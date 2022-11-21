На території Городищенської громади Черкаської області заборонили діяльність церкви московського патріархату

Депутати Городищенської міської ради заборонили діяльність церкви московського патріархату на території своєї громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Городищенської міської ради.

"Українську православну церкву московського патріархату визнано такою, що несе загрозу національній безпеці України, вона не може проводити жодних заходів на Городищині, а релігійним осередкам, які розташовані на території громади, рекомендовано змінити підпорядкування і почати об’єднавчий процес із Православною церквою України", - йдеться в повідомленні.

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