УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13210 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 422 94

НАТО вичерпав більшу частину запасів зброї, необхідно наростити виробництво та продовжити підтримку України, - Столтенберг

нато

Північноатлантичний альянс вичерпав більшу частину запасів зброї та боєприпасів, тому необхідно наростити їхнє виробництво.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Альянс має підготуватися до "довгого шляху" в Україні. НАТО необхідно активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Столтенберг сказав, що НАТО вичерпав більшу частину власних запасів зброї та боєприпасів, і йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво та продовжити підтримку України.

Він також сказав, що країни Альянсу мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України – це можуть бути підвищені ціни на енергоносії та інші економічні наслідки.

"Ми маємо пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров'ю – щодня, і ми зобов'язані їх підтримувати", – додав генсек НАТО.

Також читайте: Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі

Автор: 

НАТО (6557) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
вот тобі і нато-обосрато.. зброя кінчилась-як ви з ссср збирались воювати? снікерсами?
показати весь коментар
21.11.2022 10:49 Відповісти
+12
Вони чекали коли ти прийше в коменти, щоб кинути лопату лайна на вентилятор)))
показати весь коментар
21.11.2022 10:52 Відповісти
+12
Це не НАТО, а інфоресурси. Якщо НАТО вичерпало, то наростить. У них заводи працюють, як оборони так і асфальтові. І не забувайте, що війна це великі гроші
показати весь коментар
21.11.2022 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не позорили бы НАТО такими заявами. Вон, поляки уже знают, что любая ракета ударившая по их территории-априори украинская
показати весь коментар
21.11.2022 10:48 Відповісти
Це не НАТО, а інфоресурси. Якщо НАТО вичерпало, то наростить. У них заводи працюють, як оборони так і асфальтові. І не забувайте, що війна це великі гроші
показати весь коментар
21.11.2022 11:00 Відповісти
Іронії ради: матеріальний бюджет НАТИ більше 500 млрд долл на рік. Передали нам 100+/- і фсе?)
Схоже на СІО
показати весь коментар
21.11.2022 15:42 Відповісти
Забавно, интересно чем вы последние 20 лет занимались в сфере обороны?
показати весь коментар
21.11.2022 10:48 Відповісти
Я гадаю, що те, чим займалися, лежить у загашнику
показати весь коментар
21.11.2022 10:51 Відповісти
Вони чекали коли ти прийше в коменти, щоб кинути лопату лайна на вентилятор)))
показати весь коментар
21.11.2022 10:52 Відповісти
НАТО могло увеличить свои запасы, но тогда Европа не смогла бы строить северные потоки
показати весь коментар
21.11.2022 11:03 Відповісти
Выражали озабоченность,а потом подсчитали и охренели!
показати весь коментар
21.11.2022 11:13 Відповісти
вот тобі і нато-обосрато.. зброя кінчилась-як ви з ссср збирались воювати? снікерсами?
показати весь коментар
21.11.2022 10:49 Відповісти
Ви забули про літаки та ракети. А ось їх нам не дають.
показати весь коментар
21.11.2022 10:53 Відповісти
Власне літаками Нато в основному і збирається воювати..

В Умовах ,що значна частина мордорських пілотів "стерлася" ,то Столтенберг "прибіднюється".
показати весь коментар
21.11.2022 10:56 Відповісти
Вони дають нам обмежену номенклатуру озброєння, відповідно ми його вимушено використовуємо інтенсивно.
НАТО задіяло б ще авіацію, флот, ударні дрони, ОТРК і т.д. Крім того навіть ті ж 777 використовуємо без комп'ютеризованих блоків наведення.
показати весь коментар
21.11.2022 10:58 Відповісти
Схоже що давлять щоб "мир" настав... Уже всіма способами.
показати весь коментар
21.11.2022 15:44 Відповісти
"Ми маємо пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров'ю - щодня, і ми зобов'язані їх підтримувати", - додав генсек НАТО.
показати весь коментар
21.11.2022 10:49 Відповісти
Як НАТА збиралась воювати з таким арсеналом?
показати весь коментар
21.11.2022 10:50 Відповісти
Танками,лiтаками, ракетами- iх у НАТО багацько..
показати весь коментар
21.11.2022 10:59 Відповісти
Там ось вище написали, чим: Снікерсами
показати весь коментар
21.11.2022 11:21 Відповісти
так вони свій арсенал і не дають, а те що давали це фактично оперативний запас.
показати весь коментар
21.11.2022 13:19 Відповісти
Штати за великим рахунком свої склади ще і не відкривали, окрім деяких позицій.
показати весь коментар
21.11.2022 10:52 Відповісти
ну так в чому проблема?.. вам безкоштовно утилізують старі **********, безкоштовно і в реальних бойових умовах тестують нове озброєння - давайте, користуйтесь! нарощуйте те, що себе добре показало, відмовляйтесь від застарілого? а з приводу того, що "закінчується" - ну так один москаль написав колись: "хоть зубам не полон счет, но и немец левим глазом наблюдєнья не ведет!" - москалі вже теж патрони в північній кореї просять, цей колосс вже далеко не той, що взимку!
показати весь коментар
21.11.2022 10:53 Відповісти
Чим бистріше рабсія програє тим швидше піде газ і нафта в обмін на їжу.Тобто ціни на енергоносії впадуть.
показати весь коментар
21.11.2022 10:54 Відповісти
ціна на нафту точно впаде.

