Глава МЗС Угорщини Сійярто вилетів до Сочі на організований "Росатомом" форум
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в ніч на понеділок вилетів до російського Сочі, щоб взяти участь у форму "Атомекспо".
Про це Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч ще далеко не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. "Атомекспо" - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії. Атомна електростанція "Пакш" відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці" - написав він незадовго до 4 ранку в аеропорту Будапешта.
Раніше Сійярто заявляв, що Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.
Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.
"Росатом" виступає організатором форуму "Атомекспо", який відбудеться 21-22 листопада.
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Але сійрято знає, що може вийожуватися скільки йому влізе (і все це під ширмою нев...ої турботи про Угорщину і про угорців звісно ж) - і вийожується.
2022 цыганва лучший друган *******....
******* ничему жизнь не учит,выгонят с еес и с НАТО,гарантия 100 процентов,хотя щас мало кто в это поверит,но так и будет,наше счастье в их тупости
- Пане президенте, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство в Європі.
- А хто у них король?
- Там немає короля, там є регент - Адмірал Хорті.
- Адмірал? Так нам чекати нападу з моря?
- Ні, у них взагалі немає виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?
- Ні, до нас у них претензій немає.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, так вони будуть воювати і з нами і з Румунією?
- Ні, Румунія у них союзники.
Остаточно спантеличений Рузвельт важко зітхнув:
- Я відмовляюся що-небудь розуміти щодо цієї Угорщини...