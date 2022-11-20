Лубінець закликав світ жорстко відреагувати на нові удари росіян по Запорізькій АЕС: "Це пряма загроза всьому світу"
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту жорстко відреагувати на чергові обстріли російськими військами Запорізької АЕС.
Про це омбудсмен написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зафіксували більше десятка прильотів на майданчик ЗАЕС. Росія продовжує демонструвати свій "статус" країни-терориста.
Результатом обстрілів стало пошкодження інфраструктури станції. Це саме та інфраструктура, яка давала б змогу запустити 5-ий та 6-ий енергоблоки для відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.
Як бачимо, РФ нехтує перебуванням експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, здоровим глуздом і безпекою не лише тих, хто перебуває на станції, а й тих людей, які можуть стати жертвами непоправної трагедії.
Вкотре наголошую на тому, що перебування на атомній станції російських військ — це пряма загроза всьому світу! Закликаю міжнародну спільноту жорстко відреагувати та попри все змусити РФ вивести з території станції та міста Енергодару всіх російських військових для того, щоб Запорізька АЕС повернулася під повний контроль України. Тільки це є гарантією безпеки всього світу!" - заявив Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
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