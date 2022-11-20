Росія прагне скувати контрнаступ ЗСУ посиленням угруповання на Донбасі, - The Wall Street Journal

Визволення Україною Херсона змінює динаміку на усіх фронтах російсько-української війни.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Навіть якщо українська армія не зможе швидко просунутися далі на півдні, деокупація Херсона відкриває шлях до контролю над ланцюгами постачання окупаційних військ із території Криму.

Розвиток подій пропонує Україні різноманітні варіанти, дозволяє тиснути на кількох фронтах, пише видання за посиланням на військових аналітиків. Вихід ЗСУ на правий берег Дніпра дозволяє розширити на схід та південь зону ураження російських позицій та логістики американськими системами HIMARS.

Відставний британський полковник Глен Грант вважає, що поява на лівому березі Дніпра українських військових змусить російські підрозділи тікати далі. "Якщо українці переправляться через ріку в будь-якій кількості, я думаю, що багато росіян продовжать тікати, як вони це зробили у Херсоні. Чим більше українців зможуть швидко переправитися, тим краще для них", - вважає експерт.

Однак для цього доведеться форсувати широку ріку під ворожими обстрілами. Українські військові аналітики вважають, що наразі доцільніше відсунути ворожі позиції вглиб лівого берега, і тільки після цього безпечно форсувати Дніпро.

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Вихід з Херсона дозволяє Росії перекинути на Донбас, який російська влада визнавала своїм пріоритетом від початку повномасштабного вторгнення, до 20 тисяч військових.

Відступ російських військ на Херсонщині був більш організованим, ніж на Харківщині, що свідчить про підготовку заздалегідь, вважають західні експерти. Завдяки цьому Росія змогла вивести основну частину своїх сил і техніки, які залишалися в місті. На думку експертів, це свідчить про певний розвиток російської армії та про висновки з помилок.

"Росії вдалося зберегти доволі багато своїх найкращих сил", - коментує науковий співробітник з питань європейської безпеки у британському Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI) Ед Арнольд. На думку експерта, гіпотетичне взяття росіянами Бахмута на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої, не має військового сенсу. Але місто може бути використано для відволікання уваги і ресурсів української армії від оборони інших районів.

Збільшення кількості російських військ на Донбасі може змусити Україну розмістити там більше військових і озброєнь, що обмежить її здатність наступати в інших місцях, йдеться у матеріалі. Чи зможе РФ у такий спосіб повернути баланс сил на власну користь, залишається неясним.

"Один з уроків цієї війни полягає в тому, що справа не в кількості військ, а в тому, як ви воюєте, і українці були кращими в цьому", - наголошує Арнольд.

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