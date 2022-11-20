Зеленський привітав Байдена з ювілеєм: "Для нас надзвичайно важливо, що ви особисто у цей надзвичайно непростий час стоїте з нами"

Президент України Володимир Зеленський привітав Президента США Джозефа Байдена з Днем народження.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Прийміть мої теплі вітання з нагоди Вашого ювілею.

Ви присвятили своє життя служінню ідеалам демократії. Ваша політична діяльність – приклад для багатьох поколінь політиків. Для України Ви – лідер вільного світу, який консолідує міжнародні зусилля, спрямовані на захист фундаментальних цінностей свободи і справедливості.

Дозвольте висловити Вам щирі почуття вдячності за все, що Ви робите для підтримки України у найбільш складний і визначальний момент нашої історії.

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Ваші рішення допомагають зберегти життя людей, наблизити нашу спільну перемогу у війні з жорстоким агресором.

Для нас надзвичайно важливо, що Сполучені Штати Америки і Ви особисто у цей надзвичайно непростий час стоїте з нами.

Пане Президенте, бажаю Вам і Вашій родині міцного здоров’я, подальших успіхів у Вашій відповідальній діяльності, а також миру

і процвітання дружньому американському народові", - йдеться у привітання Зеленського Байдену.