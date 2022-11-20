Треба розслідувати обставини ліквідації окупантів, які хотіли здатися у полон, і нагородити воїнів ЗСУ, - Бутусов
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що в історії зі знищенням російських окупантів, які відкрили вогонь при спробі здатися у полон, треба нагородити воїнів ЗСУ. Також слід засудити Міноборони РФ, яке не пояснило своїм солдатам правила безпечної здачі у полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.
Бутусов зазначив: "Вважаю за необхідне відреагувати на заяви Москви та провести розслідування провокаційного нападу російського військового на українських бійців, які хотіли врятувати життя великій групі військовослужбовців зі складу 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у селі Макіївка Луганської області. Провокація закінчилася віроломним нападом російського солдата, пораненням кількох українців та ліквідацією всіх росіян у короткому бою. Результати розслідування бачу такими:
1. Висунути на високі нагороди весь наш взвод, який знищив у чесному бою навколо цього будинку загалом 19 російських військовослужбовців (на відео з дрона потрапило 12, але там видно не всіх). І цим забезпечив визволення села.
2. Засудити дії Міноборони РФ, яка не роз'яснила правила здачі в полон своїм солдатам, що призвело до віроломного нападу на українців, які намагалися врятувати життя російських військових. По суті, один провокатор погубив усіх своїх товаришів, порушивши умови здачі в полон. Вбиті не встигли стати військовополоненими, процедуру здачі в полон було підло зірвано російським солдатом. Це треба показати публічно, росіяни обдурили українців, і наші бійці могли загинути, повіривши в те, що люди здаються, це пряме порушення процедур здачі в полон, описаних у країнах НАТО.
3. Заснувати посаду уповноваженого про права російських військовополонених при Міноборони України, який би підготував ролики про правила безпечної здачі в полон, контактні номери та пошту для переговорів про здачу в полон, пам'ятку для мобілізованих, як уникнути відправлення на фронт, іншу корисну інформацію, як вижити в Україні. Пам'ятку та контакти для родичів, куди звертатись у разі зникнення росіян на фронті. Українцям потрібні живі росіяни, нам треба поповнювати обмінний фонд, ми не зацікавлені у розстрілах полонених. Росіяни повинні бачити, що можливість чесної, без провокацій здачі в полон забезпечує їм життя та гарантований обмін у Росію".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розслідуватиме відео з ліквідованими окупантами, - Стефанішина
Як відомо, у мережу потрапили кадри того, як декілька росіян здаються у полон воїнам ЗСУ. Проте, один з окупантів, вдаючи, що здається у полон, відкрив вогонь по воїнах ЗСУ. Всі росіяни були знищені. Окупанти почали хвилю звинувачень українських військових у порушенні процедури здачі в полон.
Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріляних російських окупантів, які нібито здавалися в полон.
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Якби один кацап не відкрив вогонь по українцях, то решта окупантів з відео були б живі.
Не проти, що я вам пишу українською?
Жартую, мені байдуже до думки путінолюба.
https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/
As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти
«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»
Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.
А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.
1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.
2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.
3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.
4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.
5) Пленные лежат под прицелом всё это время.
6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.
7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.
8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.
В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.
Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?
Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.
Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.
Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.
Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.
И точка.
Евгений Калибер
Награждение наших защитников бесспорно и ожидаемо в ближайшее время!
У зимовій формі, у броні, лежачи ... Сумніваюсь, що щось можна зробити з витягнутими руками.
може останній психанув, або злякався, або вирішив, що він самий розумний.
As Uprox | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/#comment-470067 19 Листопада, 2022 at 18:53 | https://defence-line.org/2022/11/strannoe-obsuzhdenie-elementarnogo-chast-4/?replytocom=470067#respond Відповіcти
«И только с седьмого пункта они БЕЗОРУЖНЫЕ пленные»
Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.
А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.
1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.
2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.
3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.
4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.
5) Пленные лежат под прицелом всё это время.
6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.
7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.
8) Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.
В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.
Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?
Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.
Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.
Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.
Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.
И точка.
Евгений Калибер
До речі, там добре видно обличчя наших військових, в тому числі, кулеметника. От і навіщо це робити?
Війни -- нема, тому всі балачки про Женевські конвенції --пусте,
так як застосування забороненної зброї.
А наймити повинні знати-- у них одна дорога -....... та без "Жигулів"