Після встановлення граничної ціни для рашистської нафти... (припускаю,це буде 50 баксів)*

Доларів на 10-ть.Ніхто не захоче купувати дорогше...

нічого не відомо..

таких НЕРИНКОВИХ заходів світ не робив.

*рашисти вже зробили знижку Індії 35 баксів.. тобто 87 -35 = 52. -тобто ВЖЕ можна ціну рашці "зафіксувати"
показати весь коментар
21.11.2022 11:04 Відповісти
Позорники🤦
показати весь коментар
21.11.2022 10:55 Відповісти
Треба робити спільні з Україною заводи на терріторіях Словаччіни Польщі Румунії
показати весь коментар
21.11.2022 10:57 Відповісти
Оце інфа , зараз друга недоармія світу піде впєрьод з гаслом "Ура"
показати весь коментар
21.11.2022 10:57 Відповісти
Даже если это и так. Какой смысл заявлять об этом публично?
показати весь коментар
21.11.2022 10:58 Відповісти
Виправдання мізерному обсягу допомоги, яка з муками надається Україні
показати весь коментар
21.11.2022 11:23 Відповісти
создание нарратива в медиа, что помощи будет еще меньше и нужно капитулировать.
показати весь коментар
21.11.2022 12:01 Відповісти
Как НАТО интересно собиралась воевать с Китаем...
показати весь коментар
21.11.2022 10:58 Відповісти
На майбутньому кордонi з Китаєм у НАТО малоймовiрнi конфлiкти...Ми ще жовтих побачимо навпроти слiдовоi стрiчки..
показати весь коментар
21.11.2022 11:09 Відповісти
Из-за Тайваня войны не будет. Успокойтесь.
показати весь коментар
21.11.2022 11:35 Відповісти
Эх легендарные солдаты НАТО, вами же кацапов пугали, а вы даже не вступив войну уже патроны у них кончаются))))
показати весь коментар
21.11.2022 10:59 Відповісти
Зате у кацапiв ,пропорцiйно, росте кiлькiсть жмурiв,утилiзованих за допомогою цих набоiв...
показати весь коментар
21.11.2022 11:12 Відповісти
Stoltenberg said the alliance had depleted much of its own supplies of weapons and ammunition

Вот оригинальная цитата Столтенберга. Если не ошибаюсь, то тут он говорит не большую часть, а просто много из того что есть
показати весь коментар
21.11.2022 10:59 Відповісти
так буває.. після перекладу з російської.

Відомо ж -РАССЕЯНЕ ВРУТ ВСЕГДА.

