.11.2022 21:53 Відповісти
А был ли мальчик?
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20.11.2022 21:55 Відповісти
Молодець Бутусов! Повністю підтримую. Цей допис справедливий і чесний. Тільки ворог може щось заперечити. Кожне життя українського вояка безцінне - в умовах війни, при найменшій загрозі ворога треба знищувати.
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20.11.2022 22:01 Відповісти
Багато емоцій. Було б краще викладати розбір порядку здачі у полон.

https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/

As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти

​​«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»

Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.

А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.

1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.

2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.

3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.

4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.

5) Пленные лежат под прицелом всё это время.

6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.

7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.

8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.

В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.

Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?

Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.

Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.

Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.

Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.

И точка.
Евгений Калибер
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20.11.2022 22:03 Відповісти
" жаль", в даному випадку потрібно ще доказати... можливо це був їх(кацапів) загальний план, як вийти з безнадійної ситуації... ввели в оману, оцінили шанси, притупили лжепокорою увагу. Наших, згідно "кіно", було всьго троє. Виховання на "панфіловцях", "зоях к", "матросових"... виховує почуття тупого, нічим не оправданого "геройства"... тому "жаль", я б залишив відпочивати...
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20.11.2022 22:58 Відповісти
Троє стояли, ще наш за кулеметом лежав, здається.
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21.11.2022 00:43 Відповісти
кулеметник врахований. лише набої в лєнті не враховані....
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21.11.2022 11:45 Відповісти
Слідство порахує і набої у ленті і кути нахилу траекторії куль і фото і відео і ... Не дай Б..х !
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21.11.2022 14:53 Відповісти
Ни кто не знает какой был план у этих лаптеногих. Возможно, стрельба из автомата была сигналом для нападения на наших войнов. Еще не был произведен досмотр тех, кто лежал и возможно у них было при себе оружие.
Награждение наших защитников бесспорно и ожидаемо в ближайшее время!
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21.11.2022 13:05 Відповісти
Дійсно, ситуація дурнувата з усих боків.

У зимовій формі, у броні, лежачи ... Сумніваюсь, що щось можна зробити з витягнутими руками.
може останній психанув, або злякався, або вирішив, що він самий розумний.
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21.11.2022 14:51 Відповісти
В полон треба брати тільки гарних росіян. Ну, ви мене зрозуміли...
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20.11.2022 22:12 Відповісти
Нє. Термін "гарні росіяни" стосується мирняка, який виїхав, або опирається режиму Пу у рф-ії.
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21.11.2022 14:55 Відповісти
Зерно здорового глузду в ідеї є. Підтримую.
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20.11.2022 22:22 Відповісти
Почався бій. Якісь проблеми пане Бутусов? Ви шо там ватніки *******?
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20.11.2022 22:29 Відповісти
Столько фоток с кошечками, собачками, со спасенными бабушками, сколько статей, защитники, воины, светлые людины.. И тут один эпизод грязной реальности войны возвращает всех на землю.
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20.11.2022 22:33 Відповісти
https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/

As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти

​​«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»

Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.

А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.

1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.

2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.

3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.

4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.

5) Пленные лежат под прицелом всё это время.

6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.

7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.

8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.

В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.

Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?

Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.

Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.

Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.

Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.

И точка.
Евгений Калибер
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21.11.2022 00:46 Відповісти
Що краще для русопутріота: здохнути від рук українця, чи від кувалди вагнерівця???
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20.11.2022 22:41 Відповісти
всё таки удивление, как он выскочил из-за угла. рождественские обмены лишь бы не сорвались
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20.11.2022 22:41 Відповісти
Один з висновків: розповсюдження відео бойових дій лише через преслужби, або з дозволу комадирів.
До речі, там добре видно обличчя наших військових, в тому числі, кулеметника. От і навіщо це робити?
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20.11.2022 22:42 Відповісти
В первые месяцы с этим вообще был беспредел. Видосики которые сами украинцы не хотели смотреть. И даже отказывались верить что они существуют.
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20.11.2022 22:47 Відповісти
100 процентов за, Юра!а мо рф идет *****!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!
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20.11.2022 22:51 Відповісти
На войне это обычное дело. Наверно половина убитых это пленные. Но здесь вмешалась политика и все как обычно превратилось в цирк.
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20.11.2022 22:57 Відповісти
А вагнерівці, кадирівці ,контрактники -- теж прості полоненні.
Війни -- нема, тому всі балачки про Женевські конвенції --пусте,
так як застосування забороненної зброї.
А наймити повинні знати-- у них одна дорога -....... та без "Жигулів"
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20.11.2022 23:21 Відповісти
Хто зі зброєю прийшов, той від зброї здохне. Туди кацапам й дорога.Тьфу!
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20.11.2022 23:23 Відповісти
Самого видео расстрела нет же.Я бы советовал нашим чиновникам вообще молчать или сослаться на лысого Бебензю из ООН, мол их всех боевые комары покусали.А комары не разбирают кто там пленный,а кто нет.
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21.11.2022 00:18 Відповісти
Що значить "розстріл" ?? Вони ще не були полоненими, тому ліквідація терористів з рос. СВО.
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21.11.2022 14:57 Відповісти
Падлюче плем'я
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21.11.2022 01:44 Відповісти
В Украине россиянские солдаты не на войне сказал путин и не могут называться военнопленными. Они на спецоперации. Спецоперационщиков, бандитов, террористов не убивают как солдат на войне а ликвидируют. Да и бандит с оружием никак не может называться пленным.
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21.11.2022 05:04 Відповісти
совбез оон треба провести
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21.11.2022 06:40 Відповісти
Уполномоченный про правам российских военнопленных должен не агитки писать, а дать ему штат в 50 операторов для общения с родителями пленных.
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21.11.2022 10:38 Відповісти
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