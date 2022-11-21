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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти пояснили, що Лисичанськ не готовий до зими, бо його захопили останнім, - ОВА

лисичанськ

Російські загарбники почали пояснювати, що Лисичанськ не готовий до зимового періоду. Окупанти нічого не зробили в місті за останні 4 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.

"Найгірша з окупованих у 2022 році міст ситуація у Лисичанську склалася через те, що його захопили останнім. Так пояснюють людям і про це говорять російські ЗМІ. Тільки не згадують, що останнім – це лише на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєверодонецьк, на відміну від більш уцілілого Лисичанська", – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що за чотири місяці окупації в місті практично нічого не зроблено. Окупанти лише роздали дрова мешканцям багатоповерхівок. 

"Люди зустріли морози зовсім без комунікацій", - наголосили в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Лисичанську загарбники "роздають" вугілля й дрова: вистачить на 30 хат, – Луганська ОВА

Автор: 

зима (150) Лисичанськ (315) окупація (6751) опалювальний сезон (1754) Луганська область (4892)


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Не готов так не готов .
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21.11.2022 09:53 Відповісти
Так зробіть "жест доброї волі'!
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21.11.2022 09:56 Відповісти
Окупанти лише роздали дрова мешканцям багатоповерхівок.
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А что делать с дровами в многоэтажках? Надеюсь, те старые совколяди, которых Украина "обстреливала" в Лисичанске никуда не уехали.
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21.11.2022 09:57 Відповісти
Ждуни щасливі?
Погано їм було за української влади із теплими батареями, світлом, газом, із магазинами, повними їжі, побутової техніки, *******. І з безкоштовним для пенсіонерів громадським транспортом.
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21.11.2022 10:05 Відповісти
Зате зараз в них дрова "нахаляву".Можуть "палку кинути"
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21.11.2022 10:11 Відповісти
Хмельниччина, московські попи відмовилися відспівувати загиблого воїна

сколько это хамство будет продолжаться?
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21.11.2022 10:15 Відповісти
Не розумію чого українці носяться з цими попами, це світська держава чи ні. Заборонити агентів гундяєва та і все
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21.11.2022 10:19 Відповісти
good bye 🗑 religion, hello democracy 🚦!
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22.11.2022 10:52 Відповісти
Сєвєродонецька не існує, абсолютно жахливі руйнування
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21.11.2022 10:17 Відповісти
 
 