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Новини Агресія Росії проти України Війна
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437 дітей загинуло та понад 839 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

діти

Станом на ранок 21 листопада 2022 року більш ніж 1276 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 839 зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській – 32", - йдеться в повідомленні.

Так, стало відомо, що 19 листопада внаслідок обстрілу ворогом с. Велетенське Херсонської області зазнала поранення родина разом із 5-річною дитиною.

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Автор: 

діти (5154) Офіс Генпрокурора (3282)


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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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21.11.2022 10:27 Відповісти
 
 