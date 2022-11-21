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Сектор у районі Сватового став більш вразливим оперативним флангом російських військ, - британська розвідка

рф

На думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом останніх семи днів навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.

"Оскільки південно-західна лінія російського фронту на східному березі Дніпра стала більш захищеною, сектор Сватового, ймовірно, став більш вразливим оперативним флангом російських військ" - йдеться в огляді.

Оскільки Сватове є важливим населеним пунктом Луганської області, російські лідери, найімовірніше, вважатимуть утримання контролю над ним своїм політичним пріоритетом, вважає британська розвідка.

"Однак, командири, ймовірно, намагаються впоратися з військовими реаліями утримання надійної оборони, одночасно намагаючись забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь у Донецькій області. Як оборонні, так і наступальні можливості Росії продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу" - йдеться в огляді.

Також читайте: Окупанти у Сватовому розміщують свої підрозділи у школах і на підприємствах, використовуючи цивільне населення як "живий щит", - Генштаб

Автор: 

Велика Британія (5663) розвідка (3882) Сватове (59)


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Топ коментарі
+3
Заспокойся, *****.
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21.11.2022 09:44 Відповісти
+2
Виключте телефон,бо зараз прилетить...
тік-токер...
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21.11.2022 10:20 Відповісти
+1
Хто вам дав право писати звідти тим паче в такому аспекті чи зі сторони орків....села самі собою звільняються
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21.11.2022 09:39 Відповісти
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Хто вам дав право писати звідти тим паче в такому аспекті чи зі сторони орків....села самі собою звільняються
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21.11.2022 09:39 Відповісти
Заспокойся, *****.
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21.11.2022 09:44 Відповісти
ты с ним в одном окопе...?
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21.11.2022 09:59 Відповісти
Виключте телефон,бо зараз прилетить...
тік-токер...
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21.11.2022 10:20 Відповісти
боюсь представить на кого вы похожи - чтобы от вас обосраться...!)
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21.11.2022 10:26 Відповісти
Дивлячися на день вашої регістрації, то сенсу відповідати не має. Тут хамовито ведуть себе тільки проплачені та заблукавші
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21.11.2022 10:19 Відповісти
 
 