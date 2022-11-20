"Ми готові пожертвувати ще більше, щоб захистити Україну": Польща і Фінляндія задекларували подальшу підтримку Києва

Варшава і Гельсінкі продовжуватимуть надавати всю необхідну допомогу Україні для протидії російській агресії.

Про це під час спільної пресконференції в неділю у Гельсінкі заявили прем’єр-міністри Польщі і Фінляндії Матеуш Моравецький і Сана Марін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслила Марін, Польща робить багато для допомоги Україні й утікачам від війни. Вона підкреслила, що Фінляндія також працює в цьому напрямку, зокрема приймаючи нещодавно рішення про надання військової допомоги на суму 55 млн євро. Глава фінського уряду додала, що цієї допомоги "буде більше".

Марін також наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності, аби ця країна не могла безкарно порушувати міжнародне право.

"Ми повинні змусити її заплатити за знищення, до яких вона призвела. Такі звірства та злочини, вчинені Росією, не можуть залишитися безкарними", - наголосила Марін.

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Своєю чергою Моравецький зазначив, що російську загрозу потрібно відбити раз і назавжди, що можна зробити лише разом, концентруючись на ключових загрозах і геополітичних викликах. Він зауважив, що Польща і Фінляндія, які обоє межують з Росією, говорять спільним голосом у геополітичних справах, підтримуючи Україну.

За його словами, "сейсмічна хвиля агресії Росії дійшла до кордонів ЄС".

"Росія 15 листопада обстріляла критичну інфраструктуру України великою кількістю ракет, убивши при цьому двох громадян Польщі. Росія за це несе повну відповідальність",- констатував Моравецький.

Він додав, що у цьому контексті Польща не піддасться на провокацію і стоятиме пліч-о-пліч з Україною.

Польський прем’єр порівняв Україну з біблейським Давидом, який бореться з Голіафом (Росією – ред.).

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"Тому Давид має знати, що ми, вільний світ, захищатимемо їх, і ми готові пожертвувати ще більше, щоб захистити Україну, оскільки вона бореться за нашу свободу",- наголосив Моравецький.

Він додав, що Україна перебуває на шляху російського ведмедя до Європи й вона його затримала.

"Йдеться про те, щоб його зупинити, аби він більше ніколи не піднімав лапу. Тут важливу роль відіграє час – як при запровадженні санкцій, так і в контексті війни в Україні",- резюмував глава польського уряду.