Окупанти перевіряють, чи не навчаються діти в українських школах, - голова Херсонської ОВА Янушевич
У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини загарбники тероризують родини, які виховують дітей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники вривалися в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку. Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+38 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.11.2022 21:16 Відповісти Посилання
+20 Oresta Bartka
показати весь коментар20.11.2022 21:11 Відповісти Посилання
+12 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.11.2022 21:26 Відповісти Посилання
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І далі навчатимуться.
І Україні бути.
А теперка можете здохнути в своїй ненависті до усього українського, усвідомлюючи це.
штык, доделает рюзьге чиновник, рюзьге училка и русский поп»
Часто эти слова приписывают мишке муравьеву-вешателю, виленскому генерал-губернатору, подавившему восстание Калиновского. Иногда пишут даже, что их сказала катька II.
Но две эти версии, скорее всего, не соответствуют действительности.
рассеянская императрица мелкопоместнага немецкого происхождения катька втарая, хотя и присоединила белорусские и литовские земли к сраной рассеянской империи, активно кацапизировать огромную новую территорию не бралась, а может быть, и не видела такой необходимости.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=243a446204d77ac2706d8f07651f39445f91ed7f&lang=ru
мишка муравьев-вешатель.
«мишка муравьев тоже не мог сказать этих слов», - считает Александр Федута, исследователь литературы XIX века, подготовивший к http://nn.by/?c=ar&i=168160&lang=ru публикации воспоминания муравьева «Заметки об управлении Северо-Западным краем и подавлении в нем бунта».
«Он не мог употребить выражение «рюзьге поп». Он был искренне масковска-православнутым человеком, и слово «поп» не употреблял.
Оно ни разу не встречается в его письмах, воспоминаниях, других письменных источниках его авторства. Кстати, выражение «Я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают» тоже приписан мише муравьеву. Он такого не говорил», - уверен Александр Федута.
Скорее всего, фраза про рюзьге штык, попа и чиновника принадлежат куратору Виленского учебного округа в 1864-1868 гг. вОнюшке корнилову.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=c9cffaa83947c184d1c960092e4aaeef3fdfd7d1&lang=ru
вОнятко корнилов.
«Это был муравьёвец, - отмечает Федута. - Он, например, многое сделал для публикации древних актов, документов по истории Виленского края, но делал это односторонне, в пользу кацапизации».
Задачей корнилова, назначенного в Виленский край из ********** после подавления восстания, кацапизация и была.
Он сразу уволил практически всех учителей-поляков, выплатив им на год вперед жалованье.
Средства «на нужды образования» брали из 10-процентного сбора с землевладельцев - участников восстания. Обучение по-польски было запрещено, Закон Божий католикам в школах было велено преподносить «на местном наречии» (не из большой любви к белорусскому или литовскому языкам: пА-рюзьге школьники могли попросту не понять).
«корнилов написал воспоминания, они не переиздавались с XIX века, но имеются в Национальной библиотеке. В случае их переиздания потребуется писать обстоятельные комментарии, иначе у читателя создастся искаженное представление о той эпохе», - рассказал Александр Федута.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&lang=ru
або навпаки
крик души из Беларуси:
"За рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет рюзьге штык"
Павел Усов, https://udf.name/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9iZWxzYXQuZXUvcnUvbmV3cy96ZWxlbnllLWNoZWxvdmVjaGtpLXB1dGluYS8%3D "Белсат"
30 марта 2019, 12:57
Принято считать, что усмиритель восстания Кастуся Калиновского миша муравьев (Вешатель) произнес такие слова: «Что не доделал рюзьге штык - доделает рюзьге чиновник, рюзьге школа и рюзьге поп». С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны для нашего общества и сегодня.
Несмотря на то, что рюзьге штык формально на нашей земле отсутствует(* уже таки нет - прим.), тем не менее, все остальное не только присутствует, но и активно функционирует, укрепляя рюзьгемир в нашей стране.
Эти мысли навеяны нашумевшим случаем в Солигорске, где ретивые учителя (особенно учительница
кацап.рюзьге языка и литературы!) настояли на том, чтобы ученик удалил свои стихи о национальной белорусской символике со своей страницы в интернете!!!
«Стаю пад сцягам перамог. І чую прыналежнасць да поспехаў, да барацьбы за чыстую свабоду. А зараз нет яе у нас. Вяртайце сцяг народу».
Кроме того, школа уже проинформировала родителей этого ученика о предстоящей проверке их семьи. Семью, видимо, уже внесли в список неблагонадежных. Совершенно очевидно, что все БЕЛОРУССКОЕ в головах рюзьге учителя рассматривается как опасное мыслепреступление, которое требует немедленного уничтожения.
Вряд ли этот случай следует оценивать как аномалию. Нет, это система, а точнее системное, целенаправленное разрушение белорусского пространства или того, что от него осталось. В этом контексте стоит вспомнить известный случай (2015 год), когда в сети появились фотографии кадетов Ястрембельской школы-интерната в майках с «Погоней». Со стороны администрации последовали немедленные репрессии.
Смею предположить, что немалая часть наставников белорусских школ - это приверженцы «рюзьге мира». Они реальные зеленые человечки путина, его воинство. О чиновниках, наверное, и говорить не стоит, как и о «попах». В этом всем важно то, что «рюзьге учитель и чиновник» выросли не на рюзьге штыках, они были созданы в рамках нынешнего независимого государства. Вся эта «армия» формировалась 25 лет и ждала своего генерала.
Как в таких условиях можно говорить о «белорусизации»? В чем ее проявление? Неужели в рекламных вывесках или в «вышиванках», в которые рядятся некоторые официальные политики? Все это пустое, шоу для осколков национальной интеллигенции. Наше культурное и историческое пространство оккупировано, информационная война практически проиграна. Нет никаких шансов сохранить независимость страны, если школа и учитель сознательно подрывают ее основы, уничтожая маломальские проявления национального патриотизма молодого поколения.
В свою очередь, за рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет
кацапо-ордынск.рюзьге штык.
То не люди, а "біологічні організми з обмеженою розумовою діяльністю, що зазнали ураження спинного мозку на всій його довжині. Мізків в черепнині не виявлено".
Російською мовою розмовляють РОСІЙСЬКОМОВНІ, а не руськомовні!!!