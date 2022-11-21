Сектор у районі Сватового став більш вразливим оперативним флангом російських військ, - британська розвідка

На думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом останніх семи днів навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.

"Оскільки південно-західна лінія російського фронту на східному березі Дніпра стала більш захищеною, сектор Сватового, ймовірно, став більш вразливим оперативним флангом російських військ" - йдеться в огляді.

Оскільки Сватове є важливим населеним пунктом Луганської області, російські лідери, найімовірніше, вважатимуть утримання контролю над ним своїм політичним пріоритетом, вважає британська розвідка.

"Однак, командири, ймовірно, намагаються впоратися з військовими реаліями утримання надійної оборони, одночасно намагаючись забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь у Донецькій області. Як оборонні, так і наступальні можливості Росії продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу" - йдеться в огляді.

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