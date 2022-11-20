Українці самі мають вирішувати, коли сідати за стіл перемовин із РФ, - глава Міноборони Франції Лекорню

Війна в Україні, як і будь-яка інша, має завершитися політичними переговорами, однак лише українці вирішуватимуть, коли вони будуть готові до таких перемовин.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На запитання, чи є нинішній момент правильним для переговорів, міністр зауважив, що це повинні вирішувати самі українці.

"На цій війні є сторона агресії і агресор! Якщо ми віримо в міжнародне право та повагу до кордонів, держава, яка зазнала нападу, встановлює свої лінії та свій графік для переговорів. Прийде час, коли треба буде сісти за стіл. Жоден конфлікт не закінчується без політичного та дипломатичного результату", - сказав Лекорню.

Він додав, що союзники "розмірковують про можливі політичні результати для припинення війни". Глава Міноборони нагадав про години дискусій, які президент республіки Емманюель Макрон провів з обома сторонами – Україною та Росією. Франція, за словами її представника, відіграє свою роль, але саме "українці скажуть, що для них прийнятно, а що ні". Недотримання цього означало б підтвердження російської стратегії "здійсненого факту" як після анексії Криму в 2014 році, сказав політик.

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Міністр також зазначив, що навіть коли війна закінчиться, необхідність захищати та стримувати подальші атаки на східному фланзі Європи залишаться актуальною для НАТО.

Лекорню прокоментував, зокрема, інцидент з падінням уламків ракети на території Польщі. "Швидко може статися ескалація. Ми повинні зберігати спокій і точно аналізувати те, що відбувається, щоб уникнути будь-якого хибного аналізу. Це робота нашої військової розвідки з вівторка в координації з розвідкою Сполучених Штатів та Великої Британії", - сказав міністр.