тільки інколи "прикрашають" )))
показати весь коментар
21.11.2022 11:05 Відповісти
Не Верю . Тогда ждите в гости руский мир, В Париже ,Берлине
показати весь коментар
21.11.2022 11:01 Відповісти
І в парижі, і в Берліні "рускі мір" вже є. Чекають, щоб "павтаріть" 1814 та 1945, відповідно.
показати весь коментар
21.11.2022 11:33 Відповісти
Какая-то лажа в этой заяве. При заходе в американский порт Норфолк, наблюдал очень большое количество военных кораблей включая авианосец на консервации. Т.е. все эта армада в любой момент может быть введена в состав ВМС. Думаю такая же ситуация с сухопутной техникой, а нарастить выпуск боеприпасов для оборонки США вполне реальная задача, была бы политическая воля и финансирование .
показати весь коментар
21.11.2022 11:02 Відповісти
большую часть. это 51%. + наладить смогут быстро. все ресурсы для этого есть. ну а если мало будет. будут новое современное поставлять .
показати весь коментар
21.11.2022 11:03 Відповісти
Производство вооружения доходное дело если на экспорт. А для помощи союзникам - убыточное. Потому и не торопятся натовцы. Ведь война в Украине их по настоящему не коснулась
показати весь коментар
21.11.2022 11:09 Відповісти
Приветов будет много https://focus.ua/*******-novosti/537854-privetov-budet-mnogo-ukroboronprom-pokazal-ukrainskie-152-mm-**********
показати весь коментар
21.11.2022 11:04 Відповісти
Я реально радий, що ми нарешті маємо власне виробництво.
Швець ще в серпні чи вересні казав, що два завода у Східній Європі почали робити 122 і 152 для нас. Але тоді всі традиційно зачморили Швеця...
показати весь коментар
21.11.2022 11:40 Відповісти
Швец - фсбэшный дезинформатор. Даже до самых тупых уже дошло, что большинство раскрученых ЛОМов в нашем медиапростанстве - это дезинформаторы.
показати весь коментар
21.11.2022 12:04 Відповісти
это будет штучное производство по цене мерседеса. Если это вообще тупо не враньё.
показати весь коментар
21.11.2022 12:06 Відповісти
ну и как НАТА собиралась воевать с Московией, если что? 9 месяцев и арсеналы пустые . Это при том что Украине поставляли оружие не сразу и не в тех объемах. Что ждало Европу трудно представить, если бы Украина не выстояла и орки не взяли Киев
показати весь коментар
21.11.2022 11:06 Відповісти
Брысь под лавку, недоношенный. День на сайте, а перья распускать удумало курицин муж
показати весь коментар
21.11.2022 12:05 Відповісти
Ну не все же заканчивали романо-германский факультет университета, Вопрос : хамству , Вы там же научились? На курсах английского?
показати весь коментар
21.11.2022 11:33 Відповісти
а если бы русня с китаезами военный союз заключили, что-бы тогда ждало НАТО? За 3 дня до Берлина, диды и "можем повторить" стало бы реальностью ?
показати весь коментар
21.11.2022 11:31 Відповісти
Від Різтва нарешті почнеться зворотній відлік 100 днів до дємбєля жалюгідного п. єнса і його примітивної термінології....
показати весь коментар
21.11.2022 11:06 Відповісти
А обосралось НАТО ещё 15-го ноября , когда , ***** , по Польше, запустил две ракеты
показати весь коментар
21.11.2022 11:09 Відповісти
Мабуть обидвi особисто побачив..зi свого кiбуца..
показати весь коментар
21.11.2022 11:26 Відповісти
Ото ж бо й воно. Приліт по Польщі продемонстрував нікчемність та безсилість вищого військово-політичного управління НАТО, яким колись лякали радянських дітей
показати весь коментар
21.11.2022 11:26 Відповісти
Це що, роблять такі вкиди щоб була причина зменшити постачання нам зброї? А не буде чим воювати звільняти Україну -доведеться сідати за стіл переговорів. Про що зараз і почали багато мусолити
показати весь коментар
21.11.2022 11:10 Відповісти
В оригіналі статті (див посилання нижче) про зменшення постачання ані слова. Навпаки, Столенберг підкреслює важливість нарощування виробництва зброї і ***********.
показати весь коментар
21.11.2022 11:39 Відповісти
не совсем. Поставки и так уже уменьшили в несколько раз, а эти вбросы для того, чтобы создать нарратив, что "ничего с рашкой сделать не получится" и нужно ехать "переговариваться" и подписывать капитуляцию.
показати весь коментар
21.11.2022 12:09 Відповісти
такі заяви є підгрунтям подальших закликів до перемовин з ******.
показати весь коментар
21.11.2022 11:13 Відповісти
https://www.cbc.ca/news/politics/nato-long-haul-ukraine-1.6658147 https://www.cbc.ca/news/politics/nato-long-haul-ukraine-1.6658147


