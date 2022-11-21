Окупанти пояснили, що Лисичанськ не готовий до зими, бо його захопили останнім, - ОВА
Російські загарбники почали пояснювати, що Лисичанськ не готовий до зимового періоду. Окупанти нічого не зробили в місті за останні 4 місяці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.
"Найгірша з окупованих у 2022 році міст ситуація у Лисичанську склалася через те, що його захопили останнім. Так пояснюють людям і про це говорять російські ЗМІ. Тільки не згадують, що останнім – це лише на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєверодонецьк, на відміну від більш уцілілого Лисичанська", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що за чотири місяці окупації в місті практично нічого не зроблено. Окупанти лише роздали дрова мешканцям багатоповерхівок.
"Люди зустріли морози зовсім без комунікацій", - наголосили в ОВА.
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А что делать с дровами в многоэтажках? Надеюсь, те старые совколяди, которых Украина "обстреливала" в Лисичанске никуда не уехали.
Погано їм було за української влади із теплими батареями, світлом, газом, із магазинами, повними їжі, побутової техніки, *******. І з безкоштовним для пенсіонерів громадським транспортом.
сколько это хамство будет продолжаться?