Велика Британія не фіксувала випадків потрапляння західної зброї, яку надавали Україні, в руки злочинців

Керівник Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії Грем Біггар заявив, що ризик потрапляння західної зброї з України в руки злочинців існує, але таких випадків ані Лондон, ані Європол не фіксували.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Біггар заявив в інтерв’ю The Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і в будь-якому конфлікті, коли постачається зброя, існує ризик зворотної реакції. Наприкінці конфлікту залишаються надлишки зброї, які потрапляють до рук злочинців або терористів", – сказав Біггар.

Кілька тижнів тому Біггар зустрівся з головою Національної поліції України Ігорем Клименком, щоб обговорити ризики потрапляння вогнепальної зброї до рук злочинців і терористів.

"Слід віддати їм (українцям) належне: попри те, що вони працюють на лінії фронту і мають справу з воєнними злочинами й так далі, вони справді зосереджені на цьому питанні. Вони вивчають те, яка зброя є в країні й у кого вона є", – зазначив глава британського відомства.

За його словами, наразі немає жодних доказів того, що зброя з України потрапила до злочинців

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Європолом та іншими європейськими країнами, щоб бути впевненими, що ми всі стежимо за цим", - резюмував Біггар.

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