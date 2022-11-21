Ніч на Донеччині: рашисти поцілили у школу в Бахмуті, Вугледар та Водяне під ворожим вогнем

Вночі росіяни здійснювали обстріли на різних ділянках фронту у центрі та на півночі Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку без жертв, хоча під вогонь потрапили Вугледар, околиці Пречистівки і Водяного.

"На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо. На Горлівському напрямку росіяни знову вдарили по Бахмуту - поцілили в одну зі шкіл. Також були прильоти по околицях Торецької, Часовоярської, Соледарської громад та поблизу Сіверська", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на Лисичанському напрямку - знову під обстрілами опинилися Торське та Зарічне Лиманської громади. Кількість руйнувань уточнюється.

"Усі російські злочини на нашій землі ретельно документуємо!", - додає Кириленко.

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