НАТО має звертати більше уваги на "фактор Білорусі" у війні РФ проти України, - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони.
Про це він розповів в інтерв'ю "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на території Білорусі знаходяться російські солдати, які готові вирушити до зон бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і до західного кордону. Нам потрібно про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору Білорусі у цій війні", - зазначив він.
За словами Науседи, Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони – на захід чи південь.
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Необыкновенный нацизм
https://echofm.online/author/vladislav-inozemczev
https://echofm.online/author/vladislav-inozemczev Владислав Иноземцев экономист
https://echofm.online/opinions Мнения 18 ноября 2022
Специально для "Эха"
ц. В случае России мы видим обратную логику: граждан Украины убивают, насилуют и депортируют под постоянные разговоры о том, что «русские и украинцы по сути являются единым народом». И это превосходит все оруэлловские тексты в своей глубочайшей иррациональности. (типа за все добре, проти всього поганого)
ц. Висновок - Однако то, что в России никто даже не пытается задуматься о том, как получается так, что освобождению от представителей другой части единого народа украинцы радуются чуть ли не больше, чем изгнанию германских фашистов, заслуживает как минимум удивления…
Маніпуляція в проштовхування тези единого народа. Де у висновках вже без лапок (кавычек).
Теза дуже зручна, щоб не відповыдати за Бучу, Ірпень, Маріуполь - единый народ же. Також репарації для чого виплачувати... типа для единого народа? Ця теза транслюється типа із Заходу вже на саму росію - тому тема Покаяння і усвідомлення відповідальності на росії на 9 міс немає. Тому і мобілізація може там тривати.
Це не одиночний випадок із "Эхо", що переведена в електроний формат.(ред М.Курніков)
Крім того. На dw на русском перед вихідними був матеріал - Немецкий эксперты советуют ввести тайные переговоры. Тепер немає. такі маніпуляції там постійно.
А до чого тут Литва? Студія Breakfast Show використовується як вітрина для "Эхо", мало того вона під тиском із Москви...