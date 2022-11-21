Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ: "Ви - завжди перші! Ви там, де найважче". ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

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"Дорогі бойові друзі!

Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації.

Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника.

Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів.

Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас!

Слава ДШВ!

Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Привітав із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України воїнів-десантників також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Десантні війська здавна вважаються елітними підрозділами будь-яких армій світу. Їх мобільність, швидкість реагування на обстановку та здатність під час бою схиляти терези переваги на свій бік завжди дивувала сучасників, істориків та військових експертів. Шановні воїни-десантники! Ви є основою бойової спроможності Збройних Сил України та гордістю української армії. Ви проявляєте феноменальні здібності та неабияку винахідливість у ході проведення рейдів та операцій зі звільнення окупованих територій", - зазначає він.

За словами Наєва, "Завжди перші!" - це саме той девіз, який якісно характеризує ваше прагнення бути першими у всьому - і у навчанні, і на полі бою.

"Ваше щире бажання захищати - викарбуване у ваших серцях, які стукають в унісон з серцями мільйонів українців. Сьогоднішній маруновий берет, який Ви заслужили і з гордістю носите, став символом стійкості, незламності та мужності десантних підрозділів. Зі святом Вас, дорогі побратими! Слава ДШВ! Слава Україні Разом переможемо!", - резюмує Наєв.