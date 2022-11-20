Глава МАГАТЕ Гроссі планує нові поїздки в Україну та Росію, щоб забезпечити безпеку Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує нові поїздки для забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

Про це глава МАГАТЕ повідомив в ефірі BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі заявив що найближчим часом він приїде до Росії, України, а також планує відвідати Запорізьку АЕС. У ході візитів він планує обговорити ситуацію на станції.

"Зараз невідкладне завдання полягає у тому, щоб створити зону безпеки навколо станції", - підкреслив Гроссі.

Як повідомлялось, зранку 20 листопада біля Запорізької АЕС пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання.

У "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

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