Вот оригинал статьи. Прежде чем заливать зрадой комменты советую оригинал статьи прочитать и делать так всегда, ибо наши журнашлюхи частенько свинособакам подыгруют
показати весь коментар
21.11.2022 11:17 Відповісти
Можно себе лоб расшибить, но разницу между стратегическими запасами и складскими излишками, которые и передают Украине Вы зрадофилам и кацапским прокси-ботам не об'ясните. Даже не пытайтесь, марно.
показати весь коментар
21.11.2022 11:37 Відповісти
Во шпэшиалистов по боеприпасам ( вчера они были спецами по пандемиям, позавчера по нашей недополитике ) в комментах. Только вот боюсь 90% умничающих ни разу в жизни не видели 155-мм снаряд, не знают сколько он стоит, из чего сделан, сколько их реально надо, что такое логистика на тысячи километров и прочее подобное. Всех бы собрать и отправить создавать нашу боеприпасную промышленность, только не языком, а головой и ручками
показати весь коментар
21.11.2022 11:17 Відповісти
НАТО с первых дней войны демонстративно дистанцируется. Украине помогают конкретные страны. Но не НАТО.
Теперь Столтенберг говорит о "поддержке НАТО". Может пора уже окончательно и конкретно определиться?
И что занчит "вооружения и боеприпасы НАТО"? Если у Германии 300 "Леопардов", то сколько из них причислены к НАТО, а сколько к Бундесверу Германии? НАТОвскими Леопардами распоряжается НАТО? Германия имеет право вето на такое "распоряжение"?
Бундесверовскими Леопардами имеет право распоряжаться Германия без согласия НАТО?
Почему Германия заявляет, что сначала США пусть первыми поставят в Украину свои Абрамсы, после чего Германия готова поставлять Леопарды. Это что за детсадовский пинг-понг?
И, кстати, США категорически избегает вопросов (и тем более ответов): Что мешает США поставлять Абрамсы в Украину?
показати весь коментар
21.11.2022 11:19 Відповісти
Сколько месяцев ЕЩЕ должно поойти, чтобы любители смаковать зраду поняли, что у НАТО никогда НЕ БЫЛО, НЕТ и НЕ БУДЕТ общих складов с вооружением и боеприпасами????? Вооружение стран, входящих в альянс это их зона ответственности и дело каждой страны что иметь и чем вооружаться.
показати весь коментар
21.11.2022 11:41 Відповісти
Я вижу вы большой специалист по регламентам НАТО ...
Ну, во-первых, никто не о каких "общих складах" не говорил. Это ваши фантазии.
Во-вторых, если я вас правильно понимаю, все 300 Леопардов Германии, не имеют отношения к НАТО и Германия распоряжается ими на собственное усмотрение? А каким же тогда вооружением оперирует НАТО? И откуда оно у него берется (если каждый "сам себе голова")?
показати весь коментар
21.11.2022 12:10 Відповісти
Послушайте..... еще раз попробую об'яснить. Страна входящая в Альянс НАТО сама занимается своим вооружением. Могут выпускать сами, могут закупать где угодно. У НАТО есть стандарты калибров для оперативной помощи к примеру, поэтому строгое требование к калибрам снарядов. Но у них НЕТ общака. Так понятно? Что касается конкретно помощи Украине. Что передавать, какого класса и типа вооружение решается общим хуралом, руководство НАТО координирует какие страны и что могут предоставить. Иначе может получиться где-то густо, а по другим позициям пусто. Это касается и обмундирования. Представляете если все страны пришлют только каски или обувь.
показати весь коментар
21.11.2022 19:02 Відповісти
Да брешет он..Ни х... толком не давали и зброя закінчилась.От піздуни.Отмазки,чтоб и дальше ничего не давать.Я поверю что в Прибалтийских республиках,Польше,Словакии и Чехии запасы поисчерпались...Но не у тех,кто ни куя не давал практически.Да,особенно у ******* так поисчерпались,просто жуть
показати весь коментар
21.11.2022 11:39 Відповісти
Лариса Щепак , Лара , а ви мабуть вірити в казочки діда байдена і Українську ракету ППО. Як тільки це траплялося, було повідомлення про дві ракеты Х-55 .
показати весь коментар
21.11.2022 11:46 Відповісти
Лариса Щепак до речі, ракеты ППО вибухають тільки у повітрі
показати весь коментар
21.11.2022 11:48 Відповісти
Десь бачив слушне зауваження експерта, що якби припустити неймовірне, і ракета вибухнула після падіння на землю, то трактор, який на знімку, мав би перетворитися на друшляк (від "начиння" зенітної ракети).
показати весь коментар
21.11.2022 12:10 Відповісти
"Интересная" мысль ... Вы, главное ПВОшникам это не рассказывайте. Засмеют. Особенно про ракеты разработки 70-х годов прошлого века и выпуска 80-90-х годов прошлого века.

