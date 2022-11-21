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Глава МЗС Угорщини Сійярто вилетів до Сочі на організований "Росатомом" форум

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в ніч на понеділок вилетів до російського Сочі, щоб взяти участь у форму "Атомекспо".

Про це Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч ще далеко не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. "Атомекспо" - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії. Атомна електростанція "Пакш" відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці" - написав він незадовго до 4 ранку в аеропорту Будапешта.

Раніше Сійярто заявляв, що Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.

Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.

"Росатом" виступає організатором форуму "Атомекспо", який відбудеться 21-22 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ довели європейську економіку до рецесії, їх автори мають піти у відставку, - МЗС Угорщини

Автор: 

Угорщина (2338) росія (66104) Сочі (54) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+34
Як кажуть поляки - «російська онуча»
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21.11.2022 07:47 Відповісти
+29
За грошиками та інструкціями поїхав.
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21.11.2022 07:47 Відповісти
+23
Йьобікі не можуть не бути йьобіками-бо вони йьобікі...
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21.11.2022 07:52 Відповісти
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Як кажуть поляки - «російська онуча»
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21.11.2022 07:47 Відповісти
Влучно. Але це навіть не "онуча". Важко описати рівень такої моральної деградації ...
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21.11.2022 07:53 Відповісти
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21.11.2022 09:37 Відповісти
За грошиками та інструкціями поїхав.
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21.11.2022 07:47 Відповісти
Мадам Сіріято хоче і рибку з"їсти і присісти ... А Мадярщина , до речі , сидить на євродотаціях.
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21.11.2022 07:51 Відповісти
Це не "до речі")) євродотації мадярії це аксіома існування ханте-мансі у Європі...
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21.11.2022 09:16 Відповісти
Йьобікі не можуть не бути йьобіками-бо вони йьобікі...
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21.11.2022 07:52 Відповісти
зліт п**арів, так що нічого дивного
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21.11.2022 07:55 Відповісти
Холуй поїхав до господарів за інструкціями. Коли вже цю приблудну босоту виженуть з Євросоюзу та НАТО.
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21.11.2022 08:00 Відповісти
по-перше - та приблуда ще не вся Угорщина, а по-друге, як тільки виженуть, там одразу буде те, що в Криму, напхають військовою технікою, підготують плацдарм для нападу вже на ЄС, і поженуть в першу лінію.. ну так, угорців, бо так русскіє незадоволені, але якщо вдасться покласти тягар війни на угорців, ніхто з русскіх проти не буде, вони угорців зневажають як і всіх решта.
Але сійрято знає, що може вийожуватися скільки йому влізе (і все це під ширмою нев...ої турботи про Угорщину і про угорців звісно ж) - і вийожується.
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21.11.2022 08:08 Відповісти
що в москалів що в мадярів присутній ген фаши3му
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21.11.2022 08:03 Відповісти
Як можна пропустити собаче парування.
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21.11.2022 08:12 Відповісти
Паливо для АЕС по нашій території,нафта та газ теж,пора ******* сидіти у холоді...
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21.11.2022 08:13 Відповісти
Вторая мировая,обоссаная цыганва лучший друг гитлера.в итоге теряют свои земли,экономический спад
2022 цыганва лучший друган *******....
******* ничему жизнь не учит,выгонят с еес и с НАТО,гарантия 100 процентов,хотя щас мало кто в это поверит,но так и будет,наше счастье в их тупости
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21.11.2022 08:15 Відповісти
На жаль, мадяри не відповіли за військові злочини під час Другої світової війни і не пройшли процес денацифікації. Одна Корюківка чого варта. Україні активніше потрібно проводити інформаційну роботу проти мадярів, після війни варто зняти повноформатний фільм про Корюківку і показати його толерантним європейцям.
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21.11.2022 09:09 Відповісти
мадярота не відповіла за свої злочини у Другій світовій бо стала власністю срср як трофей, у ндр так само...))
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21.11.2022 09:23 Відповісти
Доповідь президенту Рузвельту від його секретаря, коли Угорщина слідом за Німеччиною оголосила США війну в грудні 1941 року:
- Пане президенте, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство в Європі.
- А хто у них король?
- Там немає короля, там є регент - Адмірал Хорті.
- Адмірал? Так нам чекати нападу з моря?
- Ні, у них взагалі немає виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?
- Ні, до нас у них претензій немає.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, так вони будуть воювати і з нами і з Румунією?
- Ні, Румунія у них союзники.
Остаточно спантеличений Рузвельт важко зітхнув:
- Я відмовляюся що-небудь розуміти щодо цієї Угорщини...
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21.11.2022 09:25 Відповісти
Ню-ню, прохорова ***********... Цей долітається
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21.11.2022 08:17 Відповісти
А у нас нічого нема такого, щоб до Ссачей дістало? Треба ж привітати якось гостей та учасників того хворуму💥💥💥😉
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21.11.2022 08:19 Відповісти
Проститутку пригласили на шабаш.
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21.11.2022 08:22 Відповісти
"Новічка" йому в чай на тому "форумі".
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21.11.2022 08:27 Відповісти
Невже венгри в ЕС такі важливі і незамінні ...Йде війна , НАТО знає проти кого воно існує і країна із блоку іздить до ворога і вихваляє його ...Позор
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21.11.2022 08:32 Відповісти
конченая мразь как и все его избератели
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21.11.2022 08:34 Відповісти
Угорщина в ЕС і НАТО уявляєте?
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21.11.2022 08:36 Відповісти
от би як на мадярів хтось напав а Нато сказало -у нас нема снарядів.ще не виготовили от би вони сіріято в штани наробили
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21.11.2022 08:41 Відповісти
Кінчені *******, вилизувачі москало-фашистської дупи. Повторюють долю своїх дідів, які лягли в 1940х під німецьких фашистів. Оркоатом - не єдина у світі фірма, що може прбудувати ******** ядерний реактор. Є ж американський Westinghouse, вони ж в майбутньому можуть постачати ядерне паливо для цього реактора.
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21.11.2022 08:52 Відповісти
Вестінгауз - фірма, що лише будує АЕС та виробляє ядерне пальне А Росатом - це політико-економічна структура, що займається передачею хабарів у інтересах РФ
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21.11.2022 08:58 Відповісти
Поїхало дупуи кацапськи зализувати!
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21.11.2022 09:01 Відповісти
Може хоче вступити в снд?
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21.11.2022 09:05 Відповісти
Мадьярщина уже открыто кладет на весь ЕС. Филиал фсб в центре Евпрпы
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21.11.2022 09:23 Відповісти
сіярто полетіло у Сочі за подальшими інструкціями від пуйла.
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21.11.2022 09:39 Відповісти
цікаво, угорці, що голосують за цих виродків, розуміють, що їм доведеться роками відмивати репутацію країни і народу від співробітництва з фашистським і терористичним (вже офіційно) режимом путіна? чи їм не вперше?
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21.11.2022 09:44 Відповісти
Вот элиты венгерские, то первую мировую начали в составе австровенгрии, в вторую за нацистов были, третью с рашистов начали, это индикатор европы
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21.11.2022 10:11 Відповісти
koly vin zdohne? ☠
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21.11.2022 10:28 Відповісти
Якого хєра мад*яри ще у Євросоюзі?
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21.11.2022 11:14 Відповісти
Szijarto pojehal k huju
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21.11.2022 12:13 Відповісти
 
 