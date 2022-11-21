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Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ: "Ви - завжди перші! Ви там, де найважче". ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

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"Дорогі бойові друзі!

Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації.

Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника.

Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів.

Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас!

Слава ДШВ!

Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Привітав із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України воїнів-десантників також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Десантні війська здавна вважаються елітними підрозділами будь-яких армій світу. Їх мобільність, швидкість реагування на обстановку та здатність під час бою схиляти терези переваги на свій бік завжди дивувала сучасників, істориків та військових експертів. Шановні воїни-десантники! Ви є основою бойової спроможності Збройних Сил України та гордістю української армії. Ви проявляєте феноменальні здібності та неабияку винахідливість у ході проведення рейдів та операцій зі звільнення окупованих територій", - зазначає він.

За словами Наєва, "Завжди перші!" - це саме той девіз, який якісно характеризує ваше прагнення бути першими у всьому - і у навчанні, і на полі бою.

"Ваше щире бажання захищати - викарбуване у ваших серцях, які стукають в унісон з серцями мільйонів українців. Сьогоднішній маруновий берет, який Ви заслужили і з гордістю носите, став символом стійкості, незламності та мужності десантних підрозділів. Зі святом Вас, дорогі побратими! Слава ДШВ! Слава Україні Разом переможемо!", - резюмує Наєв.

Автор: 

привітання (735) Наєв Сергій (354) Десантно-штурмові війська (225) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+33
Вся Украина присоединяется к Вам пане Залужный! Слава ЗСУ! Слава Украине!
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21.11.2022 08:18 Відповісти
+25
ДШВ України ЗСУ Залужному-респектище...
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21.11.2022 08:20 Відповісти
+20
Пане Залужний, краще не скажеш. Приеднуюсь до Ваших сл1в.
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21.11.2022 08:38 Відповісти
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Вся Украина присоединяется к Вам пане Залужный! Слава ЗСУ! Слава Украине!
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21.11.2022 08:18 Відповісти
Пане Залужний, краще не скажеш. Приеднуюсь до Ваших сл1в.
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21.11.2022 08:38 Відповісти
ДШВ України ЗСУ Залужному-респектище...
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21.11.2022 08:20 Відповісти
Да прибуде з вами сила
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21.11.2022 08:34 Відповісти
Ви як Ми.. а Ми, як Ви..
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21.11.2022 08:44 Відповісти
Дякуем Вам ,Герои ЗСУ ❤️💙💛
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21.11.2022 09:19 Відповісти
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21.11.2022 09:30 Відповісти
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21.11.2022 13:23 Відповісти
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21.11.2022 16:10 Відповісти
Слава ВСУ,Слава ДШВ. Залужному окремий респект.
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21.11.2022 21:51 Відповісти
КРАСАВЧИК - КРАСАВЧИКАМ
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21.11.2022 22:24 Відповісти
Щирі вітання ДШВ . Ви завжди перші ! Міцного козацького здоров"я вам і перемог !
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22.11.2022 08:08 Відповісти
Вірні сини України повертайтесь живими і неушкодженими.
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22.11.2022 09:31 Відповісти
 
 