НАТО вичерпав більшу частину запасів зброї, необхідно наростити виробництво та продовжити підтримку України, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс вичерпав більшу частину запасів зброї та боєприпасів, тому необхідно наростити їхнє виробництво.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Альянс має підготуватися до "довгого шляху" в Україні. НАТО необхідно активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Столтенберг сказав, що НАТО вичерпав більшу частину власних запасів зброї та боєприпасів, і йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво та продовжити підтримку України.

Він також сказав, що країни Альянсу мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України – це можуть бути підвищені ціни на енергоносії та інші економічні наслідки.

"Ми маємо пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров'ю – щодня, і ми зобов'язані їх підтримувати", – додав генсек НАТО.

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