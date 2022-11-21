Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 84,6 тис. осіб, 2 892 танки, 1 870 артсистем, 5 822 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 84 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,
танків - 2892 (+6) од,
бойових броньованих машин - 5822 (+5) од,
артилерійських систем - 1870 (+2) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 209 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
крилаті ракети - 480 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од,
спеціальна техніка - 161 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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