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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти перевіряють, чи не навчаються діти в українських школах, - голова Херсонської ОВА Янушевич

рф,окупанти,арміярф

У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини загарбники тероризують родини, які виховують дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники вривалися в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку. Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

окупація (6751) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+38
И это не геноцид? Вы, курва, международные правозащитники, не считаете это одним из признаков геноцида?????
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20.11.2022 21:16 Відповісти
+20
Гітлер нервово курить в куточку...
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20.11.2022 21:11 Відповісти
+12
То, шо не доделал русский штык, доделают русский учитель и русский поп. Вот не помню, кто сказал, чи то Петлюра, чи то Скоропадский.
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20.11.2022 21:26 Відповісти
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Конкретні українські діти, які повісять конкретного кацапського окупанта...хіба їм дорікнеш за це? А це ж буде. І не один раз.
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20.11.2022 21:10 Відповісти
Гітлер нервово курить в куточку...
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20.11.2022 21:11 Відповісти
точно - навіть гестапо не додумалось
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20.11.2022 21:13 Відповісти
И это не геноцид? Вы, курва, международные правозащитники, не считаете это одним из признаков геноцида?????
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20.11.2022 21:16 Відповісти
Та плюс все інше -голодомори, висери вискочок (а вони працюють на держканалах), убивства цивільного населення, заклики політиків, у т.ч. окурка про заперечення існування української нації, як такої....величезна масса інших юридично конвертованих фактів ...і реакції ноль. Ноль! І це, ****, по фактурі, яка відбулась порівняно давно, відбувалась нещодавно та протікає зараз...Які ще треба для міжнародного права докази, щоб почався хоч якийсь рух?
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20.11.2022 21:30 Відповісти
Навчались.
І далі навчатимуться.
І Україні бути.
А теперка можете здохнути в своїй ненависті до усього українського, усвідомлюючи це.
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20.11.2022 21:19 Відповісти
Фашизм + Нацизм = Рашизм
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20.11.2022 21:22 Відповісти
То, шо не доделал русский штык, доделают русский учитель и русский поп. Вот не помню, кто сказал, чи то Петлюра, чи то Скоропадский.
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20.11.2022 21:26 Відповісти
Ща уже новые веянья: украинцы уделали "вторую" армию мира, потому ее штык смотрит на пол шестого.
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21.11.2022 07:33 Відповісти
Не муравьев-вешатель и не катя фтарая: кому принадлежит фраза «штА не доделал рюзьге
штык, доделает рюзьге чиновник, рюзьге училка и русский поп»

Часто эти слова приписывают мишке муравьеву-вешателю, виленскому генерал-губернатору, подавившему восстание Калиновского. Иногда пишут даже, что их сказала катька II.

Но две эти версии, скорее всего, не соответствуют действительности.

рассеянская императрица мелкопоместнага немецкого происхождения катька втарая, хотя и присоединила белорусские и литовские земли к сраной рассеянской империи, активно кацапизировать огромную новую территорию не бралась, а может быть, и не видела такой необходимости.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=243a446204d77ac2706d8f07651f39445f91ed7f&lang=ru

мишка муравьев-вешатель.

«мишка муравьев тоже не мог сказать этих слов», - считает Александр Федута, исследователь литературы XIX века, подготовивший к http://nn.by/?c=ar&i=168160&lang=ru публикации воспоминания муравьева «Заметки об управлении Северо-Западным краем и подавлении в нем бунта».

«Он не мог употребить выражение «рюзьге поп». Он был искренне масковска-православнутым человеком, и слово «поп» не употреблял.

Оно ни разу не встречается в его письмах, воспоминаниях, других письменных источниках его авторства. Кстати, выражение «Я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают» тоже приписан мише муравьеву. Он такого не говорил», - уверен Александр Федута.

Скорее всего, фраза про рюзьге штык, попа и чиновника принадлежат куратору Виленского учебного округа в 1864-1868 гг. вОнюшке корнилову.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&mo=c9cffaa83947c184d1c960092e4aaeef3fdfd7d1&lang=ru

вОнятко корнилов.

«Это был муравьёвец, - отмечает Федута. - Он, например, многое сделал для публикации древних актов, документов по истории Виленского края, но делал это односторонне, в пользу кацапизации».

Задачей корнилова, назначенного в Виленский край из ********** после подавления восстания, кацапизация и была.

Он сразу уволил практически всех учителей-поляков, выплатив им на год вперед жалованье.

Средства «на нужды образования» брали из 10-процентного сбора с землевладельцев - участников восстания. Обучение по-польски было запрещено, Закон Божий католикам в школах было велено преподносить «на местном наречии» (не из большой любви к белорусскому или литовскому языкам: пА-рюзьге школьники могли попросту не понять).

«корнилов написал воспоминания, они не переиздавались с XIX века, но имеются в Национальной библиотеке. В случае их переиздания потребуется писать обстоятельные комментарии, иначе у читателя создастся искаженное представление о той эпохе», - рассказал Александр Федута.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=187500&lang=ru
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21.11.2022 07:42 Відповісти
.

або навпаки

крик души из Беларуси:

"За рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет рюзьге штык"

Павел Усов, https://udf.name/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9iZWxzYXQuZXUvcnUvbmV3cy96ZWxlbnllLWNoZWxvdmVjaGtpLXB1dGluYS8%3D "Белсат"

30 марта 2019, 12:57



Принято считать, что усмиритель восстания Кастуся Калиновского миша муравьев (Вешатель) произнес такие слова: «Что не доделал рюзьге штык - доделает рюзьге чиновник, рюзьге школа и рюзьге поп». С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны для нашего общества и сегодня.

