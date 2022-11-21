На території Городищенської громади Черкаської області заборонили діяльність церкви московського патріархату
Депутати Городищенської міської ради заборонили діяльність церкви московського патріархату на території своєї громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Городищенської міської ради.
"Українську православну церкву московського патріархату визнано такою, що несе загрозу національній безпеці України, вона не може проводити жодних заходів на Городищині, а релігійним осередкам, які розташовані на території громади, рекомендовано змінити підпорядкування і почати об’єднавчий процес із Православною церквою України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Атас Злой
показати весь коментар21.11.2022 10:57 Відповісти Посилання
+14 Василий СПРУТ
показати весь коментар21.11.2022 10:50 Відповісти Посилання
+14 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар21.11.2022 10:52 Відповісти Посилання
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закон про заборону МП, з конкретними підставами для подальших судів
але через чиюсь забаганку, ВР працює без тв та журналістів,
тому ми ніх...я не бачимо та не знаємо
а що вони там приймають, які закони, ми побочимо після війни
і думаю що акуєємо всі,
всі прості люди
боюсь що по тихому закони не в нашу сторону