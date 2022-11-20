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Новини Війна
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Окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, під завалами можуть бути люди, - ОП

вибух

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Смт. Шевченкове, Куп’янський район — росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди", написав Тимошенко у телеграм-каналі.

На місці події працюють ДСНС.

Також читайте: Ворог обстрілює Харківщину, двоє поранених цивільних у важкому стані, - ОВА

Автор: 

обстріл (29195) Харківщина (6054)


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Там ховався С. Бандера! Спитайте у дон-дона - він підтвердить! Там пан Степан з Ярошем самогон гнали, який збиралися використати для підриву боєздатності рашистів!

Суки кацапськи! Для них не існує такого поняття, як "людяність"! Прикриватися цивільними для них - норма, стріляти, катувати, вбивати цивільних - норма. Це по "великому гуманізму Достоєвського"?
Як на мене, то всі, хто ввіжає себе "русскім" - як мінімум хворий і потребує лікування, а в основній масі своїй - евтаназії або просто знищення.
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20.11.2022 23:36 Відповісти
Там уверх є два селища, які уже не в окупації. Волонтери не можуть поки що доїхати,але ще частинка України повернулася
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20.11.2022 23:59 Відповісти
 
 