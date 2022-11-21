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Новини Допомога Україні Війна
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Міноборони Італії запропонує парламенту схвалити закон про поставки допомоги Україні у 2023 році

італія

Міністерство оборони Італії проситиме парламент країни ухвалити новий закон про поставки військового та цивільного призначення для України на 2023 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Guardian.

Як зазначається, італійська влада може щоразу надсилати допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі указу, термін дії якого закінчується наприкінці цього року.

"Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей захід, поширивши його дію на весь 2023 рік", — сказав Крозетто в інтерв’ю газеті Il Foglio.

За словами міністра, Італія продовжуватиме постачати зброю, як це робила раніше, "в терміни і способи, які ми погодимо з нашими атлантичними союзниками та з Києвом".

Крозетто належить до партії "Брати Італії", правої партії нового прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.

Читайте: Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Крозетто підтримку України, зокрема ППО

Автор: 

Італія (1587) допомога (8450)


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Зелені мародери вже давляться слюною .
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21.11.2022 10:10 Відповісти
Сподіваємось що в 23-ому все це плятсво завершиться...
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21.11.2022 10:12 Відповісти
Італія зовсім не в лідерах допомоги :



https://ukrainian.voanews.com/a/6784769.html
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21.11.2022 10:47 Відповісти
Цьогоріч Єврокомісія вже не встигне виконати раніше анонсований план підтримки України: замість намічених €9 млрд уряд отримає лише €6 млрд. https://ukrainian.voanews.com/a/6784769.html На яку ще допомогу від ЄС варто розраховувати?
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21.11.2022 10:51 Відповісти
потрібно виконувати умови надання цієї фіндопомоги. .
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21.11.2022 12:21 Відповісти
популизм ，Италия напичкана русскими олигрхами который катают "сеньорит" на своих яхтах и закупаются в Милане труселями ，зачем уже лицемерить .Венгры какими бы они гандонами не были но они етого не скрывают .
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21.11.2022 13:04 Відповісти
 
 