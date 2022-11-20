Окупанти перевіряють, чи не навчаються діти в українських школах, - голова Херсонської ОВА Янушевич

У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини загарбники тероризують родини, які виховують дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники вривалися в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку. Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах", - йдеться в повідомленні.

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