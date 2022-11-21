НАТО вичерпав більшу частину запасів зброї, необхідно наростити виробництво та продовжити підтримку України, - Столтенберг
Північноатлантичний альянс вичерпав більшу частину запасів зброї та боєприпасів, тому необхідно наростити їхнє виробництво.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, Альянс має підготуватися до "довгого шляху" в Україні. НАТО необхідно активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.
Столтенберг сказав, що НАТО вичерпав більшу частину власних запасів зброї та боєприпасів, і йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво та продовжити підтримку України.
Він також сказав, що країни Альянсу мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України – це можуть бути підвищені ціни на енергоносії та інші економічні наслідки.
"Ми маємо пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров'ю – щодня, і ми зобов'язані їх підтримувати", – додав генсек НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
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Схоже на СІО
В Умовах ,що значна частина мордорських пілотів "стерлася" ,то Столтенберг "прибіднюється".
НАТО задіяло б ще авіацію, флот, ударні дрони, ОТРК і т.д. Крім того навіть ті ж 777 використовуємо без комп'ютеризованих блоків наведення.
Після встановлення граничної ціни для рашистської нафти... (припускаю,це буде 50 баксів)*
Доларів на 10-ть.Ніхто не захоче купувати дорогше...
нічого не відомо..
таких НЕРИНКОВИХ заходів світ не робив.
*рашисти вже зробили знижку Індії 35 баксів.. тобто 87 -35 = 52. -тобто ВЖЕ можна ціну рашці "зафіксувати"
Вот оригинальная цитата Столтенберга. Если не ошибаюсь, то тут он говорит не большую часть, а просто много из того что есть
Відомо ж -РАССЕЯНЕ ВРУТ ВСЕГДА.
тільки інколи "прикрашають" )))
Швець ще в серпні чи вересні казав, що два завода у Східній Європі почали робити 122 і 152 для нас. Але тоді всі традиційно зачморили Швеця...
Вот оригинал статьи. Прежде чем заливать зрадой комменты советую оригинал статьи прочитать и делать так всегда, ибо наши журнашлюхи частенько свинособакам подыгруют
Теперь Столтенберг говорит о "поддержке НАТО". Может пора уже окончательно и конкретно определиться?
И что занчит "вооружения и боеприпасы НАТО"? Если у Германии 300 "Леопардов", то сколько из них причислены к НАТО, а сколько к Бундесверу Германии? НАТОвскими Леопардами распоряжается НАТО? Германия имеет право вето на такое "распоряжение"?
Бундесверовскими Леопардами имеет право распоряжаться Германия без согласия НАТО?
Почему Германия заявляет, что сначала США пусть первыми поставят в Украину свои Абрамсы, после чего Германия готова поставлять Леопарды. Это что за детсадовский пинг-понг?
И, кстати, США категорически избегает вопросов (и тем более ответов): Что мешает США поставлять Абрамсы в Украину?
Ну, во-первых, никто не о каких "общих складах" не говорил. Это ваши фантазии.
Во-вторых, если я вас правильно понимаю, все 300 Леопардов Германии, не имеют отношения к НАТО и Германия распоряжается ими на собственное усмотрение? А каким же тогда вооружением оперирует НАТО? И откуда оно у него берется (если каждый "сам себе голова")?
P.S.
На С 300, даже если срабатывает механический таймер (а это бывает не всегда) взрываются остатки топлива и детонирует б/ч. Чем меньше дистанция поражения, тем выше эта вероятность.
Блин нас спасает только то, что мы боремся с еще большими кхм... дураками мягко говоря...
Об этом кстати писали представители того же Рейнметалла.
И именно об этом говорит Столтенберг, не о начале производства, не о постройке новых заводов, а о УВЕЛИЧЕНИИ выпуска на УЖЕ имеющихся.
Ферштейн? Или еще пояснить?