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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 84,6 тис. осіб, 2 892 танки, 1 870 артсистем, 5 822 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 84 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,

танків - 2892 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5822 (+5) од,

артилерійських систем - 1870 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 84,6 тис. осіб, 2 892 танки, 1 870 артсистем, 5 822 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) знищення (7586) техніка (1858) втрати (4452)


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зовсім небагато "хороших русских" залишається до наступної ювілейної цифри..., з нетерпінням чекаємо та сподіваємося, що далі буде...
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21.11.2022 09:40 Відповісти
Як на цей час, напевно, вже е 85 000.
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21.11.2022 09:46 Відповісти
На кристмас буде 100 000. Так що з наступаючим ... merry christmas.
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21.11.2022 09:50 Відповісти
Блін, знову малувато техніки... ну, спишемо на вихідні у підрахуїв.
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21.11.2022 10:52 Відповісти
Скоро підмерзне, ваньки купкуватимуться, тоді нашій арті легше їх буде накривати, а по мерзлому ґрунту сліди замітати.
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21.11.2022 11:03 Відповісти
 
 