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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія не фіксувала випадків потрапляння західної зброї, яку надавали Україні, в руки злочинців

британія

Керівник Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії Грем Біггар заявив, що ризик потрапляння західної зброї з України в руки злочинців існує, але таких випадків ані Лондон, ані Європол не фіксували.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Біггар заявив в інтерв’ю The Times, інформує Цензор.НЕТ

"Як і в будь-якому конфлікті, коли постачається зброя, існує ризик зворотної реакції. Наприкінці конфлікту залишаються надлишки зброї, які потрапляють до рук злочинців або терористів", – сказав Біггар.

Кілька тижнів тому Біггар зустрівся з головою Національної поліції України Ігорем Клименком, щоб обговорити ризики потрапляння вогнепальної зброї до рук злочинців і терористів.

"Слід віддати їм (українцям) належне: попри те, що вони працюють на лінії фронту і мають справу з воєнними злочинами й так далі, вони справді зосереджені на цьому питанні. Вони вивчають те, яка зброя є в країні й у кого вона є", – зазначив глава британського відомства.

За його словами, наразі немає жодних доказів того, що зброя з України потрапила до злочинців

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Європолом та іншими європейськими країнами, щоб бути впевненими, що ми всі стежимо за цим", - резюмував Біггар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат та радіолокаційні станції, - Сунак

Автор: 

Велика Британія (5663) зброя (7534) Україна (5965)


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Топ коментарі
+6
Ризик того, що агенти пуйла ********** Україну, існує завжди.
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20.11.2022 22:59 Відповісти
+5
ҐРУНТ



Нічого нового - просто росіяни вкрали два дитячі унітази з Бериславського дитсадку №3. Час іде, а почерк "другої армії світу" не змінюється.

Фото - начальник управління освіти Михайло Гончар.
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20.11.2022 23:07 Відповісти
+2
В мене складається враження, що "унітаз" - то і є головна "скрєпа" московитів. За нього вони і на пляшку сядуть, і рідну дитину на смерть пошлють, і на парад понесуть палку з якимось дядьком (навіть з Гебельсом)... Аби тільки доторкнутися до УНІТАЗУ! А далі... Життя вдалося, можна і померти! Але в тому лайні їм самим помирати самотньо і треба туди затягнути якомога більше людей. А той "скрєпний унітаз" буде слугувати приманкою...
Вибачаюсь за цю маячню, але іншого пояснення моя (доволі непагана) уява вигадати не взмозі!
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20.11.2022 23:18 Відповісти
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Ризик того, що агенти пуйла ********** Україну, існує завжди.
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20.11.2022 22:59 Відповісти
саме тому і потрібні ці перевірки. Який крик здійняли за ту "брудну бомбу" русскіє і що? Приїхала комісія Магате, її всюди пустили, а не брехали і викручувалися як русскіє, комісія все перевірила, зробила звіт - все в порядку, немає жодних ознак виготовлення брудних бомб і все закінчилося.
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21.11.2022 00:53 Відповісти
ҐРУНТ



Нічого нового - просто росіяни вкрали два дитячі унітази з Бериславського дитсадку №3. Час іде, а почерк "другої армії світу" не змінюється.

Фото - начальник управління освіти Михайло Гончар.
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20.11.2022 23:07 Відповісти
В мене складається враження, що "унітаз" - то і є головна "скрєпа" московитів. За нього вони і на пляшку сядуть, і рідну дитину на смерть пошлють, і на парад понесуть палку з якимось дядьком (навіть з Гебельсом)... Аби тільки доторкнутися до УНІТАЗУ! А далі... Життя вдалося, можна і померти! Але в тому лайні їм самим помирати самотньо і треба туди затягнути якомога більше людей. А той "скрєпний унітаз" буде слугувати приманкою...
Вибачаюсь за цю маячню, але іншого пояснення моя (доволі непагана) уява вигадати не взмозі!
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20.11.2022 23:18 Відповісти
Будуть вихвалятись в своїх ****** яку диковинку вкрали.
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20.11.2022 23:21 Відповісти
просто армія не підконтрольна дь'Єрмаку
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20.11.2022 23:20 Відповісти
Хоча гадити та іудська **** може і робить!
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21.11.2022 06:44 Відповісти
Зато путінодрочери республіканці ******* про потокі зброї х*й знає звідкі і х*й знає куди і як завжди виновата Україна а не россія
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20.11.2022 23:23 Відповісти
якщо пан про Трампа, то Трамп це ще не всі республіканці.
а якщо пан про аудит, який вимогають республіканці, так аудит це необхідно в першу чергу нам.
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21.11.2022 00:57 Відповісти
Бо зброя стирається об росіян.
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20.11.2022 23:26 Відповісти
Досі не розумію як можно відслідити зброю яка наприклад потрапила до рашистів під час боїв та може опинитись бозна-де?
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21.11.2022 04:45 Відповісти
Пригадується, що колись проходив медкомісію і коли пройшов усіх лікарів, то керівник її, перш ніж поставити свій підпис і вдарити по довідці печаткою, відіслав до невропатолога чи психіатра (забув, хто то був - бо давно це сталося), щоб той виправив свій вердикт і написав типу, не те, що я - нормальний, а що дурости у мені не виявлено... Тобто, може, я й ідіот, але вони цього не побачили...
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21.11.2022 06:43 Відповісти
 
 