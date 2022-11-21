Якщо ми хочемо захищати наші цінності, то повинні допомагати українцям захищати їхні кордони, суверенітет, - глава Міноборони Франції Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зізнався, що часто стикається з питанням щодо доцільності допомоги Україні.
Про це Лекорню заявив під час інтерв'ю тижневику Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.
"Це центральне питання, Якщо в Парижі мене запитують, чи достатньо ми допомагаємо Україні, то у моєму виборчому окрузі - департаменті Ер - люди ставлять мені питання, чому ми повинні допомагати Україні. Проте якщо ми хочемо захищати наші цінності - я це говорю правим і лівим політичним силам, - то ми повинні допомагати українцям захищати їхні кордони, іншими словами суверенітет", - зазначив Лекорню.
Топ коментарі
+4 Мобильный крематорий
показати весь коментар21.11.2022 10:20 Відповісти Посилання
+3 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар21.11.2022 10:21 Відповісти Посилання
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вся європа півтрільйона
а мозгів не хватає, забезпечити Україну і зробити буферну зону яку ніколе не пройде жодна армія світу
але мабудь бояться нас самих
короче, недовірчиві засранці
вся європа півтрільйона
а мозгів не хватає, забезпечити Україну і зробити буферну зону яку ніколе не пройде жодна армія світу
але мабудь бояться нас самих
короче, недовірчиві засранці
Поддерживаю еа все 100 . Бесконечные рамштайны и совещания доя чего чтобы решить кто 2 гаубицы передаст Франция или Нидерланды . Европейцы ф 35 закупают как спички при етом не боятся снабдить Украину старыми мигами ，потому что "эскалация". При всем моем негативном отношении к нынешней власти Зеленский еще вначале войны говорил о 1% от вооружения НАТО всего один процент самолетов танков и ппо изменили бы всю ситуацию .
Да пора признать очевидное НАТО или ЕС не нужна сильная украинская армия на востоке ，более того США как лидеры НАТО тоже пасут задних и именно из за позиции США не были даны самолеты !
Нужно искать альтернативу европейскому и американскому оружию ，например у Южной Кореии и Японии.(хотя там без США тоже даже не рынутся)