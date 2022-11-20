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Новини Санкції проти Росії
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Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України: "Ми повинні вдарити по РФ сильніше, ніж вона очікує"

доллар

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії в неділю вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в Європейському Союзі на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. "Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", – підкреслив Моравецький.

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Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. "Сподіваюся, що (Європейська) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", – сказала Марін.

Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Автор: 

конфіскація (866) Польща (8628) росія (66070) санкції (12109) Фінляндія (1329)


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Топ коментарі
+7
На ці гроші треба закупити побільше ракет і бити по кацапії. Адже це вже будуть не натівські ракети, правда? Можна їх навіть російськими назвати.
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20.11.2022 21:49 Відповісти
+5
Спасибо наши верные друзья и братья. Особенно поляки.
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20.11.2022 21:53 Відповісти
+3
Вдарити по балалайні так, щоб роги - в один бік, а ратиці - в інший.
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20.11.2022 22:09 Відповісти
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На ці гроші треба закупити побільше ракет і бити по кацапії. Адже це вже будуть не натівські ракети, правда? Можна їх навіть російськими назвати.
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20.11.2022 21:49 Відповісти
Герань-3
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20.11.2022 22:07 Відповісти
А Томагавк назвать Скрепа 1.
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20.11.2022 22:09 Відповісти
Скріпи Судного Дня
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20.11.2022 22:15 Відповісти
Спасибо наши верные друзья и братья. Особенно поляки.
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20.11.2022 21:53 Відповісти
Вдарити по балалайні так, щоб роги - в один бік, а ратиці - в інший.
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20.11.2022 22:09 Відповісти
А з кацапскоi шкiри коврики в собачi будки на зиму пошити.
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20.11.2022 22:13 Відповісти
Тільки вошей потруїти.
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20.11.2022 22:17 Відповісти
Подайте пропозиції мілованову
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20.11.2022 22:16 Відповісти
Еще и по почке у каждого турыста вырезать
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20.11.2022 22:17 Відповісти
Рашка, за свои деньги, экипирует и вооружит до зубов украинскую армию, которая, впоследствии, разорвёт Рашку, как Тузик - тапочку. И что примечательно, произойдёт это за деньги российских налогоплательщиков.
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20.11.2022 22:30 Відповісти
🇺🇦💛👍🇺🇦💛👍🇺🇦💛💙👍
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20.11.2022 22:31 Відповісти
Пардон хлопцы конечно---но чуть какашки кину на тортик тут. Не выйдет тут пока ни хе-ра! Арестовать можно, тратить нет. Долго печатать, точно и по детально не сильно знаю---но все после суда высокого. Процедура сложная и долгая. Может и 10 лет тянутся. Если бы так все было шустро, так офшоров бы не было---если слишком просто ответить. Дурэнь думкой богатие.
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20.11.2022 22:44 Відповісти
Кто "дурень", история покажет.
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20.11.2022 23:46 Відповісти
Да, верно конечно, но чуть не так. Не история а время. Много времени проходит. А тогда и правда уже не совсем нужна. Студентам только исторических факультетов. По факту бы, быстро, тем кто знал или делал. А так дежурно и не более.
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25.11.2022 21:34 Відповісти
После 5 декабря начинается нефтянное Эмбарго против мавзолейного быдла...рабZeянцы обосранцы точно Встануть прямо с кален... 🦍🦍🦍🤣🤣🤣
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21.11.2022 04:13 Відповісти
 
 