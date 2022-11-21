Якщо ми хочемо захищати наші цінності, то повинні допомагати українцям захищати їхні кордони, суверенітет, - глава Міноборони Франції Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зізнався, що часто стикається з питанням щодо доцільності допомоги Україні.

Про це Лекорню заявив під час інтерв'ю тижневику Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

"Це центральне питання, Якщо в Парижі мене запитують, чи достатньо ми допомагаємо Україні, то у моєму виборчому окрузі - департаменті Ер - люди ставлять мені питання, чому ми повинні допомагати Україні. Проте якщо ми хочемо захищати наші цінності - я це говорю правим і лівим політичним силам, - то ми повинні допомагати українцям захищати їхні кордони, іншими словами суверенітет", - зазначив Лекорню.

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