НАТО має звертати більше уваги на "фактор Білорусі" у війні РФ проти України, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони.

Про це він розповів в інтерв'ю "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на території Білорусі знаходяться російські солдати, які готові вирушити до зон бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і до західного кордону. Нам потрібно про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору Білорусі у цій війні", - зазначив він.

За словами Науседи, Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони – на захід чи південь.

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