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Зеленський привітав Байдена з ювілеєм: "Для нас надзвичайно важливо, що ви особисто у цей надзвичайно непростий час стоїте з нами"

байден,зе

Президент України Володимир Зеленський привітав Президента США Джозефа Байдена з Днем народження.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Прийміть мої теплі вітання з нагоди Вашого ювілею.

Ви присвятили своє життя служінню ідеалам демократії. Ваша політична діяльність – приклад для багатьох поколінь політиків. Для України Ви – лідер вільного світу, який консолідує міжнародні зусилля, спрямовані на захист фундаментальних цінностей свободи і справедливості.

Дозвольте висловити Вам щирі почуття вдячності за все, що Ви робите для підтримки України у найбільш складний і визначальний момент нашої історії.

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Ваші рішення допомагають зберегти життя людей, наблизити нашу спільну перемогу у війні з жорстоким агресором.

Для нас надзвичайно важливо, що Сполучені Штати Америки і Ви особисто у цей надзвичайно непростий час стоїте з нами.

Пане Президенте, бажаю Вам і Вашій родині міцного здоров’я, подальших успіхів у Вашій відповідальній діяльності, а також миру
і процвітання дружньому американському народові", - йдеться у привітання Зеленського Байдену.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358) привітання (735) США (23410)


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Топ коментарі
+13
Що там каже Бєнядіктова про кримінальну справу на Байдена? Коли буде спрямована справа до суду?
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20.11.2022 20:57 Відповісти
+13
Оце справжній криворізський гопнік-актор. Спочатку, в угоду трампу, і за допомогою 100% прокурорів відкрив крим провадження проти сім'ї Байдена, а сьогодні вітає з днюхою. Там хоч справу закрили, чи просто зупинили слідство. презедент країни, просто жах.
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20.11.2022 21:00 Відповісти
+7
"Вітаю з ювілеєм! До речі, нагадую, що справа проти вашої сімейки не закрита! Дайте зброї! А чому ми не в НАТО?" - повний текст позлоровлення
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20.11.2022 21:04 Відповісти
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Що там каже Бєнядіктова про кримінальну справу на Байдена? Коли буде спрямована справа до суду?
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20.11.2022 20:57 Відповісти
Оце справжній криворізський гопнік-актор. Спочатку, в угоду трампу, і за допомогою 100% прокурорів відкрив крим провадження проти сім'ї Байдена, а сьогодні вітає з днюхою. Там хоч справу закрили, чи просто зупинили слідство. презедент країни, просто жах.
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20.11.2022 21:00 Відповісти
"Вітаю з ювілеєм! До речі, нагадую, що справа проти вашої сімейки не закрита! Дайте зброї! А чому ми не в НАТО?" - повний текст позлоровлення
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20.11.2022 21:04 Відповісти
"Hello, Joseph. It's дь'єрьмак and янєлох-44"
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20.11.2022 21:07 Відповісти
Якщо ***** здохне раніше ніж помре Джосеф,значить Джозеф вже прожив життя не дарма. Зі святом👍
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20.11.2022 21:07 Відповісти
новина про Зеленського
коментарі можна не читати
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20.11.2022 21:17 Відповісти
просто сиди на бутылке ровно! тебе читать вообще не обязательно
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21.11.2022 05:47 Відповісти
Оце підлизав,так підлизав.
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20.11.2022 21:24 Відповісти
После того что Байден вытворил с ним. Очень мужественно.
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20.11.2022 21:36 Відповісти
И шо же Байден вытворил с инициатором "дела Байдена"?
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20.11.2022 22:16 Відповісти
то ты еще не вкурсе что с ним вытворил суд Денвера за отмывание в США спи##енного в Приватбанке бабла!
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21.11.2022 05:49 Відповісти
Дякую богу, що промови нашому гарні пишуть і з англійською в нього туго...
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20.11.2022 22:11 Відповісти
Зеля двуличный, то уголовные дела против сына Байдена возбуждает по просьбе Трампа а теперь задницу лижет.
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20.11.2022 22:17 Відповісти
Зелене чмо обрізане...Лицемір,яких мало серед інших народів!
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20.11.2022 23:55 Відповісти
Влада Некрасова - розкрадач Гумдопомоги
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21.11.2022 00:39 Відповісти
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21.11.2022 00:40 Відповісти
...наверное потому что тут нет кацапов, зелебобик?
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21.11.2022 05:50 Відповісти
Если бы американцы зашли на сайт, они бы тоже для зели комменты оставили, вы думаете партнерам легко почти каждый день с быдлом криворогим общаться?
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21.11.2022 08:13 Відповісти
А тим часом - Порошенко зустрівся з Байденом і провів переговори!



То не проблема, що не ювіляром Джо, алише з Мікаелем, міноборони Швеції. З Джо переговорить завтра, непублічно
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21.11.2022 13:42 Відповісти
Красиві https://moonzori.com/pryvitannya-z-yuvileyem/ привітання з ювілеєм
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02.03.2023 20:15 Відповісти
 
 