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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо ми хочемо захищати наші цінності, то повинні допомагати українцям захищати їхні кордони, суверенітет, - глава Міноборони Франції Лекорню

лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зізнався, що часто стикається з питанням щодо доцільності допомоги Україні.

Про це Лекорню заявив під час інтерв'ю тижневику Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ

"Це центральне питання, Якщо в Парижі мене запитують, чи достатньо ми допомагаємо Україні, то у моєму виборчому окрузі - департаменті Ер - люди ставлять мені питання, чому ми повинні допомагати Україні. Проте якщо ми хочемо захищати наші цінності - я це говорю правим і лівим політичним силам, - то ми повинні допомагати українцям захищати їхні кордони, іншими словами суверенітет", - зазначив Лекорню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці самі мають вирішувати, коли сідати за стіл перемовин із РФ, - глава Міноборони Франції Лекорню

Автор: 

захист (162) Франція (3106)


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Топ коментарі
+4
Нравится, что заявления против свинарника становятся всё жестче. Заметьте, про поддержку Украины говорит министр обороны Франции, а не газетенка со ссылкой на анонимуса.
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21.11.2022 10:20 Відповісти
+3
Бо цінності Європи і цінності України захищають народ України і ЗСУ. Разом до Перемоги
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21.11.2022 10:21 Відповісти
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Нравится, что заявления против свинарника становятся всё жестче. Заметьте, про поддержку Украины говорит министр обороны Франции, а не газетенка со ссылкой на анонимуса.
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21.11.2022 10:20 Відповісти
Бо цінності Європи і цінності України захищають народ України і ЗСУ. Разом до Перемоги
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21.11.2022 10:21 Відповісти
Трохи лукавить чоловік: руками і життями українців Франція і цивілізований світ борониться від світу зла і темряви. Причому ніхто не просить вас воювати за самих себе, дайте зброю.
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21.11.2022 12:50 Відповісти
Чому ми допомагаємо Україні, запитують пересічні французи, значить. Ви не Україні допомагаєте, а самі собі. Інакше ваньки вас будуть мати у всі дірки та грабувати через деякий час. Хоча, може це вам подобається.
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21.11.2022 10:22 Відповісти
Краще сказати "якщо не хочете захищати свої цінності власноруч на своїй території".
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21.11.2022 10:24 Відповісти
маленька Швеція хоче потратити на оборону 16 ярдів
вся європа півтрільйона
а мозгів не хватає, забезпечити Україну і зробити буферну зону яку ніколе не пройде жодна армія світу
але мабудь бояться нас самих
короче, недовірчиві засранці
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21.11.2022 10:55 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/57662 Якщо іран розпочне поставки ракет до рф, Україна може отримати високоточні балістичні ракети , - повідомив голова Ради нацбезпеки Ізраїля Еяль ******.
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21.11.2022 12:22 Відповісти
маленька Швеція хоче потратити на оборону 16 ярдів
вся європа півтрільйона
а мозгів не хватає, забезпечити Україну і зробити буферну зону яку ніколе не пройде жодна армія світу
але мабудь бояться нас самих
короче, недовірчиві засранці
Поддерживаю еа все 100 . Бесконечные рамштайны и совещания доя чего чтобы решить кто 2 гаубицы передаст Франция или Нидерланды . Европейцы ф 35 закупают как спички при етом не боятся снабдить Украину старыми мигами ，потому что "эскалация". При всем моем негативном отношении к нынешней власти Зеленский еще вначале войны говорил о 1% от вооружения НАТО всего один процент самолетов танков и ппо изменили бы всю ситуацию .
Да пора признать очевидное НАТО или ЕС не нужна сильная украинская армия на востоке ，более того США как лидеры НАТО тоже пасут задних и именно из за позиции США не были даны самолеты !
Нужно искать альтернативу европейскому и американскому оружию ，например у Южной Кореии и Японии.(хотя там без США тоже даже не рынутся)
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21.11.2022 13:12 Відповісти
Когда во Франции будут пускать с молотка кацапские виллы и яхты, тогда французы поймут и для себя выгоду.
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21.11.2022 17:17 Відповісти
 
 