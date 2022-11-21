Командири, снайпер, кулеметник, стрільці: ще 10 бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки винесено вирок 10 бойовикам окупованого Донбасу, вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу зс рф. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку", йдеться в повідомленні.

Зловмисників було затримано під час контрнаступу українських військ на півдні нашої держави.

Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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Ще одним засудженим є командир танку окупантів. Він обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєверодонецьку і Рубіжному на Луганщині.

​​Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, "2-го армейского корпуса". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України.



Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєверодонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за:



▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.