УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13137 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 982 7

НАТО має звертати більше уваги на "фактор Білорусі" у війні РФ проти України, - президент Литви Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони.

Про це він розповів в інтерв'ю "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на території Білорусі знаходяться російські солдати, які готові вирушити до зон бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і до західного кордону. Нам потрібно про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору Білорусі у цій війні", - зазначив він.

За словами Науседи, Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони – на захід чи південь.

Також читайте: Вторгнення білоруських військ в Україну є малоймовірним, - ISW

Автор: 

Білорусь (7969) Литва (2453) НАТО (6557) Науседа Гітанас (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після історії "Anioly i Demony" з випадковими подіями у Польщі, весь східний фланг Нато під загрозою "випадковостей"... а білорусь зручний майданчик для "випадковостей". "Ліки" тут одні - нові системи для ЗСУ...щоб інші "випадковості" були противагою.
показати весь коментар
21.11.2022 11:59 Відповісти
Службам безпеки країн Нато слід звернути увагу на "журнаслітику" російських емігрантів, мова зокрема йде про "Эхо" Берлін... вони під видом плюралізму думок просувають нарративи Кремля.

Приклад.

Необыкновенный нацизм

https://echofm.online/author/vladislav-inozemczev

https://echofm.online/author/vladislav-inozemczev Владислав Иноземцев экономист

https://echofm.online/opinions Мнения 18 ноября 2022

Специально для "Эха"

ц. В случае России мы видим обратную логику: граждан Украины убивают, насилуют и депортируют под постоянные разговоры о том, что «русские и украинцы по сути являются единым народом». И это превосходит все оруэлловские тексты в своей глубочайшей иррациональности. (типа за все добре, проти всього поганого)

ц. Висновок - Однако то, что в России никто даже не пытается задуматься о том, как получается так, что освобождению от представителей другой части единого народа украинцы радуются чуть ли не больше, чем изгнанию германских фашистов, заслуживает как минимум удивления…

Маніпуляція в проштовхування тези единого народа. Де у висновках вже без лапок (кавычек).

Теза дуже зручна, щоб не відповыдати за Бучу, Ірпень, Маріуполь - единый народ же. Також репарації для чого виплачувати... типа для единого народа? Ця теза транслюється типа із Заходу вже на саму росію - тому тема Покаяння і усвідомлення відповідальності на росії на 9 міс немає. Тому і мобілізація може там тривати.

Це не одиночний випадок із "Эхо", що переведена в електроний формат.(ред М.Курніков)

Крім того. На dw на русском перед вихідними був матеріал - Немецкий эксперты советуют ввести тайные переговоры. Тепер немає. такі маніпуляції там постійно.

А до чого тут Литва? Студія Breakfast Show використовується як вітрина для "Эхо", мало того вона під тиском із Москви...
показати весь коментар
21.11.2022 13:10 Відповісти
25 ноября будет наступ на Киев орков из Беларуси
показати весь коментар
21.11.2022 12:23 Відповісти
С каких фактов ты это взял?
показати весь коментар
21.11.2022 12:38 Відповісти
С таблицы умножения, карты и сообщений перебезчиков с той стороны.
показати весь коментар
21.11.2022 12:42 Відповісти
Ух ты, онолитег диванный.
показати весь коментар
21.11.2022 12:45 Відповісти
Время покажет. Буду рад ошибиться.
показати весь коментар
21.11.2022 12:59 Відповісти
 
 