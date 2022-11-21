За минулу добу російські військові поранили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили трьох цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 20 листопада стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами: 2 у Бахмуті та 1 у селі Костянтинівка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти ускладнили виїзд жителів окупованих територій через Василівку, - Федоров