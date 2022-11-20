Окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, під завалами можуть бути люди, - ОП
Російські окупанти обстріляли житловий будинок у смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Смт. Шевченкове, Куп’янський район — росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди", написав Тимошенко у телеграм-каналі.
На місці події працюють ДСНС.
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Суки кацапськи! Для них не існує такого поняття, як "людяність"! Прикриватися цивільними для них - норма, стріляти, катувати, вбивати цивільних - норма. Це по "великому гуманізму Достоєвського"?
Як на мене, то всі, хто ввіжає себе "русскім" - як мінімум хворий і потребує лікування, а в основній масі своїй - евтаназії або просто знищення.