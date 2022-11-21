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На території Городищенської громади Черкаської області заборонили діяльність церкви московського патріархату

упц,мп

Депутати Городищенської міської ради заборонили діяльність церкви московського патріархату на території своєї громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Городищенської міської ради

"Українську православну церкву московського патріархату визнано такою, що несе загрозу національній безпеці України, вона не може проводити жодних заходів на Городищині, а релігійним осередкам, які розташовані на території громади, рекомендовано змінити підпорядкування і почати об’єднавчий процес із Православною церквою України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

заборона (1464) УПЦ МП (1213)


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Топ коментарі
+17
Оце молодці! Дуже гарний та важливий приклад для усієї України.
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21.11.2022 10:57 Відповісти
+14
Хороший почин ))) Если сбу не чешуться нужно так всем сделать ))) Кгб ублюдков нах за руццким кораблем
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21.11.2022 10:50 Відповісти
+14
це повинно бути на рівні ВР, по всій Україні
закон про заборону МП, з конкретними підставами для подальших судів
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21.11.2022 10:52 Відповісти
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Хороший почин ))) Если сбу не чешуться нужно так всем сделать ))) Кгб ублюдков нах за руццким кораблем
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21.11.2022 10:50 Відповісти
це повинно бути на рівні ВР, по всій Україні
закон про заборону МП, з конкретними підставами для подальших судів
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21.11.2022 10:52 Відповісти
Слуги урода, за майбутнє бені, риги, ті, що вважають себе православними, поголовно в рпцпоклоняються гундяєву.
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21.11.2022 11:08 Відповісти
а у нас є верховна рада!? де вона!? де депутатаи!? ау....
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21.11.2022 12:52 Відповісти
так, вона є
але через чиюсь забаганку, ВР працює без тв та журналістів,
тому ми ніх...я не бачимо та не знаємо
а що вони там приймають, які закони, ми побочимо після війни
і думаю що акуєємо всі,
всі прості люди
боюсь що по тихому закони не в нашу сторону
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21.11.2022 13:17 Відповісти
Оце молодці! Дуже гарний та важливий приклад для усієї України.
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21.11.2022 10:57 Відповісти
Супер !!! так має бути по усій території України !!! а починати виганяти, як цапських фсб/кгб попів-3.14дерасів, потрібно зі Святих Лавр - Києво-Печерської, Почаївської, Святоріської !!!
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21.11.2022 11:00 Відповісти
Необходимо много говорить о необходимости полного закрытия московского патриархата в Украине. Таким образом готовя общественное мнение к такому закрытию. Надеюсь нескольких месяцев будет достаточно, чтобы закрывать.
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21.11.2022 11:11 Відповісти
А пока незамедлительно закрыть и опечатать ближние и дальние пещеры Киево-Печерской Лавры. И поставить охранную сигнализацию от взлома и видеонаблюдение.
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21.11.2022 11:15 Відповісти
А также незамедлительно закрыть и опечатать верхние храмы, так как они имеют особую общенародную ценность. А в нижних храмах пусть пока проводят службы.
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21.11.2022 11:20 Відповісти
Так має бути по всій Україні
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21.11.2022 11:14 Відповісти
Нарешті! А коли решта роздуплиться?!
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21.11.2022 11:15 Відповісти
Біля церков УПЦ МП https://ukrstay.pp.ua/2022/11/14/niby-vidchynylysya-vorota-u-pekla-v-********-bilya-troh-tserkov-upts-mp-pochala-rozhodytys-zemlya-foto/?fbclid=IwAR2IuL_rEeqYnQopfELfZ6hzZ4UJEQY3LCWmvuZb7zSc6SBotQ369_giD5U почала тріскатись і розходитись земля .
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21.11.2022 11:19 Відповісти
Порив звичайно класний. Але... от припустимо в Чернівецькій області в одній з громад також було рішення сесії про те, що приходи росцеркви мають перейти до української церкви. А юридичних то підстав не має. Так, є рішення на місцевому рівні. І все. Навіть більше, якщо подати до суду на подібні рішення його банально скасують. Але навіть і суду не треба, бо по суті з точки зору закону подібні рішення місцевих рад нікчемні.
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21.11.2022 11:24 Відповісти
І 100% правильно зробили. Справжній приклад, що за КУ джерелом влади є наод.
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21.11.2022 11:50 Відповісти
це не церква а притони сатаністів
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21.11.2022 12:53 Відповісти
Прошу звернути увагу на позицію "зелено-гнилої влади" щодо московської секти(не повкртається язик назвати церквою). З 2019 р. ця зелена плвіснява пхає палки в колеси ПЦУ,тупо і нахабно не реєструє парафії що розірвали свої стосунки з гундяєвською сектою,відверто кришує московитів,не чіпає колаборантів в рясах,пропагандистів руського міра,не садить у вязниці коригувальників-попів яких вже перевалило за 4 десятки,спійманих на гарячому нашою СБУ.В серці країни,у найбільшій святині православія києво-печерській лаврі що окупована московитами,нахабно і цинічно співають пісноспіви і прославляють "матушку-росію", по всіх московських капищах відкрито осуджують ЗСУ,відмовляються відкривати храми для відспівування загиблих бійців,попи продовжують зомбувати народ казками про "братні народи" і "братовбивчу" війну. І на все це влада заплющує очі. Як все це назвати як не підігрування Кремлю?А як розцінити заяву борова-Стефанчука що заборона УПЦМП "не на часі"? Якого ще часу чекає влада??
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21.11.2022 12:57 Відповісти
Щира подяка депутатам за правильне рішення, бо Верховна Рада під керівницивом Боневтіка ніколи не заборонить свою секту, своїх виборців. В Україні нарівні з гербом, гімном, мовою має бути і своя церва і це ПЦУ, а УПЦ філія РПЦ має бути на московії і заборонена в нашій країні.
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21.11.2022 14:12 Відповісти
 
 