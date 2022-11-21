Міноборони Італії запропонує парламенту схвалити закон про поставки допомоги Україні у 2023 році

Міністерство оборони Італії проситиме парламент країни ухвалити новий закон про поставки військового та цивільного призначення для України на 2023 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Guardian.

Як зазначається, італійська влада може щоразу надсилати допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі указу, термін дії якого закінчується наприкінці цього року.

"Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей захід, поширивши його дію на весь 2023 рік", — сказав Крозетто в інтерв’ю газеті Il Foglio.

За словами міністра, Італія продовжуватиме постачати зброю, як це робила раніше, "в терміни і способи, які ми погодимо з нашими атлантичними союзниками та з Києвом".

Крозетто належить до партії "Брати Італії", правої партії нового прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.

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