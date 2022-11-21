УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13137 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 262 8

Командири, снайпер, кулеметник, стрільці: ще 10 бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами, - СБУ

тюрьма,в'язниця,ґрати

За матеріалами Служби безпеки винесено вирок 10 бойовикам окупованого Донбасу, вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу зс рф. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку", йдеться в повідомленні.

Зловмисників було затримано під час контрнаступу українських військ на півдні нашої держави.

Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Встановлено ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Ще одним засудженим є командир танку окупантів. Він обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєверодонецьку і Рубіжному на Луганщині.

​​Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, "2-го армейского корпуса". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєверодонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

вирок (1092) СБУ (12984) державна зрада (1717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на розмінування.. однозначно
показати весь коментар
21.11.2022 11:40 Відповісти
Укоренившаяся практика непоказывания морд осуждённых за тяжкие преступления против государства, а также не указания их ФИО глубоко порочна и вызывает недоверие. За создание госреестра подобных персонажей, с целью дальнейшего их недопущения к назначению на посады и выплате пособий и пенсий вообще не говорю, об этом похоже вообще никто не задумывается
показати весь коментар
21.11.2022 11:42 Відповісти
обличчя не показують коли немає вироку суду (щоб не скривдити невинну людину), чому їх блюрять коли вирок є взагалі незрозуміло
показати весь коментар
21.11.2022 11:50 Відповісти
А ще виглядає зовсім по дебільному, коли є відео з незаблюреним обличчям та фото з заблюреним)))
показати весь коментар
21.11.2022 12:46 Відповісти
Nu i cherez eto vremia ani izpravnimi viidut na svabodu , kak ta somnevaius ...kak zhe besit inagda etot "gumanizm " !
показати весь коментар
21.11.2022 11:53 Відповісти
За поребрик під кувалду, годувати не готова, самім тре
показати весь коментар
21.11.2022 11:59 Відповісти
В умовах війни варто запровадити мораторій на смертну кару і не годувати злочинців за рахунок платників пордатків,а розстрілювати,особливо снайперів,артилеристів і танкістів.
показати весь коментар
21.11.2022 12:47 Відповісти
Цікаво, а в яких тюрмах їх будуть утримувати. А, як вони будуть з основним коллективом спілкуватись. А може там у кого з в'язнів хтось загинув. Ну, давайте, мудаки-майбутні-геї, з Богом, на кічу.
показати весь коментар
21.11.2022 12:52 Відповісти
 
 