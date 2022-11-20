Треба розслідувати обставини ліквідації окупантів, які хотіли здатися у полон, і нагородити воїнів ЗСУ, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що в історії зі знищенням російських окупантів, які відкрили вогонь при спробі здатися у полон, треба нагородити воїнів ЗСУ. Також слід засудити Міноборони РФ, яке не пояснило своїм солдатам правила безпечної здачі у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Бутусов зазначив: "Вважаю за необхідне відреагувати на заяви Москви та провести розслідування провокаційного нападу російського військового на українських бійців, які хотіли врятувати життя великій групі військовослужбовців зі складу 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у селі Макіївка Луганської області. Провокація закінчилася віроломним нападом російського солдата, пораненням кількох українців та ліквідацією всіх росіян у короткому бою. Результати розслідування бачу такими:

1. Висунути на високі нагороди весь наш взвод, який знищив у чесному бою навколо цього будинку загалом 19 російських військовослужбовців (на відео з дрона потрапило 12, але там видно не всіх). І цим забезпечив визволення села.

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2. Засудити дії Міноборони РФ, яка не роз'яснила правила здачі в полон своїм солдатам, що призвело до віроломного нападу на українців, які намагалися врятувати життя російських військових. По суті, один провокатор погубив усіх своїх товаришів, порушивши умови здачі в полон. Вбиті не встигли стати військовополоненими, процедуру здачі в полон було підло зірвано російським солдатом. Це треба показати публічно, росіяни обдурили українців, і наші бійці могли загинути, повіривши в те, що люди здаються, це пряме порушення процедур здачі в полон, описаних у країнах НАТО.

3. Заснувати посаду уповноваженого про права російських військовополонених при Міноборони України, який би підготував ролики про правила безпечної здачі в полон, контактні номери та пошту для переговорів про здачу в полон, пам'ятку для мобілізованих, як уникнути відправлення на фронт, іншу корисну інформацію, як вижити в Україні. Пам'ятку та контакти для родичів, куди звертатись у разі зникнення росіян на фронті. Українцям потрібні живі росіяни, нам треба поповнювати обмінний фонд, ми не зацікавлені у розстрілах полонених. Росіяни повинні бачити, що можливість чесної, без провокацій здачі в полон забезпечує їм життя та гарантований обмін у Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розслідуватиме відео з ліквідованими окупантами, - Стефанішина

Як відомо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.