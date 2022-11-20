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Новини Війна
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Українці самі мають вирішувати, коли сідати за стіл перемовин із РФ, - глава Міноборони Франції Лекорню

лекорню,себастьян

Війна в Україні, як і будь-яка інша, має завершитися політичними переговорами, однак лише українці вирішуватимуть, коли вони будуть готові до таких перемовин.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На запитання, чи є нинішній момент правильним для переговорів, міністр зауважив, що це повинні вирішувати самі українці.

"На цій війні є сторона агресії і агресор! Якщо ми віримо в міжнародне право та повагу до кордонів, держава, яка зазнала нападу, встановлює свої лінії та свій графік для переговорів. Прийде час, коли треба буде сісти за стіл. Жоден конфлікт не закінчується без політичного та дипломатичного результату", - сказав Лекорню.

Він додав, що союзники "розмірковують про можливі політичні результати для припинення війни". Глава Міноборони нагадав про години дискусій, які президент республіки Емманюель Макрон провів з обома сторонами – Україною та Росією. Франція, за словами її представника, відіграє свою роль, але саме "українці скажуть, що для них прийнятно, а що ні". Недотримання цього означало б підтвердження російської стратегії "здійсненого факту" як після анексії Криму в 2014 році, сказав політик.

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Міністр також зазначив, що навіть коли війна закінчиться, необхідність захищати та стримувати подальші атаки на східному фланзі Європи залишаться актуальною для НАТО.

Лекорню прокоментував, зокрема, інцидент з падінням уламків ракети на території Польщі. "Швидко може статися ескалація. Ми повинні зберігати спокій і точно аналізувати те, що відбувається, щоб уникнути будь-якого хибного аналізу. Це робота нашої військової розвідки з вівторка в координації з розвідкою Сполучених Штатів та Великої Британії", - сказав міністр.

Автор: 

перемовини (3010) Франція (3104)


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Топ коментарі
+11
По графику. Ни дня без этой темы!
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20.11.2022 22:12 Відповісти
+7
В них гонка між собою, хто найвпливовіший впливовщик
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20.11.2022 22:11 Відповісти
+7
Вовка-наркоша і зараз би зазирнув ***** вглаз та армія не дозволяє.
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20.11.2022 22:21 Відповісти
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Спасибо, кэп ! (какой уже по счёту ?)
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20.11.2022 22:10 Відповісти
В них гонка між собою, хто найвпливовіший впливовщик
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20.11.2022 22:11 Відповісти
По графику. Ни дня без этой темы!
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20.11.2022 22:12 Відповісти
Не могут они , Лариса, есть спокойно своих лягушек . Все об Украине волнуются
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20.11.2022 22:58 Відповісти
Саме українці, а не навеличніше, дєрьмак, агрохімія, подляк, данілов чи ще якась безумна!
А українці довіряють ЗСУ! Отже вирішивати питання перемовин будуть ТІЛЬКИ ЗСУ!
Пане Генерале Залужний, жгі! У тебе карт-бланш від народів України!
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20.11.2022 22:16 Відповісти
теж мені біном Ньютона. Коли путлерівці заберуться геть з теріторії України.
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20.11.2022 22:17 Відповісти
Пардон мсье вам не настопистило мусолить этот дермантин.
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20.11.2022 22:17 Відповісти
Вовка-наркоша і зараз би зазирнув ***** вглаз та армія не дозволяє.
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20.11.2022 22:21 Відповісти
Після фрази "українці самі мають вирішувати" треба вже додавати "а порадники - ідіть на×уj".
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20.11.2022 22:23 Відповісти
Є така приказка у росіян ''Увідеть Київ за трі дня і умірєть"
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20.11.2022 22:23 Відповісти
Де хто подох навiть не побачивши Киiвськоi областi.
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20.11.2022 22:27 Відповісти
Та господи ж боже!!! А прибиральниця Макрона і водій Шольца вже висказались на цю тему, чи ще ні? Скільки можна!?
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20.11.2022 22:25 Відповісти
если это наше дело,то какого х*я вы всё время об этом peace-дите?
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20.11.2022 22:26 Відповісти
Во мулька новая понеслась как писька женская по кочкам! Завтра мелкие страны заблеют в унисон. Полегчает нам конечно. Ждём хором и громко.
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20.11.2022 22:49 Відповісти
Ждём интревью папика из Ватикана , затем президента Мексики ( который тысячи км от войны) , ещё кого нибудь из Африки . Африканцы едят наше зерно и ещё будут учить жизни 🤣🤣
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20.11.2022 22:56 Відповісти
Та то так простите по старости вырвалось на эмоциях этой всей лицемерной реке пустобрёхов гнусных! Крепко настохерело ведь.
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20.11.2022 23:01 Відповісти
правильно, надо постоянно одергивать западных политиков от путинских методичек
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20.11.2022 23:02 Відповісти
План хитрый, хотя и не сразу, и не всем понятный.

Сначала будут методично вдалбливать в головы электората идею о том, что украинцы должны сесть за стол переговоров, когда сами посчитают нужным.

Потом, когда электорат свыкнется с этой идеей (отсутствие российского газика приморозит пуканы) - скажут что типа украинцы такие плохие, потому что пыня великодушно предлагает переговоры, а мы отвергаем мир в пользу войны, и незачем на нас тратить деньги.
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20.11.2022 22:50 Відповісти
Франция под Гитлера легла , Париж отдала , опыт у них есть
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20.11.2022 22:54 Відповісти
Может министр потребует от московии вернуть украинских детей?

ПРОШУ ПОШИРЮВАТИ ‼️‼️‼️

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko?__tn__=-UC*F Джон Сміт

https://www.facebook.com/JohnSmit4enko/posts/pfbid024sG2dVz57CW5H6ZRpLBLiXqJetmiUyqahHoPLZbYDJJL5ynjC4CnLVz3cXdrYc2Tl?__tn__=%2CO*F 12 ноябрь в 01:01 ·

Хочу нагадати, що країна-терорист викрала сотні наших дітей.
Цей мордор має бути знищений.

Для мордору як і не було останніх 700 років. Просто часи ординських набігів, викрадення дітей у матерів і передача в рабство. Якийсь сюр, що став реальністю, коли дітей лякали бабаєм, який прийде і вкраде їх від матері.

І так, весь цей бізнес на дітях це зовсім не те, чим здається ззовні. Педофіл путін і країну їхню зробив подібною собі, де кожна істота його штибу, маючи гроші, може спокійно пріобрєсті собі сирітку. Просто страшно уявити, в яке жахіття може потрапити наша дитина, яка по всім документам не існує, її ніхто не буде шукати.

Маємо прикласти всіх зусиль, розгромити російську нечисть на полі бою і змусити повернути наших дітей. Без справжньої перемоги всі ці переговори, до яких нас закликають ззовні, це просто дозволити злу поживитися нашими дітьми.
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20.11.2022 23:01 Відповісти
 
 