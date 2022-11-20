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Новини Агресія Росії проти України
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Глава МАГАТЕ Гроссі планує нові поїздки в Україну та Росію, щоб забезпечити безпеку Запорізької АЕС

гроссі,рафаель

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує нові поїздки для забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

Про це глава МАГАТЕ повідомив в ефірі BFMTV, інформує Цензор.НЕТ

Гроссі заявив що найближчим часом він приїде до Росії, України, а також планує відвідати Запорізьку АЕС. У ході візитів він планує обговорити ситуацію на станції.

"Зараз невідкладне завдання полягає у тому, щоб створити зону безпеки навколо станції", - підкреслив Гроссі. 

Як повідомлялось, зранку 20 листопада біля Запорізької АЕС пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання.

У "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

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Автор: 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) Гроссі Рафаель (308)


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Їдь зразу на ЗАЕС з полком "блакитних шоломів" - набагато дієвіше буде.
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20.11.2022 22:32 Відповісти
Толку гросси что ты катаешь свою сраку туда сюда. Кацап сделал военную базу на ядерном объекте а вы **** сопли жуете.
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20.11.2022 22:35 Відповісти
Вибачте але це якийсь патологічний дол#оє#ізм чи ідіотизм!!! Чи що це??? Вже мало самому найтупійшому стати зрозуміло що нелюди рашисти признаюсь тільки силу, ГРУБУ, ФІЗИЧНУ!!! Усі ці розмови їм до хутлера..... б1яяя4ь хто керує у світі.... пздц.
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20.11.2022 22:50 Відповісти
Вот же фартонуло бабла к рождеству стогануть в семейку хлопцу и другим с этой конторы. С каждой страны причём. Лафа пошла в хату.
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20.11.2022 22:52 Відповісти
Имитация бурной деятельности.
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21.11.2022 05:00 Відповісти
 
 