Несмотря на то, что рюзьге штык формально на нашей земле отсутствует(* уже таки нет - прим.), тем не менее, все остальное не только присутствует, но и активно функционирует, укрепляя рюзьгемир в нашей стране.

Эти мысли навеяны нашумевшим случаем в Солигорске, где ретивые учителя (особенно учительница кацап.рюзьге языка и литературы!) настояли на том, чтобы ученик удалил свои стихи о национальной белорусской символике со своей страницы в интернете!!!

«Стаю пад сцягам перамог. І чую прыналежнасць да поспехаў, да барацьбы за чыстую свабоду. А зараз нет яе у нас. Вяртайце сцяг народу».

Кроме того, школа уже проинформировала родителей этого ученика о предстоящей проверке их семьи. Семью, видимо, уже внесли в список неблагонадежных. Совершенно очевидно, что все БЕЛОРУССКОЕ в головах рюзьге учителя рассматривается как опасное мыслепреступление, которое требует немедленного уничтожения.

Вряд ли этот случай следует оценивать как аномалию. Нет, это система, а точнее системное, целенаправленное разрушение белорусского пространства или того, что от него осталось. В этом контексте стоит вспомнить известный случай (2015 год), когда в сети появились фотографии кадетов Ястрембельской школы-интерната в майках с «Погоней». Со стороны администрации последовали немедленные репрессии.

Смею предположить, что немалая часть наставников белорусских школ - это приверженцы «рюзьге мира». Они реальные зеленые человечки путина, его воинство. О чиновниках, наверное, и говорить не стоит, как и о «попах». В этом всем важно то, что «рюзьге учитель и чиновник» выросли не на рюзьге штыках, они были созданы в рамках нынешнего независимого государства. Вся эта «армия» формировалась 25 лет и ждала своего генерала.

Как в таких условиях можно говорить о «белорусизации»? В чем ее проявление? Неужели в рекламных вывесках или в «вышиванках», в которые рядятся некоторые официальные политики? Все это пустое, шоу для осколков национальной интеллигенции. Наше культурное и историческое пространство оккупировано, информационная война практически проиграна. Нет никаких шансов сохранить независимость страны, если школа и учитель сознательно подрывают ее основы, уничтожая маломальские проявления национального патриотизма молодого поколения.

В свою очередь, за рюзьге чиновником, рюзьге школой и рюзьге попом обязательно придет кацапо-ордынск.рюзьге штык.
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21.11.2022 07:51 Відповісти
"Руzzкіє", що прийшли захищати "руськомовних" в Україну знають свій язьік набагато гірше, ніж бандерівці. Це просто нонсенс! Вони балакають на фєнє-матовому з вкрапленнями староцерковно-скрєпного, а відтворити вголос "вялікій і магучій" Льва Толстого, того ж Достоєвського, Карамзіна, Тютчева, Фета, Єсєніна чи, навіть, Пушкіна... Без матюків не можуть.

То не люди, а "біологічні організми з обмеженою розумовою діяльністю, що зазнали ураження спинного мозку на всій його довжині. Мізків в черепнині не виявлено".
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20.11.2022 21:32 Відповісти
Яких ще "руськомовних"? Хто це такі? Руси-поляне?
Російською мовою розмовляють РОСІЙСЬКОМОВНІ, а не руськомовні!!!
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20.11.2022 23:13 Відповісти
Спеціально взяв у лапки, бо це їхнє визначення з доволі великого стосу вигаданої, вкраденої та зміненої історії. Сподівався, що це буде зрозуміло будь-кому...
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20.11.2022 23:23 Відповісти
Не перекручуйте. Московити називають себе "русскоязьічньіми". Два "c" і без м'якого знаку. То наші журналісти з "'єдиного марафону" з якогось дива горовіть "руській мір" замість "російський" або "русскій".
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20.11.2022 23:58 Відповісти
краще кацапський - не схибиш
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21.11.2022 07:24 Відповісти
У них немає визначення "руськомовний" - у них є визначення "русскоязычный" - українською це перекладається як "російськомовний" і ніяк інакше.
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21.11.2022 00:12 Відповісти
Якшо чесно - до лампочки як це перекладається. Кацапи мають подохнути і все
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21.11.2022 06:11 Відповісти
Не до лампочки. Називати російську мову руською = грати на боці кацапської пропаганди. Не кажучи вже про те, що це безграмотно с точки зору української мови.
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21.11.2022 11:36 Відповісти
Перевод на русский и навпаки: росiйськомовний - русскоречный; Русскоречный - росiйськоречовий або росiйськорiчковий, що вже пасуе до поняття - мокшинськi болота.
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21.11.2022 07:23 Відповісти
мова не має значення? КАКАКАРАЗНІЦЦЦА чи не так 73%?
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20.11.2022 21:37 Відповісти
Нет не считают , а то ***** нападет
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20.11.2022 21:38 Відповісти
Окупанти хочуть перетворити людей на москвороте бидло.
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20.11.2022 21:52 Відповісти
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21.11.2022 08:12 Відповісти
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21.11.2022 08:18 Відповісти
Це є етноцид ,тому позбуваймось всього російського насамперед рус. язика, що б не бути схожими з рашискими варварами.
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20.11.2022 22:15 Відповісти
той момент, коли проросійського колаборанта Зеленський призначив керувати Херсонською ОВА. Нікого цей момент не напрягає?
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21.11.2022 00:37 Відповісти
прийшли перевіряти російськомовних дітей та їхніх батьків
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21.11.2022 06:22 Відповісти
Проверяй-не проверяй, как учатся наши детки на дистанционке, результат будет единым, мол, а як же, ми тих козлiв прогнали. РЕСПЕКТ ХЕРСОНСЬКО-БАНДЕРiВСЬКiЙ МАЛЕЧi !!!
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21.11.2022 07:38 Відповісти
 
 