P.S.
На С 300, даже если срабатывает механический таймер (а это бывает не всегда) взрываются остатки топлива и детонирует б/ч. Чем меньше дистанция поражения, тем выше эта вероятность.
показати весь коментар
21.11.2022 12:21 Відповісти
Угу..... и именно поэтому орки лупят из С-300 по городам?
показати весь коментар
21.11.2022 19:06 Відповісти
Это ложь.
показати весь коментар
21.11.2022 11:58 Відповісти
Щас не понял... а вы за 9 месяцев еще не нарастили производство?! ))
Блин нас спасает только то, что мы боремся с еще большими кхм... дураками мягко говоря...
показати весь коментар
21.11.2022 12:13 Відповісти
видать, ти гуманітарій, не здоганяєш, що в природі (на виробництві) існує таке поняття, як виробничий процес, виробничий цикл; і він може мати тривалість навіть з дев'ять років, не те що дев'ять місяців...
показати весь коментар
21.11.2022 13:25 Відповісти
Я как раз технарь и поэтому для меня очевидно, что есть масса производств в Европе на которых УЖЕ наладен и производственный процесс и производственный цикл и они уже делают и оружие и боеприпассы и всё, что следовало сделать это загрузить их заказами по самое не хочу.
Об этом кстати писали представители того же Рейнметалла.
И именно об этом говорит Столтенберг, не о начале производства, не о постройке новых заводов, а о УВЕЛИЧЕНИИ выпуска на УЖЕ имеющихся.
Ферштейн? Или еще пояснить?
показати весь коментар
21.11.2022 13:59 Відповісти
Немецкую армию уничтожила Меркель, с 26 бригад осталось 6, половина танков не заводится потому что каждий год уменьшали отчисление на охрану хранилищь, Гаубици ломаются что нам дали, зато среди молодежи алкоголизм и наркомания процветает, из пособий по безработице, как то так
показати весь коментар
21.11.2022 12:14 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/57662 Якщо іран розпочне поставки ракет до рф, Україна може отримати високоточні балістичні ракети , - повідомив голова Ради нацбезпеки Ізраїля Еяль ******.
показати весь коментар
21.11.2022 12:28 Відповісти
ссыль или спистел?
показати весь коментар
21.11.2022 12:37 Відповісти
самій важко допетрати, що в першій половині є ссиль? Ну, на томі ще одну: https://t.me/voinasordoy/619 Сергей Ауслендер
показати весь коментар
21.11.2022 13:21 Відповісти
*тобі
показати весь коментар
21.11.2022 13:22 Відповісти
Так і Україна останні три роки теж видмовилась нарощувати свій війсковий потенціал - звернула всі ракетні програми - і ударні і ППО, протитанкові комплекси Стугна та Корсар, артилерійски програми, навіть війсковий стрій перестала виготовляти - ні бронніків, ні касок.... Шо ви хочите від NATO? Вони ні коли не збирались нападать на рашку - зараз звичайно потрібен час та голосування кабмінів на розгортання війскових виробництв.
показати весь коментар
21.11.2022 13:13 Відповісти
речь не идёт о розгортанни новых, речь идёт об увеличении производства на уже имеющихся, коих там дофига и больше. И работали они на экспорт прекрасно. И за 9 месяцев давным давно надо было загрузить их новыми заказами.
показати весь коментар
21.11.2022 14:01 Відповісти
Я і не писав о розгортанні нових виробництв - нових заказів на них. Так і Україна і її політичне керівництво повине діяти в тричи швидше ніж всі інші і не докоряти комусь за свою злочинну бездіяльність, знаючи шо війна йдє з 14 року, а не вішати лапшу на вушки, шо лідер зеленський помітив на зустрічі з ****** прагнення до миру.
показати весь коментар
21.11.2022 16:17 Відповісти
НАТО просто стимулирует зевласть на финансирование и организацию производства хоть каких-то б/пр для ЗСУ,воочию наблюдая как зеоборонпром не особо напрягается в этом
показати весь коментар
21.11.2022 18:57 Відповісти
Нет. Они прекрасно знают, что любое производство в Украине окажется под прицельным обстрелом.
показати весь коментар
21.11.2022 19:11 Відповісти
Если освещать и болтать об этом не будут,особо в СМИ, то и прицельного обстрела не будет
показати весь коментар
21.11.2022 19:15 Відповісти
Увы, это не фунт изюма высушить( Все равно станет известно. "Что знают двое, то знает и свинья".
показати весь коментар
21.11.2022 21:01 Відповісти
 
 